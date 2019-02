Abid Rajas «fordummende tull»

Solberg-regjeringa ber EU om å innføre «meldeplikt» for tjenestesektoren. Det handler om et omstridt forslag fra EU-kommisjonen som skal sette fart på den frie flyten av tjenester, sette fart på konkurransen. Meldeplikten som EU foreslår og regjeringa ber om, innebærer at alle lokale vedtak som kan tenkes å berøre fri flyt av tjenester, skal meldes inn til EU-kommisjonen. Dersom EU mener vedtaket kan ha innflytelse på tjenesteflyten i EU/EØS-markedet, så stopper EU vedtaket. EU avgjør. For Norges del via Esa, overvåkingsorganet i EØS – som påser at Norge følger EU-reglene.

Hold ut, det kreves litt omstendelighet her: Meldeplikten inngår i et nytt direktiv, KOM(2016) 821, som sier hvordan Tjenestedirektivet skal virke. Tjenestedirektivet har som formål å øke handelen med tjenester over grensene, og ble tatt inn i norsk lov i 2009. Motstanden var kraftig. Hovedbekymringen var at direktivet skulle gjøre det vanskeligere å motarbeide sosial dumping, og at direktivet skulle begrense folkestyret ytterligere. Motstanden var stor i LO. Fellesforbundets landsmøte vedtok for eksempel høsten 2007 at Norge måtte bruke reservasjonsretten. Fagforbundet likeså.

På grunn av den sterke motstanden, måtte Stoltenberg-regjeringa ha inn en protokolltilførsel: «Norge understreker at nasjonale myndigheter fortsatt har kompetanse til å avgjøre i hvilken utstrekning tjenester skal ytes av det offentlige, hvordan tjenestene skal organiseres og finansieres, samt hvilke spesifikke forpliktelser de skal underlegges.» Den nevnte «kompetansen» kvestes av den nye meldeplikten, og enda sterkere inngripen fra EU. Protokolltilførselen blir null verdt.

Meldingsplikten er omstridt i EU-landene også. En borgermester i København, en rekke andre ordførere, organisasjoner og røde og grønne partier, protester, blant annet i et åpent brev den 14. januar i år. De mener meldeplikten er i strid med Lisboatraktaten, der EUs «nærhetsprinsipp» og respekten for regionale myndigheter, omtales. Venstres Abid Raja slår til mot slik motstand: «Rett og slett fordummende tull fra disse Europa-skeptikerne», raser Raja – konkret rettet mot Sp og Rødt her på bjerget (ABC Nyheter lørdag). Det er kanskje overflødig å nevne at Raja er tilhenger av norsk EU-medlemskap.

Det Raja og Solberg-regjeringa ser bort fra, er at flertallet av oss her til lands er motstandere av norsk EU-medlemskap – ikke minst av hensyn til folkestyret og rettferdig fordeling. Derfor avdekker regjeringa et autoritært trekk når den ber EU om å utøve mer myndighet i Norge. Abid Rajas manglende respekt for andre standpunkt enn sitt eget, rammer også prinsipielle EU-motstandere i hans eget parti.

I et innlegg i Nationen lørdag, kaller statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet meldeplikten for en «høring»:«Høring av saker er ikke noe nytt i norsk demokrati og forvaltning, men en helt vanlig øvelse. Alle saker som legges fram for Stortinget, fylkesting og kommunestyrer, har i dag krav om at de skal være forsvarlig saksbehandlet og vært på høring før de legges fram for folkevalgt behandling. Dette er nettopp for å sikre at sakene folkevalgte organer behandler er godt forankret og kvalitetssikret – og ikke minst lovlige», skriver Bjarmann-Simonsen. Å sammenligne meldeplikten med en høring, er mildt sagt forfeilet. Meldingsplikten innebærer så å si det stikk motsatte: Økt myndighetsutøvelse fra EU, på bekostning av norske folkevalgtes myndighet.

Statssekretæren kjenner nok til at det ligger en slags meldeplikt i Tjenestedirektivet fra før – som i praksis har åpnet for et visst nasjonalt handlingsrom. Dette handlingsrommet vil EU tette ved å stoppe vedtak før de fattes, for å piske på tjenesteflyten. Konsekvensen av det er at ytterligere nasjonal myndighet går tapt. Det er ugreit å tilsløre det.

Venstrepolitiker Abid Raja sparer på sin side ikke på pynten. Raja hevder at meldeplikten er «en oppdatering av regelverket som betyr at vi kan eksportere flere norske tjenester til Europa. Hele poenget er jo at dette vil stoppe EU-land fra å bryte tjenestedirektivet ved å gi favør til egne, nasjonale aktører».

Påstanden beroliger neppe ledere av små og mellomstore bedrifter rundt om i Norge, som går glipp av offentlige oppdrag på grunn av EUs anbudsdirektiv og anbudspraksisen i kjølvannet av det. De som NHO advarer på vegne av. Venstrepolitikere pleide å ha omsorg for små og mellomstore bedrifter. Tror Raja at mindre bedrifter i Norge kan «ta igjen det tapte» gjennom eksport av tjenester til Europa? Eller uttaler han seg fordummende?

Oppsummert Venstres varme EU-tilhenger 1 Venstres Abid Raja om kritikken av meldplikten til EU som Solberg-regjeringa ber om: «Rett og slett fordummende tull fra disse Europa-skeptikerne». Fordummende tull? 2 Venstre-Raja hevder at avgivelse av ytterligere myndighet betyr at «vi kan eksportere flere norske tjenester til Europa». Små og mellomstore bedrifter 3 Abid Raja beroliger neppe bedrifter rundt om i Norge, som går glipp av offentlige oppdrag på grunn av EUs anbudsdirektiv og anbudspraksisen i kjølvannet av det.