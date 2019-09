Klimakamp i krattskogen

Ein av dei tidlegare ordførarane her i kommunen slo det fast ein gong vi snakka om landskapet her inne og korleis det blir påverka av menneskelege inngrep: – Granplantingane er Vestlandets pest.

Utgangspunktet var ein diskusjon om kraftlinjer frå vasskraftverka i Tafjord. Han var ikkje i tvil om kva som skjemde landskapet mest. Mange her er samd med han i det og ønskjer grana dit ho eigentleg skal gro. Kampen om grana på Vestlandet har hardna til fordi ho også blir brukt som eit stadig sterkare argument i klimakampen.

No ser det ut til at somme i kampen for det gode er i ferd med å gå seg fullstendig vill i krattskogen. Det kunne vi iallfall få inntrykk av da vi las Bondebladet for vel ei veke sidan. Der tok Bob van Oort, klimaforskar ved Cicero, til orde for å la krattet og skogen ta over dei norske grasareala, sjølve berebjelken i landbruket i Fjell-Noreg, på Vestlandet og i Nord-Noreg. «Gjengroing binder antakelig mer karbon enn beitende dyr og grasproduksjon, og er egentlig veldig OK i et klimaperspektiv», seier han til avisa.

Han er ikkje uroa for kva dette kan få å seie for matproduksjonen, for «vi har lagre med kjøtt», og vi har «utrolig mye fisk som vi eksporterer», og vi kan dyrke «mer grønnsaker og poteter, som vi ikke er selvforsynte på» – men naturlegvis ikkje på grasareala, for dei skal jo gro att eller plantast til med skog.

Det er noko djupt urovekkjande over ein klimadebatt der det blir lansert løysingar på problema som undergrev ein berekraftig og framtidsretta bruk av jordbruksareala våre. Det å tru at vi kan fri oss frå klimasyndene våre ved å la den norske slåttenga gro att med skog, er ei sørgjeleg avsporing frå hovudproblemet, ein verkemiddelbruk fullstendig ute av kurs, eit blikk utan sidesyn og – eg greier ikkje å fri meg frå tanken – eit eksempel på at høg utdanning ikkje alltid borgar for stor klokskap.

Kan vi lære noko av historia? Den omfattande granplantinga på Vestlandet vart sett i verk av Stortinget i 1951, og ein skogkommisjon la planar for skogreisinga på Vestlandet. Over 60 år skulle det plantast 60 000 dekar årleg.

Dette handlar ikkje om at landbruket skal lure seg unna å bere sin del av børa i kampen for det globale klimaet.

Dei som ivra sterkast for skogplanting den gongen, meinte at bøndene kunne doble årsinntekta ved å plante skog på beitemarkene. Og skog blei planta. Dei færraste tenkte kanskje over at det tok 50–70 år før skogen kunne haustast, og at samfunnet, skogsdrifta og dei økonomiske føresetnadene hadde endra seg fullstendig da tida og skogen var moden. Resultatet er svært mange stader ein skog som nærast er uråd å drive, labert økonomiske utbytte for mange grunneigarar – og ikkje mist: store naturinngrep, øydelagde landskap og botanisk katastrofe i granfelta.

For 70 år sidan var det økonomi som var argumentet. I dag er det karbonbinding – men framleis på grunnlag av reknestykke som har svært usikre svar – sett bort frå at vi kjenner så altfor godt til konsekvensane for den lokale naturen. Kva vil så etterkommarane våre seie om seksti år, dersom vi let skogen ta over slåttemark og grasareal som forgjengarane våre har halde i god hevd opp gjennom hundreåra? Og korleis skal vi overfor framtida kunne forsvare at vi ofrar matproduksjonen og produksjonsgrunnlaget i ei tru på at det skal få klimarekneskapen til å gå opp?

Dette handlar ikkje om at landbruket skal lure seg unna å bere sin del av børa i kampen for det globale klimaet. Men det får da vere grenser for kva bører det skal vere formålstenleg å laste over på oss.

Denne saka fekk meg til å tenkje på ei oppleving frå den gongen eg arbeidde i vekeavisa Dag og Tid i Oslo. Eg hadde vore ute og intervjua ein såkalla «urbanist» som gjorde mykje ut av seg ein periode, som forfekta gledene ved å bu i større byar, og som ikkje minst rakka ned på alt det bygdelivet fører med seg av isolasjon, einsretting, tanketomheit og intellektuelt forfall.

Etter halvannan time stilte eg det enkle spørsmålet: «Kvar skal vi få maten vår frå?» Svaret kom kjapt, kontant og krystallklart: «Den kan vi importere fra Polen.»