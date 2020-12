Men folket visste ikke at «de der oppe» hadde en joker på lur: EØS-avtalen åpnet ei bakdør mot EU, og i løpet av de 26 åra er den blitt ei låvedør på vidt gap. Ansvaret for denne prosessen vil for alltid klebe til Gro Harlem Brundtlands navn.

26 år etter folkeavstemningen fremstår EØS-avtalen som en milepæl i historien om nedbyggingen av tillit mellom folket og de styrende klasser i Norge. Den blander makt og ansvar ei uavklart røre som lar de ansvarlige flykte inn i tåkeheimen – slik NAV-skandalen er et grotesk eksempel på.

I disse Trump-tider ser vi flere eksempler på hvordan poliske ledere kan ødelegge tilliten til et demokratisk system fra toppen. Donald Trump er bare et symptom – og nå skriver forskere og forståsegpåere metervis med bøker om hvordan demokratier er i krise. Noen av dem er uhyggelig aktuelle otg treffende, og man blir grøssen av gjenkjennelse når for eksempel boka «How Democracies Die» av Harvard-professorene Steven Levitsky og Daniel Ziblatt, skildrer veien utfor stupet.

Varslene er ikke først og fremst militærkupp eller gateslag. Det dreier seg om «en gradvis erosjon av demokratiske normer», og av «politiske bevegelser som stadig rigger systemet til egen fordel», for å sitere fra omtalen til høyskolelektor Kjetil Raknes i Morgenbladet.

Så hva annet er historien om EØS enn en 26 år lang fortelling om at EU-tilhengerne, liberalistene og globalistene etter folkeavstemningen har «rigget systemet til egen fordel»?

EØS blitt en «realitet» folk flest ikke ser noen alternativ til. Når meningsmålere spør folk om de vil stemme ja eller nei til EØS – uten at et alternativ blir presentert – sier et klart flertall ja, slik vi nylig så her i Nationen. Svaret kunne nok vært et helt annet hvis spørsmålet hadde vært det tidligere leder i nei til EU, Heming Olaussen, mener er mye mer rammende: «Er du for at vi skal ordne forholdet vårt til EU gjennom EØS-avtalen, eller gjennom en tosidig handelsavtale?»

Men – siden dette er tiden for EU-jubileer, skal vi her også løfte fram en annen og mer positiv historie: Den om Trygve Bratteli og Arbeiderpartiets handlemåte etter at de tapte første avstemningen om EF-medlemskapet 25 september 1972, der 53,5 prosent stemte nei.

Annonse

Selvsagt ble det mye fram og tilbake og taktikkeri den gangen også. Men hovedlinjen i det som skjedde, er som følger: Ja-mannen Trygve Brattelis Ap-regjering gikk av, og overlot regjeringsmakten til en regjering av nei-partiene Krf, Sp og Venstre. Den var ledet av KrFs Lars Korvald, og hadde bare 38 av 150 stortingsmandater bak seg.

Korvaldregjeringen fikk så ansvaret for å forhandle fram en handelsavtale med EF – og de satte Ap-mannen Jens Evensen til å lede forhandlingene. Slik kunne det gjøres når alle parter innså at nasjonale interesser sto på spill, samtidig som folkets uttrykte vilje skulle følges opp i et Storting der denne folkeviljen ikke hadde flertall.

Da Bjørgulf Braanen i Klassekampen for en stund siden minnet oss om denne historien, oppsummerte han på følgende vis: «Hvordan det norske politiske systemet taklet nederlaget for ja-partiene og det politiske etablissementet i 1972 kan stå som et forbilde for hvordan velfungerende og tillitsbaserte demokratier takler politiske kriser og uenighet».

Her er det bare å si ja og amen – og legge til følgende: Det Norge i dag trenger, er mer Trygve Bratteli-linje, og mindre Gro Harlem Brundtland-linje. Spesielt er det å håpe at Jonas Gahr Støre er peiler seg inn etter Bratteli. For nå trengs det igjen en en bred samling mellom - i hvert fall – sosialdemokratiet og de politiske kreftene som nei-siden fanger opp; det Nei-general Kristen Nygaard kalte «samholds-Norge».

"Jonas Gahr Støre må glemme Gro Harlem Brundtland fra 1994 og huske Trygve Bratteli fra 1972."

Man må jo være rimelig politisk blind for ikke å se at den norske velferdsstaten, det anstendige arbeidsmarkedet, og det norske folkestyret er under press – og at presset har nådd et kritisk punkt. Man må være blind for ikke å se at EØS i sin nåværende form ikke er en del av løsningen, men en del av problemet. Men må også være blind for ikke å se at det nettopp nå åpner seg nye handlingsrom, som skyldes mer enn bare Storbritannias utmelding og EUs interne kriser – og Aps krise her hjemme. Nå som ellers kan «kriser være mor til fremgangen» og gi et momentum med muligheter for ny kurs.

BILDE: