Det parlamentariske flertallet for Erna Solbergs regjering finnes for tiden ikke. På rødgrønn side finnes det like mange regjeringsalternativer som det finnes partier.

Samtidig fortsetter sperregrensen å forstørre velgerbevegelsene mellom partiene. I meningsmåling er ikke det så farlig: Feilmarginene gjør uansett resultatene usikre.

Men 13. september 2021 kan det bli sperregrensen – og noen hundretall taktiske stemmer – som avgjør hele greia.

MDG og Rødt er begge under sperregrensen i Nationens septembermåling. Det har ikke skjedd på over ett år. Fra forrige måling, da begge partier ble målt over sperregrensa, har de mistet 14 mandater.

De fleste mandatene har gått til høyrepartier – men SV og Sp kaprer to nye stortingsplasser hver. Det betyr at Ap, Sp og SV igjen måles til 85 mandater og flertall på Stortinget.

For Jonas Gahr Støre er septembertallene i sum godt nytt. Selv om Ap mister to mandater, vinner Støre flertall for sin foretrukne regjering, samtidig som de "nye" rødgrønne fritenkerne i Rødt og MDG er marginalisert.

Erna Solberg kan glede seg over at rastløse velgere på venstresiden fortsetter å krysse midtstreken.

For ett år siden manglet de fire regjeringspartiene 23 stortingsplasser på å ha flertall. I dag, ett år før valget, mangler statsministeren bare fem seter for sin tredje periode.

I vår fant de "grå" partiene ut at den beste måten å støtte oljenæringen gjennom krisen til fornybarsamfunnet på, var å gi den penger til å bygge enda flere oljeplattformer.

MDG imøteså nok belønning fra velgerne for å si nei til oljepakka. Den belønningen ser de fint lite til. Partiet har ikke hatt så liten oppslutning siden mai 2019.

Fire partier ligger nå nær sperregrensen. KrF og V inngår i et etablert regjeringsgrunnlag – MDG og Rødt gjør det ikke.

Det er grunn til å tro at de to førstnevnte kan nyte godt av taktiske stemmer i større grad enn MDG og Rødt, som har et langt mindre avklart forhold til en styringsdyktig regjering på sin side.