Det er noe himmelsk over ei tue blomstrende juleroser på en barflekk i snøen. Det sies at julerosene kommer fra Sør-Europa. Jeg har annen informasjon om den saken, basert på undersøkelser som ble innledet med studier fra en gåserygg.

Det fløy en gåseflokk over tømmerveggen i bestefars stue ved sjøen langt til skogs. Fremst lå ledergåsa, Akka fra Kebnekaise, i fint porselen. Og Morten gåsekar hadde Nils Holgersson med den røde topplua på ryggen. (Nissen tryllet Nils liten og forsvarsløs fordi han manglet respekt for dyra på gården. Han måtte ut på en lang dannelsesreise på gåseryggen.)

Om kvelden, i det blafrende lyset fra tyristokkene, fikk gåseflokken på tømmerveggen liv. Bestefar løftet meg opp på Akkas rygg. Så fløy vi over skogen, over Mangen, Eidskog, og inn over Sverige. Etter noen få mil, nær sjøen Rottnen, fløy Akka lavere så vi kunne nyte synet av Rottneros herregård, også kalt Ekeby.

Ekeby lå der med sine alléer, sin romantiske park og alle skulpturene. Det var sen vinter. Krokus og liljer smilte fra barflekkene. "Se de vakre hvite. Det er Helleborus som har blomstret siden julaften", sa Akka før vi krysset Mellan-Fryken og landet i tunet på Mårbacka.

Der møtte jeg i sin tid Selma Lagerlöf, "Sveriges Shakespeare". Hun som skrev ned historien om Nils på gåseryggen. Nå presenterer bestefar meg for Gösta Berling, mannen som sørget for at Lagerlöf fikk nobelprisen i 1909.

"Gösta er en uvanlig pen og sjarmerende kar. Før var han prest. Nå er han fordrukken. En romantisk slyngel, og en helt. Han ble kavaler hos majorinnen på Ekeby. Det var før Simran, som nok var Den onde sjøl, besøkte Ekeby den jula", humret bestefar, som var kirkesanger.

Med Gösta Berling møtte jeg det fantastiske, burleske og alvorlige, livet selv, i ung alder. Jeg møtte majorinnen på Ekeby, herskerinne over sju bruk og Värmlands mektigste kvinne. Hun som fant Berling i ei snøfonn, ødelagt av fylleangst, på vei nordover Frykendalen mot finnskogene og Norge, der de fredløse bodde. Røverne.

De andre utstøtte i røverskogen ville ikke plage en stakkar som måtte dø i fred fordi brennevinet hadde tatt makten over sjelen, mente Gösta Berling. Men majorinnen slepte ham hjem til sitt Ekeby, godset som var en gave fra elskeren Altringer. Ektemannen, major Samzelius, var mest opptatt av bjørnene han hadde i bur. Nok om det.

Om vi ei julenatt drar dit Gösta Berling ble forhindret i å dra, til røverskogene, vil vi gjøre en vemodig, men vidunderlig oppdagelse, sa bestefar. "Reis med Akka til den mørke Göingeskogen i Skåne og let." Jeg dro.

Se! Ut av Göingeskogen kommer røvermor og ungeflokken flaksende i fillene sine. De tar seg gjennom muren til Öved kloster. En utstøtt kvinne i den vidunderlige hagen til den høyt elskede abbed Hans! Hun tråkker i flere bed samtidig. Klosterbrødrene vil kaste henne ut. Men røvermor står like bredbent og frekk og hyler "dra åt pipsvängen!".

Den milde og i sannhet gudfryktige abbed Hans kommer til. Han rekker ikke å nevne at kvinner ikke kan være blant hellige menn, før røvermor skryter av å ha sett "en langt deiligere hage". En mistroisk klosterbror hever armen til slag. Abbeden stopper ham.

For abbed Hans har hørt at skogen kler seg i høytidsskrud hver julenatt for å feire Vår Herres fødselstime, og lengter inderlig etter å få oppleve det. Han vil til røverborgen julaften. Røvermor lover til slutt å sende en unge for å vise vei. Men abbeden får kun ta med seg én hellig bror til følge. Til alt uhell velger han den mistroiske.

Abbed Hans grunnet: "Om røverne ikke er dårligere enn at Guds herlighet viser seg for dem, må de vel også finne nåde for menneskers øyne."

Da erkebiskopen i Lund, den mektige Absalon, kommer på besøk til klosteret, ber abbed Hans om løsebrev for røverfar i Göingeskogen. Biskopen nekter. Hans forteller om julehagen for å overbevise ham.

