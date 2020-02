Abortnemnder, mugg og Sp

Abortnemnd. Det er noe illeluktende muggent ved ordet, og ved fenomenet.

Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne mugget. Den erfarne juristen, som var med på å skrive abortlov både i 1975 og i 1978, foreslår å renske loven for nemnder.

Den tid da offentlige nemnder utøver makt over kvinners kropp bør så definitivt være forbi. I praksis er den også forhåpentligvis det – fordi abortnemndene plikter å ta beslutningen om seinabort sammen med kvinnen. Like fullt er det viktig å feie abortnemndene ut av loven.

Abort er selvbestemt til uke 12. Seinaborter kan foretas fram til uke 22. Slik loven er i dag, skal legene i abortnemnda ta beslutningen om seinabort sammen med kvinnen – ut fra kriteriene i Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) paragraf 2, punkt a – e:

Seinabort er lovlig dersom "svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse". Eller dersom "svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon". Seinabort er også mulig dersom "det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet", dersom graviditeten skyldes voldtekt – eller kvinnen er sinnslidende eller sterkt psykisk utviklingshemmet.

Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes uten at det er "særlig tungtveiende grunner" for det.

Punkt c i abortlovens paragraf 2 om "fare for at barnet kan få alvorlig sykdom", er kontroversielt, naturlig nok. Motstanderne hevder at kriteriet åpner for "sorteringssamfunnet". Det er liten tvil om at det fester etiske dilemmaer ved dette kriteriet.

Forslaget fra Karin Bruzelius går ut på å beholde de samme kriteriene, men å fjerne abortnemndene. I samråd med legen skal kvinnen komme til en beslutning om seinabort, etter å ha gått igjennom kriteriene og vurdert om seinabort vil være lovlig.

Bruzelius foreslår altså at kvinnen skal gå til legen, og ikke til abortnemnda.

Dersom en lege skulle komme i tvil om lovligheten av en seinabort, bør en instans lignende den sentrale klagenemnda (etter abortlovens paragraf 8) kunne bistå kvinnen og legen.

"Å beholde nemndene er unødig bruk av medisinere", sier Bruzelius til Klassekampen. Det høres helt rimelig ut. I praksis innebærer forslaget at kvinnens lege "overtar jobben" for de to legene i abortnemnda. Dermed fattes beslutningen om seinabort nærmere den kvinnen det gjelder. Kvinnen utsettes ikke for noen abortnemnd som kan oppleves som ubehagelig formynderbyråkrati. Det vil være et viktig framskritt.

Fordi kriteriene for seinabort ikke endres, så rommer ikke forslaget om å fjerne abortnemndene noen nye etiske dilemmaer eller konflikter. Det bør gjøre det enkelt for Stortinget å samles om at abortnemndene skal bort, slik at beslutningen om seinabort skal fattes nærmest mulig kvinnen det gjelder. Skulle en tro. Men så rykker altså "nær deg"-partiet Senterpartiet ut i et forunderlig forsvar for abortnemndene.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Kjersti Toppe, hevdet i Klassekampen onsdag at forslaget om å fjerne abortnemndene er "ulogisk". Det er litt uklart hva hun bygger den konklusjonen på.

Toppe hever en advarende pekefinger. Å fjerne abortnemndene "kan slå tilbake på kvinnen", hevder hun: "Hvis du rokker ved abortloven, kan du få mer motstand enn det jeg signaliserer, og det er vi heller ikke tjent med". Er det slik å forstå at Sp forsvarer abortnemndene fordi "det kan slå tilbake på kvinner" å fjerne dem? På hvilken måte vil det i så fall "slå tilbake"?

Videre uttaler Sps helsepolitiske talsperson: "Hvis det er så viktig at kvinnen vet best, trenger vi heller ikke paragraf 2c". Uttalelsen er lite klargjørende.

Mener Sp at en kvinne i samråd med sin lege ikke vil klare å forstå lovens kriterier på linje med nemndas to leger? Og hva er logikken i at om abortnemndene fjernes, så trenger vi ikke paragraf 2c? Som nevnt, dersom kvinnen og legen skulle komme i tvil om lovtolkningen, må det være mulig å søke råd.

Dersom det er viktigere for Sp å forsvare abortnemndene enn å bidra til at beslutningen om seinabort tas nærmest mulig kvinnen, bør nok partiet ha en tydeligere begrunnelse. Så langt minner Sp-forsvaret for abortnemndene mest om kalde gufs fra ei fortid mange kvinner har lagt ned mye arbeid for å komme vekk fra.