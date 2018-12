Det Aadahl lærer oss

Historikeren Øystein Sørensen har virkelig gitt oss gørra fra Nationen i redaktør Thorvald Aardahls epoke – altså fra 1918 til 1940-åra. Vi ante jo hva som skulle komme, men det blir jammen sterk kost når alt serveres på ett fat.

Vi har alle vårt , og hos meg svei det faktisk mest at Barbra Ring – barnebokforfatteren – skrev en bejublende anmeldelse av Hitlers «Min kamp». Hvordan kunne du, Barbra! Du som har gitt oss Marte Svennerud og itte no knussel!

Konfrontasjoner med slikt kommer vi ikke unna når hundreårsdagen for Nationens førsteutgave 9. desember 1918 nærmer seg. Så hva gjør vi med det? Hva kan vi lære? Mye.

På en gård i bygda jeg kommer fra, bor Tone B. Bergflødt. I fjor ga hun ut bok om et av de store sjokkene i livet sitt: Da hun oppdaget at bestefaren hennes hadde vært med i NS under krigen. I boka «Farfars skrin» har Tone B. Bergflødt skrevet om hvordan hun taklet fortvilelsen og skammen da hun fant skrinet som avslørte farfarens fortid. Hennes historie har truffet en nerve hos mange i samme situasjon – men her lar jeg likevel den siden av saken ligge.

Her vil jeg spørre om dette: Hvorfor ble «Farfar» Bergflødt ( typisk nok anonymiseres han best mulig i boka), medlem av Nasjonal Samling – partiet til Vidkun Quisling? Jeg spør slik mange andre bygdefolk dessverre må spørre: Hvorfor sto NS så sterkt i hjembygda mi?

Hvorfor var det så mange NS-medlemmer i hjembygda mi? Nationen kan være en del av svaret.

Tone Bergflødt har mange forsøk på svar. Hun snakker om at mange av «bygdas beste menn», inkludert lederen av Bondelaget, ble NS-medlemmer – og at farfaren på et vis bare fulgte trenden. Hun skriver om Nygaardsvold-regjeringens forsømmelse av forsvaret og svikt i aprildagen 1940. Men mest vekt legger hun på de verdikonservative bøndenes frykt for «den røde fare». Særlig fra Sovjet-Russland. Men også troen på at Arbeiderpartiet var et revolusjonært, kommunistisk parti som ville rasere verdiene Bonde-Norge sto for – til og med ta gårdene fra bøndene og kollektivisere landbruket.

Annonse

Javel. Vi vet at disse holdningene sto sterkt i bondebevegelsen i mellomkrigstiden. Men – de var jo ikke de eneste holdningene. Ikke en gang de rådende. Tvert om. Dette var tida da de jordnære pragmatikerene i Bondepartiet og de like jordnære reformistene i Arbeiderpartiet fant hverandre. I 1935 inngikk de det berømte kriseforliket. I åra etterpå fortsatte et praktisk, sak-til sak samarbeid. Og det var neimen ikke mye revolusjonært over den trauste bonden fra Sparbu, Hans Ystgaard – landbruksministeren i Ap-regjeringen til Johan Nygaardsvold!

Så blir spørsmålet: Hvorfor ble dette oversett av «Farfar» Bergflødt og så mange andre bønder – særlig på Østlandet? De hadde det jo rett framfor seg! Hvorfor vendte de det blinde øyet til?

Svaret er kanskje – i all sin gru – dette: De holdt Nationen. De leste Thorvald Aadahl og hans meningsfeller. Eksempelvis Barbra Rings anmeldelse av «Min kamp».

Kan det virkelig være slik? Er Nationens ansvar så stort? Vel – selvsagt har ikke Nationen hele skylda – det får være måte på selvpisking. Men i artikkelen for ei uke siden, konstaterte Øystein Sørensen at Riksadvokatens aviskomité i 1945 «pekte på at Nationen hadde en helt særegen rolle som opinionsdanner i Bygde-Norge. Avisen fikk uten videre skylden for at så mange bønder hadde sluttet opp om NS, eller i det minste ikke reagert mot okkupasjonsstyret og kollaboratørene».

Javel. Og hva er lærdommen av dette i dag? Kanskje denne: For dere som leser dette: Pass deg for ekkorom og ensrettingen der!

For oss som er så privilegerte at vi får meningene våre på trykk: Vær klar over ansvaret som følger med! Ord kan skape fellesskap og fremme forståelse. Ord kan ekskludere og skape skiller. Ord kan forandre til det bedre – eller verre. Ord kan åpenbare eller tildekke. Sik var det i Aadahls tid. Slik er det i vår tid. Og det ekstreme kommer i stadig nye utgaver. I ettertid er det lett å se hva som var feil og farlig. I nåtid er det vanskeligere. Men desto viktigere. Og det er nå vi blir prøvet.

I dag er det gjerne nettrollene i ekkorommene på Facebook vi mener må «skjerpe seg». Men de «ordentlige» mediene har faktisk en fortid som burde skape høy beredskap mot troen på egen selvgodhet og ufeilbarlighet. Bare for å ha sagt det: Nationen er sannelig ikke den eneste avisa med svin på skogen fra tida som Øystein Sørensen skriver om! Debatten om Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» viser at mange flere enn Tone B. Bergflødt kan bli sjokkert ved å åpne «farfars skrin». Men sånne skrin må åpnes. Og tas lærdom av. Da blir det forhåpentligvis mindre sjanse for at våre etterkommere skjemmes når de åpner våre skrin.