Bølgen som bærer Sp

Som høyrebølgen i 1970 og -80 åra, med Erling Norvik og Kåre Willoch som frontfigurer. Den som ble en milepæl i etterkrigshistorien.

Som Frp-bølgen for drøyt 10 år siden. For eksempel at Siv Jensens parti i en måling fra sommeren 2008 var landets største med 30,4 prosent oppslutning, mens «storesøster» Høyre vaket i dødvannet rundt 15 prosent. (I parentes bemerket gir det en tankevekkende parallell til forholdet mellom Sp og storebror Ap nå.)

Så kan vi ta fram historiebøkene og lese om da velgerne på Johan Nygaardsvolds og Einar Gerhardsens tid løftet Arbeiderpartiet fram til å bli selveste «ørnen blant partiene».

Det gir perspektiver på det som skjer med Sp nå, og gjør én ting klart: Det viktigste er ikke at Sp vokser, men hva veksten skyldes.

Nede på grasrota skjer det noe som Sp fanger opp, og som andre partier snubler i. Det er forandringene «der nede og der ute» som gjør Sp-framgangen til mer enn en døgnflue.

La oss se på historien: Arbeiderpartiets epoke som «ørn» kom fordi en hel generasjon tok skrekken av krisa i «de harde 30 åra», og fordi sosialdemokratene viste velgerne en troverdig vei mot trygghet og velstand.

Høyrebølgen kom da tryggheten var blitt en selvfølge, og folk fikk råd til å gå lei av den sosialdemokratiske reguleringsstaten. Høyre – og senere Frp – ga velgerne frisleppet og liberaliseringen de lengtet etter.

Sp-bølgen kommer fordi store grupper merker vrangsida av liberalismen, globaliseringen, frisleppet og ulikheten som Solberg-regimet representerer. Den gir mange velgere større ulemper enn fordeler, mer usikkerhet enn trygghet, mer uro for fremtiden enn fremtidstro.

Trendene på grasrota er likevel bare én ting. Evnen til å fange dem opp og gi folk håp er det noe annet.

Det kan være slik som Ap-høvdingen Trygve Bratteli sa det: «Vi forsto tiden vi levde i, og ga svar folket trodde på». Eller, slik jeg selv opplevde i mine første år som journalist: Erling Norviks formidable evne til å sette enkeltsaker inn i en sammenheng som ga store velgergrupper tro på at det var Høyre som virkelig skjønte hva problemene deres bunnet i – og hadde løsningene.

Denne genistreken er det Sp og Trygve Slagsvold Vedum nå gjentar. Under stadig gjentatte formuleringer om «politikk nær folk» eller «nei til økte forskjeller» samles det som kunne vært mange ulike enkeltsaker og opprør under en felles ideologisk paraply. Der kobles kampen for «de overkjørte og glemte i by og bygd» sammen. Der forenes så ulike grupper som jordmødre, politifolk, bønder og taxisjåfører.

Akkurat som Høyre breddet seg ut under Erling Norvik i 1970-åra, har Sp breddet seg ut under Trygve Slagsvold Vedum. Sps framtid som stort parti avgjøres av om denne brede alliansen kan holdes sammen.

Nå er det både «de der ute» og «de der nede» som føler seg overkjørt av makta «der inne».

Foreløpig går det jo svært bra, og som kjent: «nothing succeeds like success». Se bare hvordan alle snakker om distriktspolitikken nå, mens den for få år siden var tema for oss spesielt interesserte! Tror noen det hadde vært slik hvis Sp fortsatt var et 6-prosents- parti?

Hva nå? Blir dette et blaff? Og – det avgjørende spørsmålet for Sps gjennomslag: Hva skjer med Arbeiderpartiet?

La oss se på de lange trendene igjen: Da Arbeiderpartiet kom til makten i 1930-åra og befestet posisjonen som «ørn» i 1950-åra, var de arbeidernes og underklassens parti. Men ikke bare. Også store deler av middelklassen merket krisa og søkte tryggheten som de fant i allianse «nedover» – med arbeiderne og deres sosialdemokratiske velferdsstat. Støtten fra denne funksjonær-klassen breddet ut Ap og gjorde det sterkt.

I 1970-åra var arbeiderne løftet opp i relativ trygghet og velstand. Arbeiderklassen og middelklassen begynte å assosiere seg «oppover». De ble «borgerliggjort». Arbeiderpartiet fulgte opp med høyrevrien og moderniseringen til Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg – helt til Stoltenbergs første regjering styrte Ap inn i katastrofevalget 2001.

Nå merker store grupper at sikkerhetsnettet svikter både i offentlig velferd og i arbeidsmarkedet. Arbeiderklassen og deler av middelklassen føler igjen på utrygghet. De allierer seg «nedover» med dem som trenger fellesskapsløsninger, offentlig velferd, og trygghet på arbeidsmarkedet. Samtidig har forskjellene fått en sterkere distrikts-dimensjon. Nå er det både «de der ute» og «de der nede» som føler seg overkjørt av makta «der inne».

Slik har det vært en stund, men nå har virkningen nådd «en kritisk masse» som flytter store velgergrupper. Det er dem Senterpartiet fanger opp, mens Arbeiderpartiet famler og nøler.

En grunn er åpenbar: Hele den nåværende ledelsen i partiet var med på galeien da Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg herjet som verst. Hvilket illustrerer den generelle årsaken til partiers nedtur fra gammel storhet: De stivner, blir hengende etter og mister kontakten med forandringene som slår inn nede på grasrota; hos «folk flest».

Klarer Ap å ta oppgjørene med seg selv? Svaret er ikke gitt. Men når trendene som løftet Høyre rundt 1980 fram presset Ap mot høyre – hvorfor skulle da ikke trendene som løfter Sp fram rundt 2020, presse Ap mot sentrum? Særlig når alternativet er å bli presset ut.