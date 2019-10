All rett til byene?

Om Domstolskommisjonens forslag skulle bli vedtatt i Stortinget, vil to av tre tingretter forsvinne, og tingrettene sentraliseres til byene. Det er vil være både dramatisk og uholdbart.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) sa det slik til Nationen: «Du får inntrykk av at det foregår en systematisk devaluering av det som går an å få til i distriktene. Det provoserer meg. Det et er opplest og vedtatt at det må være en stor by for å skape kvalitet.» Namdal tingrett i Namsos er blant de minste i landet, og foreslås nedlagt.

Domstolskommisjonen er utnevnt av Solberg-regjeringa og ledes av sorenskriveren i Oslo, Yngve Svendsen. Tirsdag la Oslo-sorenskriveren fram forslaget om at dagens 60 tingretter skal reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder. Dagens 34 jordskifteretter skal reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder. Forslaget kommer i en delrapport, mens resten av rapporten kommer neste år. Yngve Svendsen snakket mye om «produktivitet», om at det var forskjell på tingrettenes «produktivitet». Kan rettssikkerhet måles i «produktivitet»?

Er det for eksempel «produktivt» å sentralisere barnelov- og barnesaker til regionale domstoler, slik regjeringa foreslår?

«Et slikt vedtak har store konsekvenser for de domstolene som ikke lenger skal behandle slike saker. Vedtaket tvinger fram en sentralisering av domstolsstrukturen som svekker rettssikkerheten til domstolens mest sårbare brukere i distriktene. Endringen er ikke brukerinitiert og heller ikke ønsket av brukerne», påpekte sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett, Elisabeth Wiik i vår. «Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for at domstolsstruktur skal fastsettes før en har tatt stilling til hvilke oppgaver domstolene skal løse i framtida», sa Wiik videre til Dagbladet 22. mai i år, i forbindelse med Sps forslag om å stoppe all nedleggelse og sammenslåing av domstoler til hele rapporten fra Domstolskommisjonen foreligger.

Sentraliseringsforslaget innebærer for eksempel at hele Trøndelag samles under én sorenskriver. Fra Namsos, med rundt 15.000 innbyggere, er det åtte mil å kjøre til Steinkjer (som skal bestå), og 20 mil til Trondheim. Namsos-ordføreren sier hun ikke forstår «hvorfor stort automatisk skulle bety godt», og lover opprør. Det opprøret bør det bli stor oppslutning om – over hele landet.

Kan for eksempel barns rettssikkerhet måles i «produktivitet»?

Arnhild Holstad gir gode grunner for opprøret mot sentraliseringa av tingrettene: «Vi skal ikke bare drive med landbruk og oppdrett i distriktene. Vi trenger et mer flerfoldig yrkestilbud, for at våre egne har noe å komme tilbake til, og ikke må være i Oslo. Det blir ikke så lett å etablere seg som jurist med eget firma hvis tingretten forsvinner. Vi risikerer mye mer enn bare de 6 arbeidsplassene som er samlet ved tingretten», sier Holstad. Det kan legges til at det også går ut over folk i jordbruks-, fiskeri- og sjømatnæringa når tingrettene sentraliseres.

Det verserer også forslag, i kjølvannet av politireformen, om å sentralisere forliksrådene. I et brev til fem kommuner i Telemark, foreslår lensmannen i Midt- og Vest-Telemark sammenslåing av alle fem til ett forliksråd. Argumentet er at antallet saker øker, og det er nødvendig med profesjonalisering. Det er å snu ordningen helt på hodet. Fundamentet for forliksrådene er nettopp at saker skal løses gjennom beste lekmannsskjønn, nettopp for å hindre saker i å komme til rettssalen. Ikke minst lokalt næringsliv har stor nytte av forliksråd som løser konflikter før det kommer til tidkrevende og dyre rettssaker.

Ap-ordføreren i Namsos peker også på en viktig prinsipiell side ved sentraliseringa av tingrettene: Konsekvensene for meddommerne og rettssikkerheten. «(...) for meddommerne vil det ta vanvittig mye tid. Det kan diskuteres om man blir dømt av sine medborgere hvis folk ikke orker å delta, og det blir mest trondhjemmere som skal sitte der og ha forståelse for hvordan ting er andre steder», sier Arnhild Holstad. Flere forbereder seg på en tøff kamp om tingrettene. Egersund er også en småby, og ordføreren i Eigersund er på linje med Namsos-ordføreren: «En eventuell nedlegging av Dalane tingrett stiller jeg meg svært kritisk til. Det får konsekvenser for innbyggerne», sier Odd Stangeland (Ap) til Nationen.

Ap går imot tingrett-kuttet. Sp går imot. KrF på Stortinget varsler også motstand. «Det er uaktuelt for KrF å støtte Domstolskommisjonens forslag til framtidig strukturendring», sa justispolitisk talsmann Geir Toskedal til NTB tirsdag. Dermed blir det avgjørende hvor mye press statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen legger på KrF internt i regjeringa for å sikre sentraliseringa av tingrettene.

