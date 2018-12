Politikken må pollineres

Sånn er det med Nationen også. Hundre år på distriktenes side har vært hundre år i trassig flygedyktighet. Og «trass» er absolutt stikkordet her: Du må være trassig for å holde ut i kampen for Distrikts-Norge.

Nationen er heldigvis bare en av mange som er opptatt av å «ivareta bygdenes sosiale kulturelle og økonomiske interesser.» Det finnes en hel sverm av sånne «humler». Uten dem hadde bygdene sett helt annerledes ut. Kanskje som dem i Sverige?

Uansett vet vi dette: Uten pollinerende insekter som humla stopper livsprosessene vi alle er avhengige av. Og uten bygdene stopper Norge. Ergo må politikken pollineres.

Er du med i «humlesvermen», er første bud at du ikke bøyer deg for storsamfunnets vedtatte sannheter om sentralisering som en skjebnebestemt vei mot fremtiden. Da må du ha anlegg for å tenke alternativt. For et «de sa det ikke lot seg gjøre – så vi gjorde det.».

Hvis leseren nå er lei Nationen-jubileum og høystemte ord fra undertegnede, så vit at dette er siste gangen. Jeg måtte bare si såpass på tampen av jubileumsåret – når hundreogett snart er inne.

Og bak disse høystemte ordene ligger en beintøff hverdag, og en kamp som føres 365 dager i året. Eksempelvis på 25. september og 11. desember 2018 – dagene for de to oppslagene du ser ovenfor her. De er løypemeldinger fra én – og bare én – av bygdenes mange kamper: Retten til å være representert der makta befinner seg.

Ei hand på rattet. Ikke med lua i handa. Det må være Bygde-Norges motto.

Oppslagene gjelder distriktenes rett til å ha ei hand på rattet – og slippe å stå med lua i handa. Enten det er på Stortinget – som oppslaget om mulige endringer i valgloven til venstre forteller om. Eller representasjonen som i oppslaget til høyre – som gjelder styrerepresentasjon i bedrifter staten eier, eller er medeier i – der nasjonale konserner som Telenor, Posten, Equinor, DnB, Hydro og Nye Veier bare er toppen på en lang, lang liste.

Representasjon betyr integrasjon, medlemskap, likeverd og medborgerskap. Og motsatt: Ikke-representasjon signaliserer ekskludering, avmakt og utenforskap.

Når vi snakker om integrasjon, dreier det seg helst og våre nye landsmenn. Men glem ikke dette: Integrasjon dreier seg også om å vise «gamle landsmenn» at de er verdige, velkomne og respekterte medlemmer i storsamfunnet.

«Når demokratiet svikter folk, svikter folk demokratiet», skrev Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda, nylig. Bedre kan det vel ikke sies, og alvoret understrekes i en Nationen-kronikk med tittelen «Det knirker i vårt demokrati», av Mathias Slettholm, som er rådgiver i Agenda. Han fastslår at det i dag «er tydelige sosiale og geografiske forskjeller i hvem som deltar og opplever at de har innflytelse på politikk». Andelen som mener det politiske systemet kan påvirkes, er dobbelt så stor i Oslo som i resten av landet. Og færre stemmer ved stortingsvalg i «distriktsfylkene» enn i Oslo, Akershus og Hordaland.

De to Nationen-oppslagene ovenfor er altså meldinger fra en viktig politisk front: Kampen om hvorvidt by og land skal bli «hand i hand» eller «tann mot tann». Så burde de vel blitt mye omtalt av resten av riksmedia – som Dagsnytt 18 for eksempel? Akk nei. Mens riksmedia holder oss iherdig oppdatert på hver minste lille hendelse rundt Donald Trump i Washington, blir det smått med interessen for saker som dette fra Bygde-Norge.

Og jo da: Jeg VET at saker om «folkestyret» er seriøst og kjedelig stoff. At ordet «demokrati» får mange til å gjespe. At «kommuner» definitivt er turnoff. At «distrikter» er direkte usexy.

Jeg vet at dette er dårlig underholdning. Men det er viktig. Og hvis interessen for dette viktige skal opp, er minstemålet at det er plass til budbringere som blant annet en herværende avis som i år fyller hundre år. Altså budbringere som gjør den jobben andre ikke gjør. Slike budbringere må fortsatt kunne fly som humler – og pollinere politikken. Og de må fortsatt har en brodd å stikke med.

Jeg er selvsagt inhabil når jeg kommer med et slikt et nyttårsønske. Men det er bedre og være inhabil og ha rett, enn og være en habil feiltager.