Vi må gjøre så godt vi kan, for å løfte humøret på oss selv og de rundt oss. Ikke lese alt vi kommer over, eller ta alt innover oss like mye. For gjør vi det, går vi i kjelleren alle mann.

Det handler ikke om å ha skylapper, men å faktisk ta vare på seg selv. At alle knekker sammen og havner på lukket avdeling, gagner ingen.

Bekymringer spiser av livet vårt, og da gjelder det å ikke ta alle sorgene på forskudd. Til tross for at en del sliter økonomisk nå, så er vi nordmenn faktisk blant de aller mest priviligerte i verden, og det må vi sette mye mer pris på.

Vi har nok ikke tenkt over det, men tak over hodet, vann i springen, strøm, varme, mer enn nok klær, allskens duppeditter, mat flere ganger for dagen og så videre og så videre, er faktisk ingen selvfølge for svært mange i verden i dag.

De aller fleste nordmenn får dekket sine behov og vel så det. Vi breier oss i dobbel forstand. Kroppsmessig eser vi ut, og vi tar stadig større plass med alt vi foretar oss, enten det er i naturen eller ellers. Vi eier liksom ikke magemål, og vil stadig ha mer.

I Afrika går mange jenter 50 kilometer pr dag, for å hente vann til familiene sine. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri har gått så langt på en enkelt dag. Og de gjør det også oftest på tom mage, og under brennende het sol.

Noen er så heldige at de får gå på skole i tillegg, og der får de to måltider, bestående av grøt og ris med bønner. Dette er ofte det de får i seg av mat i løpet av en dag. Familiene deres lever på et eksistensminimum, hvor svart te regnes som både frokost og middag, når man ikke har noe annet.

Det vi i Norge kaller å være sulten, er kun at det rumler og bråker litt i innvollene, og det er ikke dødelig.

Nylig arrangerte vi konsert for tredje året på rad, til inntekt for UNICEF og flyktningebarn. Nok en gang en vellykket gjennomføring, med flinke artister og et gavmildt og fornøyd publikum. Det gjør godt å glede andre, både de du møter fysisk, men også de som har stort behov for hjelp i andre land. Og det hele blir selvsagt ekstra meningsfylt, når det er de minste som blir tilgodesett.

Jeg sitter under et tre i hagen, og tenker på hvor heldig jeg er, som bor her i Norge og mangler egentlig ingenting. Treet har jeg plantet selv, og nå er det allerede flere meter høyt. Det betyr at jeg har levd en god stund, selv om jeg ikke syns det er så lenge siden treet kom i jorda.

Faktisk er det aller meste i hagen min, vekster jeg selv har plantet eller sådd. Jeg husker jeg tenkte på at de små trærne og buskene, en dag skulle bli store, men det var vanskelig å se det for seg.

Her jeg sitter, kan jeg skue utover et lite hav av riddersporer i alle slags nyanser mellom hvitt og blått. De er høye og flotte, og svært livskraftige. Frør seg veldig lett og utkonkurrerer gjerne andre planter. For det er litt sånn staudene i hagen har hatt det noen år nå. Fra å være veldig innholdsrik og flott, så er det den sterkestes rett som teller i bedene, når man ikke luker og pusler nok i hagen.

Og apropos det, så er det ikke like mange firbeinte som pleier kulturlandskapet her lenger. En sæternabo klipte gresset med plenklipper forleden dag, der hvor beitedyr har stusset det i flere hundre år. Jeg trodde kanskje det ville ta litt lengre tid, før vi merket at jeg ikke har sauer på utmarksbeite lenger, men forandringene skjer fort.

Og livet mitt har også raskt forandret seg. Som bonde så var man jo naturlig nok opptatt av været, men denne sommeren har jeg ikke brydd meg så mye om værmeldingene. Det vokser i kjøkkenhagen, og behovet for vanning har vært lite.

Langt verre er det der de nærmest flyter bort, eller opplever ekstrem tørke. Jeg foretrekker heller litt regn hver dag, og en kjølig sommer, enn 40 grader og skogbranner.

Mye tid har vært brukt på å få min første bok i trykken, og nylig kom det en liten lastebil til gårds og satte av en pall på tunet. Stor stas det. Når dette kommer på trykk, så sitter jeg med fasiten, på om det ble en suksess eller fiasko.

Jeg skal nemlig for første gang ha egen salgsbod på Rennebumartnan, og det er noe jeg grugleder meg til. Tre hele dager til ende med tusenvis av mennesker kan bli interessant, for hun som egentlig trives best hjemme på gården eller ute i naturen. Men lykkes jeg, kan jeg få inn en stor del av årsinntekta mi disse dagene, og da er det verdt det likevel.

At jeg gleder andre, er selvsagt også en stor bonus. For den største glede man kan ha, er jo å gjøre andre glad.