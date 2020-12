Barndomsminne: Det hende at eg kjeda meg i oppveksten, sjølv om eg vaks opp i ei tid da vi fauk høgt og lågt ute, uansett kva lune vêrgudane var i.

Men mor mi var klok, og på desse søndagane da det verka som om det ikkje var noko å finne på, dytta ho ein femtiøring i handa mi og sende meg ned til byen for å gå på «Museet». Museet, som den gongen eigentleg heitte «De Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum», var eit lite eventyr for ein interessert gutlarv som ikkje skulle få gå og drive så altfor mykje.

Den gule, ærverdige bygningen på Kalvskinnet i Trondheim inneheldt alt som kunne tilfredsstille nysgjerrigheita og fantasien: Naturhistorie, fuglar, dyr, fiskar, byhistorie og kulturhistorie. Kvar gong eg gjekk inn gjennom dei store dørene inn til museet, fór eg først og la frå meg femtiøringen på disken til museumsvakta for å få ein billett, for så å skunde meg bort til det første utstillingsvindauget, som raskt greidde å dra meg ut av verkelegheita og inn i den enkle, men stemningsfulle verda som var framstilt i utstillingstablået:

Eit smårutete vindauge på ein raudmåla vegg; bak frostrosene i vindauget kunne eg sjå to barneandlet, ein gut og ei jente, som såg ut på eit julenek med småfuglar, fleire av dei var dompapar, naturlegvis, for å gjere klisjeen fullkommen; i bakgrunnen var det måla eit mjukt landbrukslandskap som bølgja seg over biletflata, ikkje ulikt det kulturlandskapet vi finn mange stader i Trøndelag.

Den dag i dag kan eg framkalle den julestemninga den vesle, men effektfulle oppstillinga bak vindauget drog meg inn i. Kanskje er minnet frå museet smelta saman med alle dei klassiske julekortbileta eg har sett og stuva vekk i undermedvitet. Men tanken dette tablået vekkjer, er slåande: Kva ville jula ha vore utan bonden og landbruket?

2020 har vore eit underleg år, og for mange har det nok også vore ein vekkjar og augeopnar som har vist kor sårbart det moderne samfunnet er når vi står overfor store og alvorlege kriser, slik covid-19-pandemien er. Ord som sjølvforsyning og matproduksjon blir oppfatta som noko meir og viktigare enn ein del av propagandaen til landbruksorganisasjonane før dei går i forhandlingar om jordbruksoppgjeret.

Interessa for lokalproduserte landbruksprodukt har auka sterkt. Fleire ønskjer å handle direkte med bonden, og mange er opptekne av å kjøpe landbruksvarer produserte i Noreg. Vi er inne i ei tid der verdien av norsk mat og matproduksjon står sterkt i breie lag av befolkninga, sjølv om landbruket mange stader slåst for å overleve og det er konfliktar om arealbruk, møkkaspreiing, beitedyr og utmarksressursar – og også om filleting som ikkje kan botne i anna enn rein bondeforakt.

Det er her nostalgien er viktig, og vonleg kan vi også bruke han som eitt av mange verktøy for å halde ved lag den gode stemninga vi opplever for landbruket i desse tidene. Det finst knapt ei høgtid der sambandet mellom landbruket og tradisjonane knytt til feiringa er sterkare enn i jula.

Slik sett er jula også eit unikt høve til å halde ved lag ei forståing av kva landbruket har å seie for at vi har kunna bygd det moderne samfunnet – ikkje berre intellektuelt, men også kjenslemessig – og til å vise korleis landbruket har vore og framleis er avgjerande for å halde samfunnshjula i gang.

Det er nettopp dette sterke sambandet og denne djupe historia som så effektfullt blir levandegjorde for meg når eg tenkjer tilbake på det stemningsfulle tablået på Museet i Trondheim.

Slik sett blir jula ei tid da landbruket kvart år på ein stillfarande og underfundig måte hemnar seg på dei som trur at vi her i landet kan greie oss utan titusenvis av slitararar som dag etter dag året rundt held matproduksjonen i gang, jorda i hevd og landskapa i orden.

Og eg kan ikkje la vere å nemne det: Kva ville den kristne julebodskapen eigentleg ha vore utan ein stall – som vi like gjerne kunne ha kalla eit fjøs, for hestar hadde dei ikkje i Palestina for 2000 år sidan – utan ei krybbe eller utan dei gjetarane som først fekk bodskapen?