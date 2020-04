Å mette inntektsgapet

I en John Deere like gammel som andrealbumet til A-ha er det dårlig med satellittstyring. Men mobilbanken virker også der. Det er viktig å ha oversikt på åkeren, men viktigere å ha oversikt i regnskapet.

Det viser at den nye såkornregninga er stivere enn fjorårets. Prisen på dieselen traktoren drikker mens den vender fåra, har gått ned. Hadde jeg hatt gjeld, hadde renta vært lavere også.

Så bare målprisen på korn får et løft nå, så kan dette bli buttikk. Men hvor mye øker prisen?

Bygget jeg dyrker, øker 10 øre i år. Det er mindre enn fjorårets prisøkning, som var på 12 øre. Kornprodusentene får får drøyt 150 millioner ekstra, omtrent den samme økningen som stor- og småfebøndene får.

Det er veldig, veldig smart av Olaug Bollestad å si at dette er å "prioritere" korn, og ikke kaller det for en "styrking".

Denslags krafttak går til Sveinung Rotevatns sektor. Det er nemlig ikke matproduksjon, men landbrukets klima- og miljøtiltak som får en "styrking" i år, melder landbruks- og matministeren . Bøndene må tross alt forstå hva som er viktigst.

Statskassa kan dessuten ikke lense seg helt på jordbrukstilskudd, samme dag som regjeringen gir oljebransjen utsatt skatt for 100 milliarder.

Dermed kan også oljepumpingen ta seg opp - og da blir det jo enda mer behov for at statsråden for landbruk og mat bruker penga på klima.

Inntektsgapet mellom bønder og normale mennesker har økt siden jeg var 12 år. Neste år kan gapet krympe. Ikke så mye fordi jeg får rundt 3000 kroner mer for kornet og arealet jeg dyrker, men fordi folk flest får redusert inntekt.

Du som kjører forbi meg oppe på riksveien, som lurer på hvorfor bønda skal få mer mens du får mindre og kanskje ikke kan bytte ut bilen i år:

Vit at min inntektsseier koster deg 14 øre dagen i dyrere mat. Og de to siste traktorene her på bruket ble kjøpt i 1968 og 1986.

Ta det fra en ekspert: Mager trøst er også trøst.