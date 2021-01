Kan Frp komme ut av klemma?

Her om dagen snublet jeg over en liten hendelse på Internett: Facebookgruppa «Sammen med Sylvi Listhaug for en strengere innvandringspolitikk» skifter navn. Nå skal den bare hete «Sammen for en strengere innvandringspolitikk!»

Bare et lite tegn i tiden dette, selvsagt. Men likevel et tegn. «Jeg synes ikke strengere innvandringspolitikk er synonymt med Sylvi Listhaug lenger», skriver en av medlemmene, dypt skuffet over Frps kompromisser om kvoteflyktninger. Frp er blitt for mye Høyre-light, også her.

Noen av oss anser det som et hederstegn at Frp får problemer på fronten ut mot «Demokratene», «Alliansen» og andre krefter der ute i innvandringsmotstandens mørke bakland. Altså landet der man inntil nylig løftet Sylvi Listhaug til himmels og gjorde henne til stjerne på nettsteder som dette.

Men for Frp er dette et tegn på hvordan man har havnet mellom barken og veden. Hadde det enda vært sånn at tapene på denne fløyen, kompenseres på andre! Men nei – partiet bakser mot nordavind fra alle kanter nå.

Som da det mandag denne uka kom fram at Folkehelseinstituttet (FHI) har måtte kutte 200 årsverk siden 2016, og at direktøren Camilla Stoltenberg i en VG-kronikk satte dette i sammenheng med at Danmark tester flere koronaprøver enn Norge.

Hvorfor kom kuttene? Jo, fordi regjeringen som hadde Siv Jensen som finansminister i sju år, presset gjennom den såkalte ABE-reformen: Bevilgningene til offentlig virksomhet og byråkrati skal kuttes med 0,5 prosent årlig. Flatt. Blindt. Etter ostehøvelprinsippet.

Igjen et «lite» eksempel. Som viser fram et av Fremskrittspartiets store problemer: Det må stå til ansvar for sine handlinger i regjering. Partiet møter seg selv i døra i så mange saker (som bompenger, pensjoner, avgifter, skatteletter for rike, budsjettkutt for fattige) at velgerne reagerer på spriket mellom løfter og handling.

Og så er det dette som avsløres i historien om da Solberg-regjeringen mandag i forrige uke kom med en rekke koronatiltak, og ett av dem var å stenge Vinmonopolene. Dagen etter var Frp på pletten med et forslag om å åpne Polet. Da øynet alle en markeringsak av den gode, gamle typen fra Carl i Hagens glansdager. En sak der Frp gikk ned med flagget til topps.

Men akk – før dagen var omme var forslaget vedtatt! Frp fikk støtte fra Ap, Sp og SV – pluss Rødt og MDG. Frp hadde fått viljen sin, og det var jo flott for dem. Men de var også omfavnet – og usynliggjort.

Slikt ser vi gang på gang: Frp vil være tøffe, men det er flere tøffinger på Løvebakken nå – og oljepenger nok å tøffe seg med. Det fører ofte Frp, Sp, Ap og SV sammen i «firebanden». Sett ut fra Frps markeringsbehov er det tre for mange der.

Og så er det selvsagt Senterpartiet, som mer enn noe annet har tappet Frp for velgere. I følge Pollofpolls analytiker Johan Giertsen sier omtrent 45.000 av FrPs tidligere velgere at de vil stemme Sp nå. Den lekkasjen må Frp tette.

Men det får de jo ikke til. Gang på gang må de innse at Sp slår dem på hjemmebane. Som når det er Trygve Slagsvold Vedum som erter på seg MDGs Lan Marie Berg i striden om soner med forbud mot fossilbiler i Oslo.

I Sp holder mange seg for nesa når sånne saker dukker opp. Men det er jo nettopp her – i konkurransen mellom Sp og Frp – at det historiske stortingsvalget til høsten blir avgjort. Den som ønsker seg rødgrønn seier med et sterkt Sp, må også ville midlene som dertil trengs.

Høyre virker jo usårlig nå – Erna holder stand. Det er og blir duellen Sp-Frp som flytter avgjørende velgergrupper over grensa mellom rødgrønnt og borgerlig.

Ergo blir det helt avgjøre for de rødegrønne å holde Frp i den posisjonen det er nå: Nede for telling og med en oppslutning som vaker ned mot 10 prosent. Frp må ikke slippes frampå med saker som gir dem et løft.

Omvendt er det helt avgjørende for Frp selv, og for Erna Solbergs borgerlige prosjekt, at partiet kommer på offensiven i forhold til Sp. Der i gården blir parolen at Sp MÅ tas!

Akkurat nå ser det bra ut for de rødgrønne – og særlig Sp. Men en stor usikkerhetsfaktor er på gang. Koronaen kan snu opp ned på alt.

"Frp er nede for telling nå. Men koronaen kan snu valgkampen opp ned."

De drastiske tiltakene mot den britiske virusvarianten er et varsel. Når den endelige korona-regningen kommer på bordet, blir den formidabel både regnet i milliarder og menneskelige omkostninger.

Det kan komme en gedigen blåmandag med konkurser, oppsigelser, gjeldsslaver. Med høye rop om offentlig støtte. Med bittere kamper om alt fra vaksiner til arbeidsinnvandring. Og ikke minst med økte klasseskiller, fordi de nederst på samfunnsstigen mister fotfestet først og faller lengst.

Det kan ta en stund før utslagene kommer, og kanskje kommer de ikke før valget. Men de kan også komme raskt. Innen valget i september kan koronaen ha skapt en bølge av konkurser og ledighet – og med dem en ny gruppe frustrerte, fortvilte og ikke minst utålmodige velgere. Velgere av et slag vi ikke har sett maken til siden mellomkrigstiden. Velgere som roper etter Nav-støtte, hjelpepakker og kriseforlik.

Dette kan overskygge dagens temaer, og bringe den gryende valgkampen tilbake til start. Dette kan gi nye sjanser til dagens tapere: Arbeiderpartiet i rollen som det gamle, trygge reformpartiet. Frp i rollen som de misnøydes utroper. Kort sagt: Vi går inn i en valgkamp der ingenting kan tas for gitt.