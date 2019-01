De farlige kompromissene

Djevelen heter «kunstige kompromisser». Han representerer politikk på ville veier. Og han fyrer opp politikerforakt.

Denne uka har gitt oss rikelige doser av kompromissets kunst – overdoser, vil mange si. Her i Norge har Erna Solberg ledet forsøket på å forene ild og vann i en borgerlig regjering. I London har standhaftige Theresa May forgjeves prøvd å få et politisk vepsebol (også kalt Parlamentet), til å godta en kompromissavtale med EU. I Sverige har de «ansvarlige» partiene prestert politiske piruetter med helskru for å skaffe landet en «akseptabel» regjering.

Dette har skaffet svenskene statsminister Stefan Löfven – klar nordisk mester i kunsten å bli så politisk tykkhudet at du kan stå oppreist uten ryggrad. Britene har fått Theresa May – som er myk og ettergivende overfor EU, men som på hjemmebane er den standhaftige tindsoldaten i et mylder av opportunisme og smålighet. Og i Norge har vi kompromissmakeren Erna Solberg – med sin romslige praktisering av samarbeid med utdeling av «blanke seiere» – og med sin velkjente formulering «jeg ville ikke brukt akkurat de ordene».

Er det kompromissets kunst eller kunstige kompromisser vi blir presentert for nå?

I England og Sverige blomstrer politikerforakten nå. I Norge kan det vippe begge veier etter forhandlingene på Hadeland. Hos oss er Erna en slags avrundet utgave av standhaftige Theresa May, mens Trine, Siv og Kjell Ingolf risikerer å bli «Parlamentet».

Hvor var det det butta? Kompromisset kunst er med rette lovprist og beundret i politikkens verden. På mange måter er avtaler der ingen av partene får fullt gjennomslag – der alle får noe, og ingen alt – regnet som demokratiet fremste kjennetegn og bevis på politisk modenhet.

Men "kompromissets kunst» har altså en skummel motpol. Nemlig «kunstige kompromisser». De er politikkens svartekunst og hastverksarbeid, og vi har sett det alt for tydelig denne uka.

Hva er de kunstige kompromissenes kjennetegn? Jo, at politikerne går som katten rundt den varme grøten, og inngår kompromissene som ikke løser konflikter, men bare skyver problemene under teppet.

Årsaken er ofte en «går-det så går det-strategi». Kompromissmakerne satser på at når et samarbeid ført er etablert, så skal man jobbe seg så godt sammen at de gamle konfliktene lar seg hente opp igjen og løses under marsjen. Da vil tiden vise om man egentlig bare har skjøvet problemene foran seg, og bløffet velgerne.

I så fall blir det bråk, for det er bare en utbredt myte når Inge Eidsvåg – kjent som forfatter og lektor ved Nansenskolen – en gang skrev at «kompromisset har ikke noe heroisk ved seg. (…) Kompromisset får ikke følelser til å svulme, sender ikke tusener ut på gatene med fakler og knyttede never.»

Det er nok bare halve sannheten. For er det noe som kan få hjerter til å svulme og folk ut på gatene, så er det jo nettopp kunstige kompromisser! Trenger jeg skrive mer enn «ulveforlik»? Eller Norges supereksempel på et kunstig kompromiss, nemlig EØS-avtalen? Sannelig, i EØS-saken har Norge lært det samme som Theresa May med Brexit-avtalen sin: «Gir du EU-handa, bør du telle fingrene dine etterpå.

Etter denne turbulente uka kan vi konstatere at det britiske parlamentet ikke har klart å følge opp folkets nei til EU-medlemskap. Og at den svenske Riksdagen ikke har tatt inn over seg at velgerne faktisk har gjort Sverigedemokratene til stort parti. Nå oppfører politikerne i begge land som om de ønsker å oppløse folket og velge seg et nytt.

Heldigvis for oss er Erna Solbergs koalisjon langt fra den slags. Men de fire partiene sliter med de samme spørsmålene. Solbergs borgerlige samarbeid framstår som et forsøk på å skape en koalisjon «ovenfra» og restaurere noe som engang var. Fra Hadeland skal det komme et standhaftig bevis på at dersom det gamle begrepet «borgerlig» fra 1950-åra ikke har et innhold nå i 2019 – så skal det jammen få et!

Har forhandlerne på Granavolden Gjæstgiveri klart å samkjøre de fire partiene? Eller måtte de feie altfor mange problemer under teppet? Når dette skrives, er det drama rundt partienes behandling – men det ordentlige svaret får vi ikke uten at de klarer å etablere en regjering og leve sammen en stund. Da får vi se om samlivet fungerer så bra at partiene klarer å hente fram problemer som innvandring, miljø, og abort – løse dem under marsjen. Eller om Erna Solbergs koalisjon er et kunstig kompromiss.