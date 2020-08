Alle mann rett til Besseggen

Sommeren er på hell, og det er ganske mange i norske bygder riktig glade for. Marianne Dolpen har måttet håndtere barn som kastet stein på lammene hennes, og turister som satte opp grinda så to kyr falt i en gammel brønn.

Så lenge norske turister gjorde slikt på Rhodos og ikke i Rennebu, gikk det bra. Vi forstår jo likevel ikke ukvemsordene fra Stavros og Yannis på benken under oliventreet i landsbyen.

Men vi forstår Marianne Dolpen. Hennes tekst i NRK Ytring om "Fjols til fjells" nailer turister som lar sine creme fraiche-hunder løpe fritt på sauebeite, og så klager på at søya forsvarer lammene.

Ikke alle liker Dolpens ærlighet. Dolpen stempler alle besøkende som uansvarlige idioter og imbesile fjols som ikke evner å ta vare på seg selv, mener Hanne Alstrup Velure, leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).

Alle? Ordet brukes en gang i Dolpens kronikk, om "alle de andre" som passer på seg selv og naturen. Ellers kritiserer Dolpen "en", "noen", og "altfor mange" i sin kronikk. Ikke alle.

Istedenfor å bruke tid på å vranglese bønder, burde Velure som sentralstyremedlem i Høyre finne ut hvorfor partiet hennes (ifølge SV) har snudd, og vil grunnlovfeste allemannsretten.

Rettspompøse stortingsaktivister som tror allemannsretten er urgammel (nei, den ble født på 1800-tallet som en turistgreie) og hellig (vi har verken stats- eller naturkirke i Norge), bør merke seg ordene til leirskolelærer og MDG-er Arne Rønning.

"Selv det å ferdes i naturen kan være en betydelig belastning", skriver han her i avisen. Redningshelikoptre flyr skytteltrafikk til Prekestolen og Gaustatoppen. Besseggen og Lofoten skites ned. Turgåere ledes målrettet og konsentrert inn i villreinområder av allemannsrettens kommersielle spydspiss, Turistforeningen.

"Turer til Snøhetta, turer for å se etter moskus og ikke minst DNT sin virksomhet gjør totalbelastningen stor" på Dovrefjell, advarer Rønning.

Han forsvarer likevel forslaget om å grunnlovsfeste allemannsretten.

For det første sikrer den adgangen til strandsonen, skogen og fjellet, mener han. Vel, friluftsloven sikrer, bevarer og fremmer allerede "almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen".

For det andre understreker Rønning at allemannsretten også kommer med en plikt til å ferdes hensynsfullt, og ikke unødig belaste og slite på naturen.

Men denne plikten beskriver Rønning selv (og Dolpen) som massivt forsømt, både av turgåere og kommersielle aktører. Både egen og andres markedsføring drar oss til de samme områdene, som en annen lemenflokk.

SoMe-poseringen med dogget linse og krampestive smil på toppen av Reinebringen og Gaustatoppen viser at vi har gjenoppdaget Norge som ferieland. Der oppfører vi oss omtrent som på fortausrestauranten på Gran Canaria - som om vi eier den. Det skites og campes der vi finner det for godt.

Rønning mener at tilgangen til å gå overalt, alltid, må begrenses sterkere i enkelte områder. Rasteplasser må stenges av, hytter må få begrenset åpningstid, sykling, ride- og sledeturer stoppes og veier stenges. Og nei, det kan hende du ikke får gå Besseggen i dag.

Og så, den ultimate vederstyggelighet i peisestua i Naturvernforbundet: Du kan måtte betale for adgang til pressede naturområder, tror Rønning.

Det er nemlig ikke bare vindmøller som har potensiale til å skremme rein. I Nord-Sverige fortviler reineierne over 08-or (svenskenes svar på Oslo-folk) som stopper bilen og skremmer simle fra kalv for å få tatt et mysigt bilde. Skal kraftprodusenter betale avgift på naturforringelse, får også selfie-jegerne punge ut.

Men jeg tviler. Ennå har ingen blitt avkrevd avgift for å gå i et skispor som noen andre har betalt for å kjøre opp. Selv om alle kan gå gratis på ski 1 meter utenfor sporet - og overalt ellers i fjellheimen. Snylterne går heller i sporet, med allemannsretten i lomma.

Jada, allemannsretten er under press i strandsonen. I fjell, skog og bygder eser den ansvarsløst ut. Retten trenger avklaring, ikke grunnlovfesting.

Det siste naturen (og redningstjenesten) trenger nå, er å sette Falsen og Wergeland i hodet på gubber fra Kiempers fødeland, på vei opp Romsdalseggen i nye joggesko i sluddbyger i Dagsrevy-tid.

Vi bør ikke sette engangsgriller i naturen. Av samme årsak bør vi heller ikke sette grunnlovsgriller i hodet på Ola Turist.