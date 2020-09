Mari Kindsbekken handlet nylig i en Kiwi-butikk i Oslo. Der oppdaget hun at spanske tomater ble solgt med norske flagg både på en plakat og ved prislappen. Da grep hun telefonen og tipset Nationen.

Line Skår fra Vigra gikk i sin Kiwi-butikk, og så det samme der. Da gikk hun på nettet og skrev at «de bruker norske flagg for å selge spanske tomater».

Marianne Hoksrud gikk på Spar i Gol og fant to indrefileter med «to helt identiske etiketter/pakninger; den eneste forskjellen sto med små skrift: Opprinnelsesland: Norge og Tyskland!»

Lise Thorsen Mohr fra Fredrikstad gikk på Meny for å handle. «Sjekket kjøttdeig fordi det har vært så stort fokus på opprinnelsesland. Jo da – der lå pakkene – prikk like på rekke og rad, tysk og norsk side om side.»

Disse damene holdt ikke avsløringene for seg selv. De tipset media. De la sine funn ut på nettet, med bilder som bevis. Mange har gjort som dem, og nå blir sakene løftet fram i media. Dagen før dette skrives, var matmerking tema i NRKs Dagsnytt 18.

På Mac'en min har jeg lagret flere eksempler på folk som oppdager tvilsom matmerking i kjedebutikkene. Der leser jeg om folks forbannelse, frustrasjon og mistanke om at dette er mer enn slendrian fra kjedenes side. Framfor alt leser jeg om folks følelse av maktesløshet. Må vi finne oss i dette?

Ja – hver for seg er de kanskje maktesløse. Men sammen?

Noe løsner nå. Frustrasjonen fra de mange som legger saker ut på nettsteder av typen «Venner av norsk landbruk» presser seg gradvis utover til andre nettsteder, slike som leses av «vanlige», urbane forbrukere. Via media presser den seg også oppover i maktsystemene. Til politikere som Sps Per Olaf Lundteigen og Aps Nils Kristen Sandtrøen. Og til statsråd Olaug Bollestad som har «fått nok» og via Nationen krever at kjedene må «skjerpe seg».

Det er vel akkurat slik moderne bondekamp skal føres.

For én ting er at Mattilsynet tidligere i år gjennomførte en test av poteter, som viste at 60 prosent var feilmerket, mens den samme testen på frukt, grønt og bær viste at 34 prosent var feilmerket. Slikt skaper en runde med overskrifter og omtale – og dett er dett.

Og én ting er at press mot kjedene fra toppene i jordbruksorganisasjoner, stortingspolitikere og statsråder erfaringsmessig har en effekt sammenlignbar med å skvette vann på gåsa. Det blir nesten tragisk, når Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, siteres på følgende her i Nationen:

«I flere år har enkeltpersoner, politiske partier og vi i landbruket påpekt behov og ærlighet ved merking av mat både i butikkene og på restauranter og spisesteder. Vi har bedt om tydelig opprinnelsesmerking. Dette fordi opprinnelsesmerking og hvor maten kommer fra sier noe om kravene til matproduksjon. Vi vet at vi i Norge har strenge krav til dyrevelferd, vi vet vi har strenge krav til antibiotikabruk og sprøytemidler».

Nettopp. Alle disse folkene har jobbet med dette «i flere år». Og likevel er vi der vi er i dag.

Da må vi jammen håpe vel så mye på effekten av folk som går i butikken sin, avslører, observerer og rapporterer. Særlig når mange gjør det. Når «merkepolitiet» henger seg på kjedene som klegg – eller for å si det på nynorsk: blir skikkelig «pain in the ass».

Da virker det. Når dette skrives, lover Norgesgruppen å gjøre noe. Vi får se hva det blir.

Når mange nok aksjoner mot kjedenes matmerking, blir det politisk press av det.

Jeg pleier aldri å referere til meg selv, men nå må jeg gjøre et unntak. På forsommeren skrev jeg en kommentar om at bøndene må lære av Noah, dyrevernere, veganere og andre aktivister. Kjernen i disse bevegelsene består ikke av så mange mennesker, men de gjør likevel mye av seg. Bøndene er heller ikke mange lenger, så nå må også de lære å gjøre mye av seg.

Jeg siterte blant annet den kjente britiske miljøaktivisten George Monbiots uttalelser som å «bli en så ilter og brysom minoritet at man ikke kan overses. (…). Måten vi endrer verden på, er å synliggjøre oss selv».

Det er nettopp dette – riktignok i moderat form – bondegrasrota (definitivt flest kvinner) og deres sympatisører gjør i matmerk-saken. De synliggjør seg selv. Og de gjør seg brysomme for kjedene.

Nå er det viktig at dette fortsetter. At folk vedblir å være aktivister i butikk. At de er mange. At de holder ut.

Ja vel – men folk handler jo i Sverige, sies det. Folk gir blanke, bare maten er billig. Ja, mange gjør det, og noen må gjøre det fordi de har dårlig råd. Men i et land der husholdningene i snitt bruker bare 11 prosent av budsjettet til mat, er det mulig å påvirke store grupper med de argumentene bøndene har.

Så kan det krangles om detaljene. Alt er ikke rosenrødt i Norge. Alt er ikke helsvart i utlandet. Men de store linjene – det avgjørende oppgjøret om hvor vi absolutt ikke må havne – ble grundig illustrert denne uka: Da forliste skipet «Gulf Livestock 1» i en taifun utenfor Japan. Skipet var på vei fra New Zealand til Kina, lastet med 5800 storfe.

5800 kyr på et skip. Tenk over det tallet. Tenk over forholdene i den matindustrien «Gulf Livestock 1» representerer.

Eksemplet er ekstremt, men klargjør det overordnede, prinsipielle spørsmålet: Vil vi åpne Norge for slikt? Åpne oss enda mer for den globale matvareindustrien? Ikke bare med de store politiske beslutningene, men med små, tilsynelatende harmløse skritt? For eksempel et så «harmløst skritt» som å rote bort forbrukernes mulighet for å velge norsk via merkingen?

Hvis svaret ditt er nei, er det bare å holde mobiltelefonen i beredskap neste gang du er i butikken og ser en tvilsom merking. Den store samfunnskampen om maten er bare et tastetrykk unna.