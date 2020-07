Det er hardt å være handyman i dag

Ta bare denne historien om trefatet. Det var noe ræl, og jeg laget det sjæl. Denne sommeren snublet jeg over det, helt innerst i en krok på låven. Der lå det. Gjemt og glemt – heldigvis.

Hva vi snakker om? Jo, dette trefatet jeg hulte ut på sløyden og skulle gi som bursdagsgave til mora mi. Der bunnen skulle bli så tynn så tynn. Og til slutt ble så tynn at holjernet skar gjennom.

Sløydlæreren prøvde å rette opp fadesen. Ei finerplate ble limt innunder på mest mulig diskré vis. Men gave til mora mi ble det aldri. Da jeg kom hjem med fatet, og viste det til faren min, sa han bare: «Det der kan du ikke gi bort».

Faren min hadde samme krav som TV-kjendisen og entreprenøren Lothepus stiller opp i selvbiografien sin: «Det er ved «godt nok» jobben begynner» sier Lothepus, og fortsetter: «Målet er å gjæra jobbane slik at det gode ryktet går framfor deg.»

Å sette sin ære i et skikkelig arbeid – det er hva det dreier seg om. Faren min hadde en spesiell variant som han elsket å gjenta: «Du er hva du gjør, og du gjør hva du er».

Hva slags rolleforventninger er det til gutter og menn i dag? For min generasjon hadde det noe med slike trefat å gjøre, og her om dagen måtte jeg virkelig gruble over hvorfor.

For gressklipperen måtte selvsagt få motorproblemer akkurat mens jeg er på kortreist ferie på landet, og lar sjølfolket nyte Vestlandets våte gleder. Her sitter jeg, som en slags landsens variant av Lillebjørn Nilsen i «Bysommer». Uten andre plikter enn å vanne noen blomster, mate noen katter, være vaktmester på gården der jeg vokste opp – og stille opp som voksen-tilstedeværende for tre gutter som er blitt så store at farfar er grei å ha der, og kanskje litt kul i sine beste stunder – but that's it.

Men det er noe med generasjonsspennet man får tett innpå seg ved å rusle rundt på gården der man sjøl var liten pjokk som gikk i beina på far sin – mens man samtidig har rollen som farfar for gutter som er et par ledd lenger framme i dette vi kaller «slekters gang».

Nå er det min tur til å praktisere det gamle uttrykket «eksempelets makt». Bidra til at disse guttene blir menn. Det skal gjøres i en tid da folk med definisjonsmakt slåss så busta fyker om hva «en mann» skal være.

Er en farfar årgang 1946 utgått på dato i 2020? Eller der det håp?

Hva kan en gammel, hvit, heterofil mann (altså ikke akkurat tidens helt), bidra med i det evige spillet mellom fedre og sønner? Nytter det som farfar anno 2020 å si at det er jammen flott, det «villmarkingen» Lars Monsen sa i et intervju: «Du må godta litt smerte, sa fattern, du må ta det med godt humør. Vil man endre noe ved livet sitt, må man fikse det sjøl». Det var fatterns mantra. «Å tåle det».

Jeg innrømmer det gladelig: Her er «hjelpeløshet» ordet som først melder seg, og det ble ikke noe bedre da denne gressklipperen satte tankene i sving.

For det er noe med erfaringen som forfatteren Levi Henriksen beskriver slik: «Far var en handyman. Jeg er det ikke, og det er delvis hans skyld. Når han skulle vise meg, og jeg skulle gjøre det, endte det alltid med at han ble utålmodig og gjorde det selv. Jeg ble stående og se på.»

De orda var lette å huske der jeg bakset med første bud i motorkunnskapen jeg fikk med meg den gangen jeg så på faren min: Ta ut pluggen, rens den – og sett den inn igjen.

Burde jeg dratt gutta ut fra skjermtilværelsen der inne? Vist dem hvordan dette gjøres? Fått dem til å forstå at dette er slikt som «en mann» må beherske? (jo da – jenter også, selvsagt. Men de er altså ikke representert i denne historien). Kort sagt: hvor viktig er det å trekke ungene med i sånne praktiske ting?

Veldig viktig, vil de fleste si. Men når det kommer til handling, er det jo store forskjeller mellom ulike miljøer. Handymannens status er nemlig fliken av den store, bitre debatten mellom ulike miljøer om hva «en mann» er – eller mer generelt; Hva kjønn er.

I noen miljøer leker ungene «polakk» hvis de får utdelt verktøy i barnehagen. Her er det status for både kvinner og menn å være så upraktiske at de ikke kan skru sammen ting de kjøper på Ikea – i hvert fall ikke uten å ha søkt høylytt hjelp på Facebook først.

I andre miljøer er Lothepus-entreprenører fortsatt helter. Der er det flott å «ha det i henda» og kunne «ta i et tak» både for «kvinnfolk» og «mannfolk». (Ja – vi opererer med bare to kjønn her, for lettvinthets skyld). I noen – veldig få og privilegerte – yrker kan ungene faktisk tas med på jobben, slik bondeunger kan bli med i fjøset og på traktoren.

Skillet i synet på handymannen går delvis på sosial klasse. Men minst like mye på geografiske og regionale ulikheter, på by-land, på kultur, tradisjoner og næringsliv.

Hvordan spiller denne ulikheten i basis inn på kjønnsrollene i den sosiale overbygningen? Hvilke av rollene har fremtiden for seg? Kan vi forestille oss en fremtid der handymannen (gjerne av alle mulige slags kjønn på skalaen LHBTIQ), ikke trengs? Kan vi oppdra neste generasjon til å skjønne at handymannen ikke er en kjønnsrolle, men en samfunnsrolle som må løftes opp, ikke tråkkes ned?

Slik kan en farfar spørre men han leter etter faste punkter i en verden der altfor mange verdier flyter. I en verden der viktige og uviktige debatter sauses sammen i kappestriden om «sterke meninger» og klikk.

Men også i en verden der farfaren faktisk fikk gressklipperen til å gå, da han gjorde som far sin sa; renset tennpluggen. Men der han gjorde jobben alene, mens barnebarna satt inne bak skjermene sine. En sjanse gikk vel tapt da. Men bare vent til neste gang!