"Den dagen du kan sende meg en blomst fra julehagen i Göingeskogen, skal jeg gi deg fribrev for alle de fredløse du måtte be for", svarer Absalon ironisk. Den mistroiske klosterbroren fnyser i ren begeistring over biskopens elegante ironi.

Men abbed Hans kjenner ikke til ironi, og takker erkebiskopen hjertelig for hans gode løfte. Julaften gir han seg oppstemt i vei på sin lille Godtlandshest. Den mistroiske munken rir jamrende etter på en høyere hest, overbevist om at røverkvinnen har rigget en felle for dem.

Røverungen venter i skogkanten. Det bærer over stokk og stein og bekker og åser så snøføyka står. Til en bergvegg med ei dør av grove planker.

Bak døra brøler røvermor at de må ta med seg hestene inn i varmen. Med stor møye får de inn den mistroiske munkens høye hest også. Abbed Hans slår seg lykkelig ned på en brisk av granbar og mose, strødd med muntre, røde tyttebær.

Med ett når en fjern klang av kirkeklokker røverhula, båret fram av den svake sønnavinden. Det er jul! Røvere, unger og hellige menn tumler ut døra med de tykke plankene. Ut i vinterkulda, ut i nattsvarte skogen.

Det skjer da juleklokkene har kimet en stund.

En tåke av varmt lys siger mot dem. Snøen forsvinner som et teppe var trukket vekk. Bregnenes skudd stikker opp av den vårgrønne mosen som små bispestaver. Bjørka skyter. Finker med røde domherrekapper tripper på greinene. Over dem roper grågjess og traner.

Sønnavinden blir varmere og strør om seg med frø som spirer så snart de treffer bakken. Lyset blir sterkere og stråler om abbed Hans, om blåveis og liljekonvall, om bokfinker som bygger reir, om ekorn- og hareunger i lystig lek. Abbeden plukker en markjordbærblomst som blir til et modent bær i hånda hans. Røvermor klapper reveunger og rådyrkillinger, mens det anger av nypløyd jord og modent korn samtidig. Røverungene propper seg med blåbær og røverfar med molter. Lyset blir enda sterkere. Så blir alt helt stille.

Saligheten fyller lufta. Abbed Hans gråter av glede og synker i kne, med blomsten han har plukket til biskop Absalon i hånda. Harpetoner lyder. En skogsdue vet at englene nærmer seg, og lander på den mistroiske munkens skulder. Dua legger hodet mykt mot kinnet til klosterbroren akkurat i det abbed Hans kjenner suset av de mektige englevingene.

"Dra til helvete!", hyler den mistroiske munken og slår etter dua. Han tror fortsatt alt er en felle røverne har lagt.

Englene flykter i angst for kulden og mørket i et menneskehjerte. Dyrene piler avsted. Bladene rasler tørre til jorda. Mørket senker seg. Abbeden kjenner frosten og snøen under seg. Smerten sprenger hjertet hans.

Den mistroiske munken skjønner at han har drept den elskede abbed Hans. Gråtende griper han den dødes hånd og oppdager de små, hvite rotknollene abbeden knuger om. Han planter dem i klosterhagen og ser til dem hele året, men de spirer ikke. Julaften overvelder smerten over abbedens død ham. Da klokkene kimer jula inn, går han ut i i klosterhagen for å minnes.

Se! Mens alle andre planter er som døde, står frodige grønne stilker fra abbedens knoller. Med de skjønneste hvite blomster. Roser fra Göingeskogens julehage! Munken som ikke er mistroisk lenger, kaster seg på hesten og rir rett til Absalon i Lund. Erkebiskopen blir blek da han ser de friske blomstene og setter straks opp et løsebrev for røveren i Göingeskogen.

Etter den tid feiret flokken fra røverborgen jul med de andre i bygda. Munken ba resten av livet på sine knær om tilgivelse for sitt harde hjertelag. Og i de gamle røverskogene, i finnskogene som i Göingeskogen, blomstrer de vakreste, hvite blomster på ørsmå barflekker hver julaften. Julerosene. Siste rest av tidligere tiders juleskrud i skogene. En vemodig, men vidunderlig oppdagelse.

God jul!

*Fritt etter bestefar, Gösta berlings saga (Lagerlöf 1891) og En saga om en saga, och andra sagor (Lagerlöf 1909)