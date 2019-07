Onsdag måtte politiet trå til på Frøya i Trøndelag. Der har en gruppe gjenstridige demonstranter fortsatt aksjonene mot vindmølleutbyggingen til Trønderenergi, selv om anleggsarbeidet er i full gang.

Tre politibetjenter og en kranbil ble tilkalt for å rive leirplassen de 30 aksjonistene holdt til på, fordi leiren lå innenfor sikkerhetssonen der sprengningsarbeid foregikk.

Demonstrantene på Frøya er ikke alene om å kjempe mot vindmøller. En opptelling foretatt av Klassekampen viser at "nei til vindmølle"-gruppene på Facebook i alt har 150.000 medlemmer. Den største gruppen, "Nei til vindindustri i norsk natur" har alene over 60.000 medlemmer.

Debatten har gått høyt helt siden Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram forslaget til rammeplan for vindkraftutbygging i april. NVE pekte ut 13 områder som særlig egnet for vindkraftutbygging.

Skal vi fremme utvikling er det mye bedre å ha lokalsamfunnene med seg enn mot seg.

Formålet med rammeplanen er både å sikre lønnsom vindkraftutbygging og å dempe konflikter. Ved å dirigere utbyggere til utpekte områder vil en unngå uro andre steder. Utbyggerne slipper å bruke ressurser på søknader som ikke fører fram. 43 områder var med i NVEs analyse, flertallet av dem er dermed allerede sjaltet ut som lite aktuelle for utbygging.

Tanken med rammenplanen er god, men konfliktdempende har den ikke vært. 17 av i alt 97 berørte kommuner har til nå stilt seg negative til planen i den pågående høringsrunden. I de øvrige kommunene sier 44 ordførere nei, ifølge en kartlegging i Klassekampen. 18 hadde enten ikke bestemt seg eller ikke svart på spørsmålet.

Det virker som et paradoks all den tid et solid flertall i befolkningen er positiv til vindkraft. En undersøkelse som forskere ved CICERO og NMBU gjennomførte i fjor, viste at 64 prosent mente at utsagnet "Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land" enten stemmer svært godt eller godt med egen oppfatning.

CICERO påpeker at nasjonal interesse for vindkraft ikke nødvendigvis betyr at det er lokal interesse for vindkraft. Holdning til vindkraft som idé er noe annet enn holdningen til konkrete vindkraftprosjekter i eget turterreng.

Forskning viser at planprosessene har stor betydning for konfliktnivået. Folk er opptatt av å bli hørt, til riktig tid. Dessuten, NVEs åpning for at utbyggere kan endre teknologi etter at konsesjon er gitt, kan virke konfliktskapende. Når møllene har blitt opptil 50 meter høyere enn i den opprinnelige planen, kan lokalsamfunnet oppleve det som å bli ført bak lyset. Dette er en medvirkende årsak til at motstanden er så sterk på Frøya.

Verden trenger fornybar energi. Også Norge må bidra med ny fornybar energiproduksjon. Men det er ikke ønskelig med opprivende konflikter. Spørsmålet er om vi kan gjøre noe for å dempe dem.

Ryddige planprosesser er en forutsetning. SVs, Sps og MDGs krav om stortingsbehandling av rammeplanen har også mye for seg. I saker med høyt konfliktpotensial er det klokt å ta seg tid til en bred og overordnet politisk debatt.

Enda viktigere er det med en rettferdig fordeling av de økonomiske gevinstene mellom vindkraftinvestorer og lokalsamfunn. Vindmøllene medfører betydelige naturinngrep. Når vertskommunene avgir reelle og konkrete kvaliteter, må de også få noe igjen for det. I dag kan kommunene hente inntekter gjennom eiendomsskatt på vindkraftanleggene, men kommer langt dårligere ut enn vasskraftkommunene som har både grunnrenteskatt og tilgang på billig konsesjonskraft.

Rettferdig fordeling av byrder og gevinster er helt avgjørende, ikke bare for vindkraft, men også for de andre produksjonene og industriene som er basert på naturressurser. Olje- og gassintektene avtar gradvis i årene som kommer, og vi vil i langt større grad enn i dag være avhengig av å sette norsk natur i arbeid - om det så er snakk om energiproduksjon, mineralutvinning eller havbruk.

Samtidig må vi sette fart på havvindplanene. Norge har gode forutsetninger for å ta en lederrolle i utviklingen av vindkraft til havs med vår offshorekompetanse fra petroleumssektoren. Nå inviterer gledelig nok statsminister Erna Solberg næringslivet til toppmøte om en havvindsatsning.

Møtet må følges opp med politisk handling. Myndighetene må bidra med midler til forskning og utvikling, målrette rammevilkårene og utlyse konsesjoner. Vi har ikke råd til å la disse mulighetene drive for vær og vind.

