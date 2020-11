Jakt fra barnsben

Opplæringsjakta starter etter fylte 14 år. I teorien. Da er det lov å bære våpen, og jakte sammen med en erfaren jeger over 20 år.

Mine første minner av jakt, er syn, lukt og stemning blant røde, ruvende elgslakt i en trøndersk fjøs. Hver høst rådet en slags høytid på onkels gård. Eventyr i gjenfortellinger av jakt, dyr som ble felt, dyr som smatt unna, magi å hige etter for en barnehageunge. Og det oste kunnskap; noen hadde fått de enorme, ville dyrene inn i fjøset, og hadde håndlag i rask og rett nedskjæring. De voksne kunne oversette slakt til ulike typer middag der de hang opp ned, og jeg var imponert lenge før jeg hadde ord til å beskrive det.

Med en barndom i Nordland på 80-tallet ble det mindre elgslakt. Det var ikke elg nok i nord på den tida, og mine første bilder av småviltjakt fant også sted hjemme på gården. Jakt på panikkslagne høner som skulle slaktes, men stakk av. De måtte innhentes og vi ungene fikk egentlig ikke se på. Vi gjemte oss likevel, snek og fikk innblikk i spillet mellom liv og død, mennesker og mat, list og lempe.

Jeg var heldig og hadde flere onkler som jakta. Onkel Fred tok meg ut av gården, inn i skogen og opp på fjellet etter ville høner. Fra fanget til bestefar hadde jeg vært der før, i hans tidlige fortellinger om orrfugljakt og toppjakt. Nå var jeg der selv, på toppen, med spill levende orrhaner foran meg. Jeg skulle likevel bli 15 før jeg skøyt min første fugl. Helt etter boka.

Mange mente det var langt utenfor boka da jeg senere tok med egne unger på jakt, til og med på TV. At jeg kunne være så grusom! Flere tok kontakt etter sendinga og sa jeg sannsynligvis skapte uempatiske og kaldblodige barn. Debatten førte senere inn i Litteraturhuset i Oslo, hvor jeg fikk forklare meg ovenfor NOAH og andre jaktskeptikere. Jeg skulle ønsket de heller kunne møtt meg ute i skogen, for opplæring i jaktas fulle vesen, men følte likevel vi kom et stykke på vei med ordskiftet…

Hovedtema for debatten i Litteraturhuset, var hvilken rett mennesket har til å forstyrre «mor-barn»-relasjoner i naturen. Hvordan vi kan ta oss den frihet å ødelegge naturlige band mellom mor og barn i dyreriket enten ved å ta livet av den ene, eller «rive» dem fra hverandre, slik bønder gjør med kalver i fjøset. Bondelagets representant i panelet fulgte opp det siste, jeg fokuserte på jakta.

Kanskje litt overraskende møtte jeg interesse og forståelse fra selv de krasseste jaktmotstandere, når jeg bare fikk anledning til å snakke ut. Fikk ta dem med i ekte jaktfortellinger, slik bestefar hadde gjort med meg, og gi ei forklaring som står sterkere og sterkere for meg for hver høst som går: Ikke bare har vi rett, men nærmest plikt til å ta barn med på jakt for vår egen «mor-barn»-relasjons skyld, (og far-barn-relasjon). Det å jage og høste mat sammen, plasserer oss også i det dyreriket vi hører hjemme i, i naturen.

Selv om jeg er veldig glad i jakttid alene, blir jeg sjelden gladere, stoltere, mer framtidsoptimistisk, nedpå og ekstatisk på en og samme tid, enn i jaktturer sammen med ungene. I høst har vi hatt flere fine turer, og jeg blir trygg av å se neste generasjon tusle rolig, samtidig årvåkent påkobla terrenget rundt seg. Se dem lære stadig mer, håndtere natur, vær, egne grenser, list og lempe. Bli robuste for et liv på Jorda.

Forresten er det feil å si at de er unger lenger. Ungene er blitt empatiske ungdommer, som nå bærer jaktvåpen selv. Godt planta i en moderne livsstil hvor mye tid går til jobb og skole kunne det alltids vært mer, men ved å bli tidlig prega på jakt, har de i alle fall lyst til fortsatt å være med ut når de kan.

Å livnære seg kun på ferdigpizza, kafe-, museums-, og sofaliv hjemme, anser jeg som mye farligere enn å ta med unger på jakt. Å jakte sammen styrker relasjoner, drar unge lenger inn i landskapet, i et sted å høre til. Jakt gir fysisk aktivitet, og ikke minst vil de unge oppleve at det å ta liv langt fra er uskyldig moro i et dataspill. Kaldblodighet må fort vike for ydmykhet og takknemlighet i ekte situasjoner, og for oss har jakta skapt rom for store samtaler. Om det å være liten i en stor verden, om rett og galt, om liv og død. Og i praksis begynner den viktige opplæringa lenge før fylte 14 år. Etter fylte 14 er det ofte for sent, fjernere fokus har fått større feste.

Det er fortsatt ikke mange som tar med barn på jakt på TV. Små drypp er kommet til i sosiale media, hvor nye typer jegere tar unger med på jakt i instagramprofiler som jegerstine.no og minaogmeg. Men om det har en viss symbolverdi å diskutere jakt i Litteraturhus, se jakt og småjegere i skjermen, er dette langt fra viktigst.

Jakt er mer enn tredimensjonalt. Det er syn, lukt, stemning, en rik, praktisk kulturarv. La jakta begynne på fanget ditt, i søk etter smårollingens første blåbær, etter sopp og meitemark til en fiskekrok. Jo tidligere du begynner, dess mer sannsynlig blir ei fjær til både fem og ti høns, en diger elg, kortreiste kulinariske middagsopplevelser, gode barndomsminner, respekt for natur, et godt liv.