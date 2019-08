Amazonas, sur røyk og levende svin

Regnskogene er karbonlagre. Det brenner i mange av dem nå. «Verdens største pågående naturkatastrofe», ifølge Regnskogfondet. Titusenvis av branner. I Angola, Kongo, Indonesia, flere land i Latin-Amerika, som Bolivia – og i Amazonas i Brasil. Antall branner i Brasil har økt med 83 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge BBC.

Røyken fra Amazonas siger også inn over Europa og Norge via EU- og EFTA-avtalene med Brasil og resten av den søramerikanske handelsblokken Mercosur – Argentina, Paraguay og Uruguay.

Røyken fra Amazonas via Mercosur-avtalene om økt eksport/import/transport – svir i øynene og minner om vår tids paradoks og tristesse. På den ene siden: Det globaliserte næringslivet som er avhengig av ekspansjon, av stadig økende ressursbruk og forbruk, for ikke å bryte sammen. På den andre siden: Naturen – herunder menneskeheten – som er avhengig av redusert ressursbruk og forbruk for ikke å bryte sammen. Kun ett av disse regelsettene kan endres, og det er ikke naturlovene.

Naturkatastrofene skremmer tilsynelatende erkeliberalister langt inn i EU og G7. «Denne uka har vi alle sett med skrekk hvordan regnskogen i Amazonas brenner foran øynene på oss. Vi kan ikke overse realitetene og de skadene vi påfører naturen» sa Storbritannias statsminister Boris Johnson under G7-møtet i Biarritz mandag. «Vi må reagere!» sa Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron vil ikke skrive under EUs Mercosur-avtale mens det brenner i Brasil. Det vil ikke Irland eller EU-president Donald Tusk heller.

Det er forfriskende at en erkeliberalist som Macron snakker om natur og kultur framfor fri flyt, om det så bare varer et kvarter. Macron døyver den sure røyken fra Amazonas via Mercosur-avtalen, med en liten eim av gamle, europeiske dannelsesidealer.

Vår hjemlige statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bidrar ikke i så måte. Isaksen pukker på at det er helt riktig å inngå avtale med Brasil nå. «Jeg mener de som mener vi ikke burde inngått denne avtalen og tar til orde for en form for økonomisk boikott, velger feil strategi. Den vil være kontraproduktiv. Avtalen gir oss en plattform hvor vi kan gjøre vår stemme hørt», sa Isaksen til NTB 24. august. «Gjøre vår stemme hørt»? Bruke den norske stemmen til hva? Når da? Når det er «kontraproduktivt» å bruke den nå, når Brasils president Jair Bolsonaro faktisk har grunn til å lytte?

Kan eksport av levende svin fra Norge til Brasil bli en vekstnæring for norske bønder?

Torbjørn Røe Isaksen ba videre motstanderne av avtalen om å sette seg inn i avtalen før de kom med kritikk. Det kunne vært en aldeles rimelig og betimelig henstilling. Problemet er at den avtalen Isaksen ber kritikerne om å sette seg inn i, er hemmeligstemplet. Det vet Isaksen godt. Som Nærings- og fiskeridepartementet selv skriver på sine nettsider: «Det er ikke tradisjon i EFTA for å offentliggjøre avtaletekster før en frihandelsavtale har vært gjenstand for teknisk og juridisk gjennomgang, og er signert.» Dermed kommer det vel en proposisjon med avtaletekst til Stortinget neste år en gang. Det eneste vi har å forholde oss til nå, er Solberg-regjeringas framstilling av avtalen, og et kort og rundt formulert «Summary» på EFTAs nettsider. Ja, og så at økt globalisert handel også øker presset på klima og klode, da.

Samtlige EFTA-land har snakket med sine respektive jordbruksnæringer underveis, naturlig nok. Brasil og Argentina har en enorm jordbruksproduksjon og eksport. De vil eksportere både mer og billigere. Som Nationen har skrevet, så vil kjøttimporten til Norge, og CO2-utslippene, øke som resultat av avtalen med Mercosur-landene. Det er ille, først og fremst med tanke på klimaet og kloden, dernest med tanke på norsk jordbruk.

Informasjonen fra Norsk Landbrukssamvirke (paraplyorganisasjon for bondeeide samvirkebedrifter) om Mercosur-avtalen, er underlig. Uten hensyn til klodens tilstand eller andre sammenhenger, roses regjeringas forhandlere (som sikkert har gjort jobben sin, det skulle også bare mangle) for ikke å ha åpnet for enda større import av biff fra Brasil. Momenter fra departementet gjengis ukritisk, uten egen vurdering: «Eksportmuligheter for norske jordbruksvarer: Selv om eksporten av norske jordbruksprodukter er begrenset, har noen bedrifter (inkludert flere landbrukssamvirker) oppnådd eksportsuksess innen sine spesialområder. (...) har Norge fått bedre markedsadgang for blant annet storfesæd, levende svin, oster, kosttilskudd og huder og skinn. Dette kan forhåpentligvis by på noen muligheter.»

Ja vel? Kan eksport av levende svin til Brasil bli en vekstnæring for norske bønder? Bør den bli det?

