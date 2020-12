Kjære alle saman. Det er tid for årets viktigaste sjølvmelding, juvelen som skal krone alle drypp av kvardagslukke, ferielukke og suksessar i livet i sosiale medium gjennom året.

Sidan Bent Høie ikkje har sagt noko om at julebrev er forbode, så det er berre å taste filosofiske betraktningar om livet, jula, håp og glede inn på skjermen i ein julete font, og sende det ut. Til alle vi til ei forandring har gode grunnar for ikkje å ha sett i løpet av året. Vi har jo halde oss heilt i ro og lytta til Bent Høie.

Tidleg i julebrevet er det vanleg å skrive noko om kor overraskande det er at det er jul igjen. I år kan vel ingen påstå at jula kom brått på. Bent Høie har snakka om denne julefeiringa sidan før julemarsipanen kom i butikken. Og heile Noreg vart julepynta i det sekundet i midten av november da han sa at det var lov. For i år gjer vi det Bent seier at vi skal gjere. Folk har ofra næringsverksemda si, det sosiale livet sitt, fridomen sin, dei ergonomisk riktige sittestillingane sine og inntekta si for at alle saman snart skal feire jul igjen.

Trass i at vi lever i koronaens tid, og at året har tappa oss såpass for krefter at vi framleis skriv denne frasen og trur den er original, så har det faktisk vore eit år der vi har opplevd mykje nytt. I mars prøvde eg for første gong å ha ein kompleks samtale med ei blanding av rugmjøl og vatn. I påska oppheldt eg meg mest i stova, med hyppige turar ut på kjøkkenet, og med ein og annan avstikkar inn på badet.

Då påskeferien var over la eg ut på ei ny reise utanom det vanlege, inn i NAV sine uransakelege krikar og krokar, på jakt etter kolonanne og rubrikkane eg måtte fylle ut for å få dagpengar som permittert. Eg kan nesten ikkje tru at eg kom meg ut derifrå i juni med både jobben og helsa intakt og dagpengar på konto.

I sommar prøvde eg for første gong å få antibac ut av ein billettautomat på ein t-banestasjon, i november sleit eg med dilemmaet «skal eg hoste inn i olbogen eller ikkje når eg hostar med munnbind», sidan Bent Høie har sagt at eg ikkje skal vere borti utsida av munnbindet, men også at eg må hoste inn i olbogen. I desember lærte eg meg å seie «eg har ikkje korona, eg har testa negativt» mens eg hadde eit anfall av tørrhoste i det offentlege rom.

Innimellom alt dette hadde eg ein veldig fin sommar med mange nye opplevingar. Og det vil eg takke Bent Høie for. Eg gjekk rundt i byen og såg på folk som, uansett klasse, tidlegare feriehistorikk og talet hytter i familien, hadde den same, heilt ordinære sosialdemokratiske brunfargen heile sommaren, grunna stengde grenser mot dei varmare delane av utlandet.

Det er viktig å vere takksam på slutten av eit år. Om det gjeld dei som driv restaurantar og utestader, kulturarbeidarane, dei lågtlønte i serveringsbransjen og reiselivet, dei som bur i små leilegheiter med mange folk eller ikkje har kistebotnen full av sparepengar, er eg usikker på. Sjølv er eg takksam for at eg har eit godt forhold til meg sjølv. Eg er takksam for at eg har år med trening i å lage fullverdige måltid for ein person, eg er takksam for velferdsstaten og statskassa og at eg har ein jobb som framleis finst på heimekontor.

Og det er også veldig positivt at alle koronatestane eg har tatt så langt har vore negative. Og eg er takksam for at eg slepp å tenke sjølv og at Bent Høie gjer det for meg.

Det blir feiring i grøn sone i år. Allereie før eg har reist saknar eg den gamle jula. Då trong eg berre å reise heim og forklare folk i fjern omgangskrins kvifor eg framleis var singel, kvifor foreldra mine framleis ikkje hadde barnebarn og at det går an å ha eit fullverdig liv i ein by.

I år står det EPISENTER og SMITTSAM skriven i panna mi, grunna postnummeret eg bur på, sjølv om alt fritidstilbod i byen er stengt ned, at det mest analoge eg har gjort på ei stund er å skrive i denne papiravisa, og at det nærmaste eg kjem sosial omgang er å skrive meldingar i ein digital dating-app. Mens eg ventar på at Bent Høie skal gi oss lov til å kline med framande igjen.

Ein ting er vi iallfall einige om: Måtte 2021 bli eit betre år enn 2020. Likevel gruar eg meg litt til dette er over. For då kjem Bent Høie til å slutte å gi meg beskjed om kva eg ska gjere, og då må eg tenke sjølv igjen. God jul!