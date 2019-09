Åndenes makt i skogen

En hunnbjørn er skutt i Hedmark. Den hadde melk i pattene. Det betyr at den har født unger.

Det er hva vi vet. Det forhindrer ikke ikke videre synsing, føleri og generell Åndenes Makt i skauen, helt på siden av fakta og forskning.

"Bjørnens unger må nå klare seg alene gjennom vinteren i Hedmark", slår Aftenposten opp. "Ungene er overlatt til seg selv", heter det i Noahs anmeldelse av jeger og viltmyndighet.

Men hva skjedde faktisk, nær svenskegrensa i Staupåsen i Engerdal 1. september?

Det ble sett og skutt ei binne. Miljødirektoratets viltseksjon har ikke registrert spor, prøver eller synsobservasjoner av unger i området. Det har heller ikke Statens Naturoppsyn, som var på stedet og hentet binna. Jegeren sier han aldri så noen unger. Fylkesmannen vil ikke en gang bruke ressurser på å spore etter eventuelle unger.

Annenhver radiomerket bjørnebinne opplever å få avkom drept.

Dette er ikke pussig i det hele tatt, for den som vet at dyreunger dør hele tiden. Bjørnunger drepes ofte av hannbjørner som vil pare seg med moren. I Sverige fant forskerne 13 slike tilfeller i løpet av tre år, bare i lenene Dalarna og Gävleborg. Annenhver radiomerket bjørnebinne opplever å få avkom drept. De har melk i pattene lenge etter at ungen er død.

Annonse

Ungene til binna i Engerdal kan ha vært i live 1. september. Men avkom beveger seg stadig lengre vekk fra moren mens de vokser til. Når elgjegeren løsner skudd på kua ute på myra, kan kalven stå gjemt i skogåsen bak. Også bjørnunger kan være usynlig for skytteren, både før og etter at skuddet går.

Selv om skytteren hadde sett avkom, hadde det vært lovlig å felle binna. Viltloven forbyr ikke å skyte en elgku fra kalvene, eller for den saks skyld en rypemor fra ungene.

Det samme gjelder for binne med unger. Miljødirektoratet har brukt å unnta binne med unger i sine vedtak om lisensjakt. Grunneierlag kan kreve at elgjegere lar kyr med kalv gå. Det betyr ikke at rovviltnemnda, som fattet vedtak om jakt i Hedmark, er bundet til å gjøre det samme for bjørn.

Juss og etikk er ulike størrelser, også her. Elgjegere flest unngår å skyte ku fra kalv, selv om det er lovlig å gjøre det. Rovdyrforsker Petter Wabakken kaller det etisk forkastelig å tillate å skyte binne fra unger. Det er en diskusjon som kan tas. Men isåfall er det jaktjussen, ikke bjørneforvaltningen som er uetisk.

Oppsummert Skrivebordssikker 1 Oslo-folk fastslår at binne med unger ble skutt. I skogen har ingen sett snurten av unger. Dør jevnlig 2 Annenhver bjørnebinne får unger drept av hannbjørner, ifølge svensk forskning. Jegerjuss 3 Miljødirektoratet frikjenner jegeren: Det er uansett lovlig å skyte mordyr fra avkom i norsk jaktlovgivning.

SV-stortingsmann Arne Nævra er ikke mye barmhjertig. I et skriftlig spørsmål til klima- og miljøministeren skriver Nævra at "en må regne med at denne binna hadde unger med seg da den ble skutt". Med egenfølt kalkulator regner Nævra seg rundt både forskning og mangel på observasjoner, og stempler en jeger som ifølge Miljødirektoratet handlet innenfor loven.

Ola Elvestuen vil trolig svare Nævra hva Miljødirektoratet sier: At loven tillater rovviltnemndene å fatte vedtak om lisensjakt på bjørn med eller uten avkom. Slik den forøvrig tillater jakt på elgku med eller uten kalv.

Folk med børse i skogen vet at de bør la være å skyte mordyr om de ser avkom. De aller fleste lar være. En lovtolkning eller -endring som gjør jakt på hunndyr med avkom ulovlig, vil ikke berge mange dyr. Men den vil kreve at hundretusener av jegere enten har røntgensyn eller er synske.