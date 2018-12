En bestefars guide til galaksen

Mange veier fører til jula, og i år gikk min vei via Oslo City – et av disse kjøpesentrene som ingen besøker uten å få varige merker av det. I hvert fall når man steller seg sånn at det er julerush og stappfullt av folk på jakt etter den gaven de bare MÅ få tak i før det er for sent.

Da er det bare å kaste seg frampå og kave seg fram i vrimmelen. Det går sakte, med mange puff og dytt. Men jeg klarer å baute meg fram, for jeg er kjent. Jeg har gamle peilepunkter å sette kursen etter: Nå passerer jeg BR-leker og har Platekompaniet rett forut. Rett bortenfor der ligger bokhandleren. Dit skal jeg.

Ja – jeg passerer faktisk leketøysbutikken. Jeg går forbi den.

For nasjonen er ikke dette noen stor nyhet, men i en bestefars liv er det ingen liten hendelse. For noen juler siden – og i mange, mange juler før det – var hit jeg skulle. Til lekebutikken. Alltid til den. Jeg har tilbrakt timer der inne, gjerne i tettpakket kaos, og ofte knuget jeg ønskelister i handa – ark skrevet med barnehånd, ofte dandert med tegninger, kanskje med noen ord fargelagt og uthevet i rødt, eller med store utropstegn.

Tross disse forsøkene på å gjøre barnebarnas ønsker forståelige, var innholdet gjerne totalt utenfor en gammel manns begrepsverden. Jeg var altså avhengig av å kapre en ekspeditør i beinhard konkurranse med andre i samme situasjon. Jeg måtte finne en skriftlærd som kunne tyde de ukjente navnene og lede meg fram til den rette hylla, der det som oftest åpenbarte seg en aller annen slags forunderlig greie - som i beste fall minnet om greier som var observert – og kanskje lekt med – i et av familiens barnerom, sånn at man øynet håp om være på riktig spor.

Jeg har også stått i det som er bestefars største prøvelse: I butikk uten ønskeliste, overlatt til mine egne, håpløst utdaterte referanser for hva en artig leke er. Da er man som et skip uten fyrtårn og peile etter og ubehjelpelig som en norsk fregatt i natten – men likevel tvunget til å navigere seg fram mot havna som bare må nås tidsnok: Julaften.

Hva skal en bestefar gjøre når barnebarna ikke lenger ønsker seg noe i lekebutikken?

Hva skulle bestefar velge? Hva får barneøyne til og tindre, stemmer til å juble, hender til begeistret å rive det siste papiret av pakken, og deretter – helt spontant – folde seg rundt gamlefars hals i en god klem? Og hva bærer på skrekkscenariet: Barneansiktet som slukner mens pakken åpnes,munnen som mumler et pliktskyldig takk, øyne som søker mot neste pakke? Akk – It's hard to be a bestefar!

Alt dette farer gjennom hodet mitt mens jeg passerer forbi BR leker. Passerer. Går forbi. I år har jeg ikke noe ærend dit. Livet går sin gang fra jul til jul. Unger vokser til. Du tenker ikke så mye på det ellers. Men i jula?

Jula er et jag, sier vi, men den er like mye et stoppested. Jula har alltid denne lille sorgen som gir gleden klangbunn – et stenk av ettertenksomhet som gir øyeblikket dybde. Lekebutikken blir i år forbigått av en eldre mann som er blitt eldre siden sist, men som husker hvordan det var å være der inne. Husker det på den litt såre måten, mens han bauter seg fram mot bokhandelen.

Jeg tar fram telefonen, der finnes en ønskeliste sendt på SMS, og i hodet har jeg påminnelsen som fulgte med: «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy», farfar! Men på engelsk! Den norske oversettelsen er så dårlig , har jeg hørt!»

Det slår meg der og da. Tida går og går – men motsetning til klokka, står ikke jeg stille. Jeg nærmer meg utgangsdøra. Jeg kunne virkelig trengt en farfars guide til galaksen – på norsk. Noe som gjør alt forståelig for oss som føler hvordan spranget ut i galaksen nærmer seg, mens tilværelsen her styres av stadig mer ubegripelige ønskelister.

Da piper det i telefonen. En SMS kommer inn, fra en av de yngste. Kort og konsist: «Jeg ønsker meg Stephanies hus fra Lego Friends. BR har den».

Jøss, jeg må visst innom leketøybutikken likevel!

Jeg står der, det er folk overalt rundt meg, de knubber og puffer og dytter, men likevel har jeg en stille stund helt alene for meg selv ,bare på grunn at denne SMSen. Den signaliserer liksom en liten utsettelse på farfars ferd mot galaksen. En omvei, om ikke annet. Enno ein gong fekk eg leikebutikken å sjå!

Målbevisst setter jeg kursen tilbake, jeg runder hjørnet, og skuer mot den velkjente portalen med BR-merket. Hva er det vi pleier å si? Det ble jul allikevel.