Den mest spennende vekstsesongen på år og dag er i gang. For ei drøy uke siden startet våronna på Jæren. Starten var unormalt tidlig. Var det et varsel? Et tegn på at sesongen 2019 blir enda et bevis på at «mot normalt» er blitt den nye normalen for været?

Den gamle rekorden – fra 2008 – for tidligste start på våronna hos jærbøndene Asbjørn og Laurits Stokkeland ble slått med en fem dager da de nå sådde gullrøtter 15 februar. En tilfeldighet kan det være – selvsagt. Vi kan håpe på et godt, gammeldags normalår. Men hvem våger å tro?

Mange snakker om klimaskifter. Bøndene må leve med dem.

Dette blir den spente våren, og den spennende sommeren for svært mange bønder. Det er et talende tegn i tiden at Bondelagets medlemsblad har hyret inn en psykolog som skal svare på spørsmål fra leserne. Det må regnes som reinspikka beredskapstiltak. Nå kan ikke bønders psykiske helse være tabu lenger. Myten om bonden som tier og tåler alt i stillhet og innbitt taushet, må droppes i tider da den kan gjøre ubotelig skade i mange bondehjem.

Selvsagte ting må sørgelig ofte gjentas for ikke å bli halvglemte selvfølgeligheter. Som dette: Ingen lever så tett på klima, vær og vind, tørke og regn, varme og kulde som bøndene. De merker klimaets luner direkte på kroppen, lommeboka – og på nervene.

Etter to år med ødelagt vekstsesong og sviktende inntekt kjører mange inn i 2019-sesongen med små marginer og uten økonomiske støtdempere. Måten flom og tørke har rammet på, er riktignok svært forskjellig. Variasjonene mellom bygdelag og naboer er store. De kan virke provoserende urettferdige – som fingerpek fra en likegyldig og arrogant Vårherre. Det samme kan fordeling av erstatninger – og da med byråkrater i Vårherres rolle. Frustrasjoner og slitasje på godt naboskap, blir lett konsekvensen av slikt. Vondt kan bli verre.

Det store bildet er uansett klart: Her er mange samme båt. Produksjonen av grønnfôr, silovekster og høy har ikke vært dårligere på minst tiår, ifølge SSB. Alt for mange opplever det Marthe Bogstad fra Kløfta fortalte her i Nationen: At hun i fjor høstet 154 bunter grovfôr der hun normalt får 1500 bunter. Tallene fra SSB sier at det aldri før har vært importert mer høy og halm enn i 2018. Til rekordpris.

«Vårknipa» – dette begrepet vi trodde hørte gamle dager til – blir plutselig en aktualitet. På Facebook minner folk hverandre om at "Kyndelsmesse" var 2. februar. Wikipedia forteller at «Kyndelsmesse ble ofte regnet som midtvinters, og den som hadde brukt opp mer enn halvparten av korn, fôr og annet som var lagret for vinteren kunne være ille ute.»

Vårknipa kan nok bli en realitet for mange. Og det stopper jo ikke der. Hvordan komme seg velberget over prøvelsene fra i fjor og forfjor? Og hvordan planlegge for en fremtid der flom og tørke truer? Investeringsbehovet øker jo sammen med prøvelser og inntektssvikt. Trengs vanningsanlegg nå? Grøfting? Eller skal man ta sjansen på å vente? Satse på at tingene normaliserer seg? Kjøre videre som før et år til? Gamble på at denne gangen blir året normalt?

Sånt tar på. Bønder er faktisk mer utsatt for depresjoner enn andre, viser en undersøkelse fra NTNU, og «Bondeblad-psykologen» Ellen Hoel forklarer det blant annet slik: «Andre drar hjem fra jobben. Bønder bor på gården. De har et stort ansvar for dyr og avlingen, og må alltid stille opp når det trengs. I tillegg kommer de store overliggende faktorene politikk og været. (…) Ting vi har kontroll på, kan vi håndtere ganske bra. Det vi ikke har kontroll på, blir til stressfaktorer».

Ved siden av økonomisk rådgivning og hjelp, er det her – på fronten for bønders psykiske helse – beredskapen må prioriteres. Nå gjelder definitivt ikke Henrik Ibsens berømte ord om at «den er sterkest, som står alene» - slikt gjør seg best på en dikters skrivebord. Nå er det samhold som gjelder. Nå trengs solidaritet og godt naboskap som aldri før. Beredskap i organisasjonene, og forståelse fra storsamfunnet.

Det er sagt så ofte, og må derfor gjentas: Å være bonde er et ensomt yrke. Å være klimarammet bonde, kan bli dobbelt ensomt. Du blir gående med så mye, og har så få å dele det med. Derfor blir «møteplasser» stikkordet. nå .«Vi vet at et godt nettverk er den viktigste beskyttelsesfaktoren» sier Ellen Hoel. Så husk det, hvis du kjenner en bonde. Hen kan trenge deg utover våren og sommeren.