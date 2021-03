Acer-seier kan bli historisk

Regjeringsadvokaten mener at Nei til EUs Acer-søksmal må avvises fordi det er så "abstrakt". Kanskje avgivelse av suverenitet i strid med Grunnloven framstår som abstrakt for Solberg-regjeringa og advokat Fredrik Sejersted, men Høyesterett er helt uenige med dem.

Mandag kom Høyesteretts beslutning i saken. Nei til EU vant fram. Spørsmålet om Stortinget avga suverenitet i strid med Grunnloven da EUs kontrollorgan Acer fikk myndighet over deler av norsk energipolitikk, skal opp for domstolene.

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Knut H. Kallerud, skriver i sitt flertallsvotum (med hele 12 dommere bak): Etter mitt skjønn strider det mot åpenbare rettsstatshensyn om domstolene ikke under noen omstendigheter skulle kunne prøve om et politisk flertall holder seg innenfor Grunnlovens grenser på et område som dette.

Det er en stor seier for Nei til EU - og for demokratiet. Det norske folkestyret er tuftet på at våre folkevalgte styrer innenfor de grensene Grunnloven setter for maktutøvelse. Suverenitet og folkestyre er som kjent to sider av samme sak.

Det er knapt skinnet igjen av folkestyret dersom et stortingsflertall av EU-tilhengere gang på gang overfører beslutningsmyndighet til EUs organer, slik vi har hatt det gående - ikke minst under Solberg-regjeringa.

Høyesteretts beslutning er også en seier for LO, som sa nei til Acer. For Industri Energi - og for Fellesforbundet som har vedtak om at Norge bør ut av Acer. Det er også en seier for grasrotgruppa "Stopp Acer" og for partiene Sp, SV og Rødt.

Beslutningen bør også være en seier for enhver stortingsrepresentant med en viss respekt for Grunnloven som det norske demokratiets grunnmur.

Grunnloven setter forbud mot å avgi suverenitet til en internasjonal organisasjon Norge ikke er medlem av. Norge er ikke medlem av EU.

Stortingsflertallet avga likevel suverenitet til Acer. Det gjorde flertallet under et dekke som er sydd sammen på regjeringskammerset ved hjelp av justisdepartementets lovavdeling: De kaller det "lite inngripende" avgivelse av suverenitet.

"Lite inngripende" er altså blitt svøpen når et alminnelig flertall i Stortinget vil sette til side Grunnlovens mindretallsvern.

Når dekket "lite inngripende" legges over for å skjule maktoverføringer, så gjøres det uten at en tråd er festet i Grunnloven. Der nevnes ikke "lite inngripende suverenitetsavgivelse". Dermed gir Grunnloven heller ingen svar på hvor grensene for "lite inngripende" går, eller hvor mange ganger "lite inngripende" suverenitet kan avgis før det blir inngripende.

Dommer Kallerud skriver: Myndighetsoverføring til internasjonale organer, ikke minst i sammenheng med EØS-samarbeidet, er et aktuelt og tilbakevendende spørsmål hvor ulike oppfatninger gjør seg gjeldende. Dette forsterkes av at dette er et område hvor det stadig skjer en utvikling, og hvor det – ut fra det Nei til EU pretenderer – foregår en «bit for bit»-overføring av myndighet som stadig blir vanskeligere å reversere.

Kjernen i saken er forholdet mellom Grunnlovens paragraf 115 og paragraf 26 andre ledd. Paragraf 115 hjemler avgivelse av begrenset myndighet til en organisasjon Norge er medlem av. Det kreves da tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Grunnlovens paragraf 26 handler om regjeringas myndighet til å inngå og si opp folkerettslige traktater. I andre ledd heter det blant annet: Traktatar om særleg viktige saker blir fyrst bindande når Stortinget har gjeve samtykke til det.

Det er paragraf 26 andre ledd regjeringa viser til når makt skal pakkes inn i "lite inngripende" og overføres fra Stortinget til EU med simpelt flertall.

Dommer Kallerud skriver: En dom som bidrar til å avklare grensen mellom Grunnloven § 26 andre ledd og § 115, vil være retningsgivende for fremtidige saker hvor dette spørsmålet kommer opp. Stortinget treffer jevnlig samtykkevedtak av denne karakter, og dommen vil derfor ha betydning uavhengig av om retten konstaterer at det omstridte vedtaket har den nødvendige forankring eller kommer til at Grunnlovens grenser er overtrådt.

Nå skal altså Acer-saken prøves i domstolene. Ut fra sakens prinsipielle karakter, er det betryggende om den havner i Høyesterett så snart som mulig.

I mellomtiden skal Høyesterett prøve enda en maktoverføring til EU via EØS, til EUs jernbanebyrå Era. Det er Stortingsflertallet som har bedt om Høyesteretts vurdering. Ap er imot EUs fjerde jernbanepakke.

Det mest oppsiktsvekkende med Era-saken, er at overføringen av makt til EU ikke engang skal gå gjennom topilarsystemet i EØS, det som skal legitimere det handlingsrommet Jonas Gahr Støre ofte snakker om.

Om Norge vedtar Era-forordningen (2016/796) ryker reservasjonsretten overfor EU også formelt. I praksis er dette handlingsrommet uansett mindre enn et bøttekott.

Men dette bøttekottet er hele forutsetningen for EØS. Reservasjonsretten var det fikenbladet som måtte inn for at EØS-konstruksjonen på Gro Harlem Brundtlands tid ikke skulle være i for åpenbar strid med Grunnloven.

Nå blir det for første gang på over 30 år rom for en reell debatt om EØS, hjulpet fram av Nei til EU (Acer-saken), Stortingsflertallet (Era-saken) og Høyesterett. Den åpningen bør alle partier som mener folkestyret er viktig, bruke godt i valgkampen.