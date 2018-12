De kjørende klassers opprør

Jeg har hatt elektriker i huset – en ung kar i 20-årene som strakk ledninger og festet kontakter. Mens han drev med det, kom vi i prat – blant annet om den vanvittige prisøkningen på sånne leiligheter i Oslo sentrum som den jeg bor i – og som har løftet sånne som meg inn i klassen av veletablerte eldre som har trukket vinnerlodd på priskarusellen.

Så fortalte han om seg sjøl: Fra Oslo øst, nyutdannet, med ett barn, kone i halv jobb, og framfor alt: Uten foreldre som kunne trå til økonomisk da de unge prøvde å komme seg inn i boligmarkedet. Så hvor bodde han nå? Jo – på Bjørkelangen. Ære være Bjørkelangen – det er en fin plass. Men den ligger langt fra jobben hans i Oslo. Og som han sa: Jeg skulle gjerne sett ungen litt mer, og tilbrakt mindre tid i bilen.

Gjett om den karen hadde noen pauli ord å si om bompengesatsene som på de tider ble satt opp rundt Oslo! Og gjett om det tok av da han kom inn på skillet mellom seg og de jamnaldringene han kunne se på tv-serier som «Ung lovende», og som jeg kjenner fra bydelen min: Ungdom med pappa-penger, pluss unge voksne med jobb i «kreative yrker» – alle med en livsførsel som bare må leves innenfor ring 1.

Jeg for min del kaller dem «de syklende klasser», fordi sykkelen er blitt deres sosiale og politiske bumerke. Og i dalstrøka bortenfor dem bor «de kjørende klasser». De som ikke har råd til bolig i sentrum, kanskje ikke en gang nær buss- og togstasjoner langs pendler-rutene. Men som ofte jobber i sentrum, gjerne med å betjene «de syklende klassers» livsstil: Som sjåfører i bussene og trikkene, ekspeditører i butikkene, instruktører på helsestudioene. Som kelnere og kokker på spisestedene. Og selvsagt: Elektrikere, rørleggere, søppelkjørerer, varekjørere.

Der jeg bor, bygges en ny blokk rett borti gata, og en dag kom jeg i prat med en kar som jobber på anleggsplassen, han var kanskje i 50-åra, og dialekten røpet tilhørighet et sted øverst i Gudbrandsdalen. Igjen ble boligprisene tema. Jeg slo fast at dette nybygget hadde ikke jeg råd til å flytte inn i – og han sa omtrent som så: «Ikke jeg heller. Der jeg er fra, er det fraflytting, og bare så vidt boligprisene holder seg. Pengene jeg har lagt ned i huset mitt, får jeg aldri igjen. Jeg kan knapt flytte inn til en lettvint leilighet i bygdebyen på mine gamle dager. Det kjennes litt tøft, siden jeg i har jobbet i årevis på anlegg og bygd hus her i byen.»

Norge sentraliseres og urbaniseres, nye klasseskiller og geografiske ulikheter følger med på lasset, og tv-serier som «Skam» og «Danskebåten» sier mer om dette nye Forskjells-Norge enn bindsterke utredninger. Utslaget av disse sosiale, kulturelle, økonomiske og geografiske skillene er mangfoldig og delvis selvmotsigende. Men ulikhetene er der – og de er økende. Norge splittes opp. Noe er på gang. Noe bobler. Kan det koke over?

Sjansen Misnøyen er mor til framgangen – hvis misnøyen behandles rett.

Denne kommentaren skulle egentlig handlet om «de gule vestene» i Frankrike – opprøret fra folk som føler seg glemt, oversett og tråkket på. Jeg skulle fått fram at dette både er et distriktsopprør og et sosialt opprør. Og hvor nitrist det er at tennsatsen var miljøavgifter, bompenger og bensinavgifter inkludert, når det er så åpenbart at noe må gjøres på akkurat den fronten. Men hva annet kan vi vente når president Emmanuel Macron nettopp har gitt de rike skattelettelser omtrent like store som avgiftene han nå ville legge på «de kjørende klassene»? Ser de ikke sammenhengene, der oppe på toppen? Ser de ikke at noen er dømt til å være i «de kjørende klasser»? At du ikke kan sykle til jobben fra Bjørkelangen?

Den danske forfatteren Lars Olsen setter navn på fenomenet i sin siste bok: «Det forsvundne folk». Han skriver om gruppene som har havnet under radaren til den styrende eliten. Gruppene som stadig utsettes for et «tåler du den, så tåler du vel den også.». Gruppene som glemmes – med det resultat at maktens kvinner og menn blir veldig sjokkert og overasket når politiske ulmebranner «der nede fra folkedypet» plutselig slår ut i full fyr. Som i Paris.

Overraskelsen skyldes det Lars Olsen og andre samfunnsvitere avdekker: At maktens arroganse forblinder. Men nå må «de der oppe» få øyne opp. Det gjelder eliten i Paris – og det gjelder eliten i Oslo. Også her ulmer frustrasjoner som våre etablerte partier burde se, og fange opp. Det er nå vårt politiske establishment blir prøvet. Dette gjelder selvsagt særlig partier som bygger på brede folkelige bevegelser – som arbeider- og bondebevegelsen. Nå må de huske det gamle ordet om at misnøye kan være mor til fremgangen. Brede folkelige opprør av den typen som «de gule vestene» representerer Frankrike, gir muligheten for å bygge brede progressive allianser for en ny politikk som kan løfte fram «det forsvundne folk» både i by og land. Den sjansen må de gripe før høyrepopulistene tar den. Historien har noen dystre lekser om hva det kan føre til.