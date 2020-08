Ack Värmeland, du sköna …

Det går en historie om at Sp forlangte en utreding om «sentraliseringens pris» da regjeringen til Jan P. Syse skulle forhandles fram høsten 1989. De ville ha fram hva sentraliseringen koster folka som rammes.

Dette var kontroversielt i Høyre, men joviale Syse løste opp stemningen da han med uskyldig mine spurte Sp-forhandlerne: «Sentraliseringens pris? Når deles den ut?»

Tretti år etterpå er det gått troll i ord – i Sverige. En av landets mest høythengende litterære priser, Augustprisen, er gitt til ei bok som bedre enn mange utredninger skildrer sentraliseringens konsekvenser for folket i den lille utbygda Osebol, beliggende nord i Värmland ved Klaraälven – som Trysilelva heter når den renner inn i Sverige.

I Sverige er boka «Osebol» av Marit Kapla en litterær sensasjon som «alle» snakker om. Den har fått jublende anmeldelser. Den setter søkelyset på utkantene – «glesbygden» – i et land som er mye mer brutalt sentralisert enn vårt.

«Bygdene trenger ikke vakre svanesanger. De trenger kampsanger.»

Her i Norge får «Osebol» ekstra klangbunn fordi Aschehoug utgir den i norsk oversettelse omtrent samtidig med en annen tekst: Nemlig Statistisk sentralbyrås dystre prognoser om fortsatt sentralisering i Norge, og fortsatt avfolking og forgubbing i utkantene. SSB bekrefter at det som fortelles i «Osebol» er alvor. Sentraliseringens følger blir et spørsmål om liv og død for mange utkanter.

Bygda Osebol i Värmland er ei typisk svensk «glesbygd». Det mange vil kalle ei bakevje. Preget av avfolkning, forgubbing, tap av arbeidsplasser, nedlegging av butikk, skole og servicetilbud. Altså med hele pakka av tristesser. Forfatteren og journalisten Marit Kapla – selv født i Osebol, men nå bosatt i Göteborg – har intervjuet de litt over 40 voksne innbyggerne som fortsatt holder til der. I boka forteller de smått og stort fra sitt liv.

Det er det hele – tilsynelatende. Men ut av dette vokser gripende beretninger om hverdagsliv og refleksjoner hos folk «der ute». Du skal ha et hjerte av stein for ikke å bli berørt.

Marit Kaplas genistrek er at tekstene ikke bare er nennsomt redigert. I tillegg presenterer hun intervjuene i en slags diktform, med korte linjer, ofte oppdelt etter setningsrytmen. Her er altså mye luft på sidene, og ved første øyekast virker dette som reinspikka anstaltmakeri.

Men det blir i stedet en form som forløser og gjør intervjuobjektenes stillferdige ord til sterke vitnesbyrd. Praten blir til poesi, for å sitere anmelderen i avisa Sydsvenskan. (Og i parentes bemerket: Oversetter Bjørn Alex Herrman har gjort en kjempejobb med å overføre dette til norsk fra svensk/värmlandsk).

Ja – det er poetisk, og det litterære grepet er bejublet av anmelderne. Men det er nettopp her det skurrer for meg, når jeg leser «Osebol». For hvordan du enn snur og vender på det: Osebol fremstår som en vakker skildring fra ei bygd på hell. En skildring så lyrisk at den forskjønner.

Lesingen av Osebol fikk meg til å slå opp «svanesang» på Wikipedia: «Svanesang er et begrep fra den eldgamle overtroen om at Knoppsvanen er helt stum gjennom hele sitt liv, bortsett fra å synge en hjerteskjærende vakker sang akkurat når den er i ferd med å dø».

Det er DER skurringen kommer fra: Formen i Osebol får boka til å fremstå som en nostalgisk, vakker svanesang av det slaget som det lesende, urbane publikumet i Sverige (og Norge), kan kose-sørge seg med i sofakroken. Formen forsterker, men den forskjønner også.

Det er da vi forstår at slike bøker har vi ikke råd til å bedømme bare som litteratur. De er også politikk. Glimrende litteratur kan være tvilsom politikk. Politisk kan bygdefolk ha bruk for sympatien som følger med vakre svanesanger fra et bygdesamfunn. Men det bygdene trenger er ikke svanesanger. De trenger kampsanger.

Når bygder avfolkes, forgubbes og dør – da skal vi kjempe imot. Ikke nyte synet av forfall på samme vis som turister beundrer en vakker romersk ruin.

«Osebol» representerer et fenomen i Sverige: Klassene med definisjonsmakt er opptatt av det rurale. Utkantene er populære og IN. Sentraliseringen er et ømt sår som svenskene elsker å klø på. Dels omfavnes glesbygdene med sympati, nostalgi ogavstandsforelskelse Dels stemples de som harry bakevje-land, og som «stedet jeg gudskjelov har flyttet fra».

Et eksempel er at Augustprisen året før «Osebol» fikk den i 2019, ble gitt til «Ædnan» – et diktepos om to samiske familier gjennom tre generasjoner. Et annet at en av Sveriges mest populære krimforfattere, Camilla Grebe, ofte plaserer historiene sine i glesbygdens tristesser.

Du kan jo lese «Husdyret» – som i 2017 mottok priser som beste svenske (og nordiske) kriminalroman. Der har folket i avkroken Ormberg fått et asylmottak plassert i sin midte. Og da kan du jo sjøl tenke deg hva slags holdninger forfatteren lar tyte fram.

Sverige ligger foran Norge i sentralisering, og kanskje er det kommende norske litterære trender vi ser ved å kikke over kjølen. Det er også derfor vi kan ta «Osebol» som et varsel – og et varsel vi godt kan være litt på vakt mot. For vi vil ikke gjøre bare vakker poesi ut av bygdenes dødskamp, vil vi vel?

Den vakre nostalgien og resignasjonen som preger «Osebol» har jo en effekt. Nostalgi tenner ikke folk. Nostalgi gjør folk sørgmodige, oppgitte – og ofte motvillig aksepterende. Men i disse tider trengs andre holdninger, noe SSB nettopp har minnet oss om.

Det bygdene trenger, er brennende hjerter. Vi har nok av «å – så leit det er med denne avfolkningen, dere!» Vi trenger mer «dette går da for f … ikke an»!