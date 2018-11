Stadig flere har nå opplevd tørke, flom og andre ekstreme klimautslag, og stadig færre tar sjansen på at menneskene er uten skyld i dette. Derfor krever stadig flere at noe må gjøres. Noen må skjerpe seg!

Men «noen» – det er helst «de andre». Mektige pressgrupper forteller stadig at de virkelig store problemene – de som krever tiltak som svir – ikke befinner seg hos dem. «Not in my backyard» – ikke i min bakgård! Det er verre andre steder. Begynn der.

Det får bøndene merke. De er blitt «de andre» sett fra flertallet i et Norge der bare knapt to prosent driver gård. Derfor trenger du ikke dra langt i det urbane Norge for å fine folk som mener at nå må jammen bøndene få gjort noe med metankyra sine!

Kampen om hvem som har skylda for klimakrisa er en rå kamp om definisjonsmakt, et oppgjør der helt andre enn bøndene er konger på haugen. Og der det imponerende arbeidet som nå gjøres -blant annet av Nibio på Ås – for å gjøre kua klimavennlig, preller av som vann på gåsa i de meningsdefinerende kretser.

Det merkes på hva man kan tillate seg å si i det gode selskap. For eksempel da Christiana Figueres, FNs tidligere klimasjef og ansvarlig for Parisavtalen, nylig kastet fram forslaget om forbud mot kjøtt på spisesteder i et forsøk på å redde klimaet. Personer som spiser kjøtt bør behandles på samme måte som røykere. Hvis de vil spise kjøtt, får de gjøre det utenfor restauranten!

Hvem skal stå der ute på gata? Det Christiana Figueres overser er fordelingsproblemet – at noen fråtser i kjøtt, mens andre får ingen ting. Og hun er ikke eneste talsperson for en slik arroganse og seg-selv-nærmest-holdning. Før han fikk sparken rakk FNs klimaminister, Erik Solheim å gjøre seg bemerket med å fly verden rundt på første klasse for å redde klimaet – supplert med følgende uttalelse: «Nordmenn må ikke ha dårlig samvittighet for å fly!»

Har de rett? Tenk at du var en skoleelev som fikk følgende oppgave med tall hentet fra Statistisk sentralbyrå (SBB), Transportøkonomisk institutt (TØI) og Verdensbanken – og som Tove H. Mosti Berg, rådgiver for Bondelaget i Nordland, nylig har samlet og lagt ut på Facebook, uten at de blir mindre objektive av den grunn:

«I åra fra 1949 til 2018 sank antall storfe i Norge fra 1.22 millioner til 874.500 – altså en reduksjon på 28 prosent. Samtidig steg antall biler i Norge i perioden 1950-2010 fra 188.500 tusen til 2,85 millioner – dvs. 24-gangen opp. Og antall flyreiser i verden steg fra 17,4 millioner passasjerer i 1950 til 3,9 milliarder i 2017 – altså 225 ganger opp.»

Tenkt så at oppgaven suppleres med tall som Framtiden i våre hender presenterte i fjor: Siden 2005 har Norge doblet flytrafikken totalt fra 18,6 til 37,5 millioner passasjerer. Målt i flyreiser per innbygger troner Norge suverent på̊ flytoppen i Europa.

Spørsmål: Hva slags tiltak mener du trengs for å få en norsk klimapolitikk som monner? Alternativ A: Kutte mer i antall storfe som allerede går ned. Alternativ B: Gjøre noe med den formidable økningen i forurensningen fra fly og bil.

Svaret er så opplagt at man virkelig må stusse når så mange i de politisk korrekte urbane klasser løfter fram alternativ A. Grunnen er trolig at klimadebatten er blitt en moraldebatt, og dreier seg vel så mye om «riktig» livsstil som om hva som virkelig virker i klimakampen.

Men hvis vi bryr oss med å lete etter hva som faktisk virker, finner vi svaret i talende i tall som den markerte økobonden Thomas Cottis og Cicero presenterte for en tid tilbake. Hvis du sløyfer en eneste flytur tur-retur Paris sparer du 500 CO2- ekvivalenter. Hvis du halverer kjøttforbruket fra 75 til 36 kilo gjennom et helt år, sparer ca. 250 CO2-ekvivalenter.

Du må altså gumle grønnsaker og kutte kjøttforbruk i to år før du kan ta en eneste flytur til Paris. Så kan du jo spørre på Paris-flyet om hvor mange som har gjort det.

Problemet er jo ikke for mange kyr på kloden. Problemet er for mange mennesker som trenger maten kyra gir, og at noen av oss fråtser i det som finnes. 9 milliarder skal vi bli i 2050.

Noen av disse milliardene vil trenge melk og kjøtt fra grasetende dyr. Trenge slik mat fordi alle ressurser må utnyttes, fordi gras ikke blir menneskemat på annet vis. Og fordi både grasbasert mat og all annen slags føde vil trengs til folka på gata utenfor restauranten der etterkommere til Christiana Figueres inntar sin saftige soyabiff mens flyene med Erik Solheims etterkommere tegner kondensstriper over himmelen. Eller – får vi gjort noe med rettferdig fordeling innen da?

