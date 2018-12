All makt fanges i en ond sirkel

Selv den mest idealistiske kan ende som knallhard sentraliserings- og nedskjæringspådriver i det øyeblikket rumpa deiser ned i styrelederstolen.

Det er viktig å ha med seg når du leser Nationens gjennomgang av hvor styrelederne i norske offentlige virksomheter bor. Visst er det spesielt at Nationen teller flere slike styreledere bosatt i utlandet enn i Nord-Norge. Selvsagt er det at nesten alle beslutningstagere bor i Oslo, bekymringsverdig for den som frykter at ønskene og håpene til folk som bor utenfor de største og mektigste bysentrene i Norge, skal rykke stadig lenger ned på prioriteringslista. Ikke bare til næringslivet, men til de virksomhetene som har et statlig pålagt samfunnsansvar utover kravet om å drive god butikk.

Å ønske seg bedre spredning av styreledervervene, er naturlig. Leser du dette og kommer på noen i bygda som du tenker kunne vært en god styreleder i Posten, NRK eller ditt regionale helseforetak, meld for all del inn navnet til Nationens journalister. Jeg tuller ikke.

Så er det viktig å huske at makt handler om uendelig mye mer enn bostedsregistrering.

Hvem som helst kan tilsynelatende ende opp med å bli fullstendig blind for interessene til den svakere part hvis de ender opp i en maktposisjon. Da spiller det forholdsvis liten rolle om du begynte din vei opp karrierestigen i gutteklubben grei, som en av «gutta på gølvet», som flink, beskjeden jente, eller for den saks skyld om du sitter der du sitter på grunn av lang og tro tjeneste for Senterpartiet.

Bordet fanger. For å bli leder, må du ha ledererfaring. Og lederposisjoner, både i det offentlige og i det private, finnes det flere av der det er flere folk. Der her de formelle og uformelle båndene som binder ledersjiktet sammen knyttes. Derfor er det også her hodejegerne går på jakt. I Oslo, Stavanger, Bergen – kanskje i Trondheim og muligens i Tromsø. Av og til.

Ikke hvor som helst i disse byene, heller. For mange Oslo-beboere er veien til makta omtrent like lang som den er fra Nord-Troms. Selv om det kanskje ikke ser slik ut på kartet. Og selv om det kanskje noen ganger drypper marginalt mer på en klokker på Grorud enn en klokker på Skjervøy når det regner på prestene i styrerommet på Frogner. Men det er neppe særlig lett for Grorud-klokkeren å bli hørt, heller.

Makta rår. Og i styrerommet – for å komme dit og for å respekteres der – handler det om å demonstrere at du skjønner greia. Derfor er ikke postnummer alene nok til å kvalitetskontrollere offentlige styreledere. Det går godt an å «skjønne greia» selv om du bor på Lærdalsøyri eller i Vadsø.

Selvfølgelig er det lettere å gi blaffen i vanlige folk hvis du aldri møter dem i hverdagen.

Med det forbeholdet: Selvfølgelig er det lettere å gi blaffen i vanlige folk hvis du aldri møter dem i hverdagen. Selvfølgelig er det lettere å skjønne problemet med sykehusnedleggelser eller postkutt hvis du kjenner dem på kroppen selv, enn hvis du bare prøver å gjette hva de er ut fra å kikke på kart og statistikk.

Når budsjetter skal legges, er det forbausende mange toppledere, også i de offentlige virksomhetene, som ser ut til å tro at det å be for sin syke mor bare er retorikk. Det utvises ofte forbausende lite respekt for at slike bønner faktisk kan handle om en faktisk syk mor som faktisk ville dødd dersom sykehuset lå fire timer unna med bil.

Kompetente ledere er viktig. Når det gjelder akkurat ledere i offentlige styrer, er evnen til å heve blikket fra bunnlinja og se det større bildet ekstra viktig. Det er en egenskap det er vanskelig å måle, men det skader neppe å gå en ekstra runde med hodejakt i Distrikts-Norge.

«Jeg tror man trenger det motsatte av fantasi, man trenger systemer», sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som svar når Tomas Norvoll, Ap-politiker fylkesrådsleder i Nordland, etterlyser mer fantasi i jakten på styretoppene.

Sannsynligvis vil Norvoll være helt enig i at problemet er systematisk og trenger en systemløsning. Det stemmer utvilsomt at det underliggende problemet krever mer enn en tilfeldig raptus fra en hodejeger. Det krever omfattende systemreformer.

Offentlige virksomheter sentraliseres og «profesjonaliseres» i stadig større grad. Det betyr ikke bare at kompetansemiljøene utenfor Oslo, der nye ledere kunne tenkes å bli trent opp, blir færre og mindre. Det betyr også at kravene til nye ledere blir stadig fjernere fra det distriktsperspektivet folk egentlig ønsker seg når de snakker om hvor lederne bor. Å tvinge disse lederne til å melde flytting til Nord-Norge, løser ikke det problemet.