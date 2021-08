Jeg har vært hjemme det meste av sommeren. Jeg har sett enga mi modnes gjennom kjøkkenvinduet. Jeg bor på et sånt mellomstort, nedlagt bruk. Jeg har ei eng ingen vil nyttiggjøre seg. Beitedyra mangler.

Tradisjonelt har ikke MDG noen høy stjerne i landbruksmiljøet. De sier selv i et innlegg i Nationen 24. juli at de er det partiet som er mest ivrig på å sikre at små og mellomstore bruk i hele landet skal kunne drive med matproduksjon.

De stiller selv spørsmålet om MDG vil ha beitedyr eller ulv i utmarka? De svarer: ja takk, begge deler. Jeg leser innlegget som et forsøk fra MDG på å se bygda. De tre debattantene har alle utdannelse og røtter i norsk landbruk. Det er slike som meg de skriver om, kanskje sier de også noe om seg.

Men noe skurrer allikevel. For meg, som har sett hvordan ulvens tilbakekomst har endret forutsetningene for et beitebasert landbruk, føles innlegget naivt. Der jeg bor har det vært sauen ut og ulven inn. De to går ikke sammen.

Samtidig vil MDGs Benedicte Lund, Margit Fausko og Harald Moskvil slå et slag for små og mellomstore bruk i hele landet. At også de små skal ha et ressursgrunnlag til å kunne drive matproduksjon. Jeg fristes til å tenke at det kanskje og gjelder mitt bruk?

Mine 80 dekar dyrka som egner seg til grasproduksjon og beiting i fjellet, som en gang rommet beitedyr, men som nå er tomt for dyr.

Jeg bor der det er orm i gresset, bjørn i skogen og elg på tunet. Jeg har ei slik seter-eng som MDG-erne fatter interesse for, der det vokser sjeldne planter og humla surrer. Jeg ønsker også å ta vare på den enga.

Jeg har denne sommeren besøkt Kvannbekksetra i Trysil, øvd meg på å slå med ljå igjen og satt opp hesjer for første gang på mange år. Alt dette jeg var med på som barn. En kunnskap jeg med stolthet tilegner meg.

Her som klimaet ikke tilsier at vi kan dyrke annet enn eng er det eng det blir. Men menneskemat er det ikke. Uten dyr er det å høste enga bortkastet. Jeg forbereder meg på det som kommer til å komme, det er kanskje siste året han med traktor tar på seg å slå hos meg. Det er en fortvila situasjon.

Jeg kan plante igjen noen av jordene med skog. Men jeg ser mørkt på å få tung, mørk skog tett innpå husene. Jeg ser også mørkt på å være dame på 49 som skal slå 80 daa eng med ljå. Det er jo ingen realisme i det.

Jeg har sågar kikka på en bitteliten traktor – en drøm av en traktor fra 1951. Jeg har ei like gammel slåmaskin på låven jeg håper skal få kvesset klørne.

Annonse

Noen investering i traktor med firehjulstrekk og gps blir det ikke. Jeg drømmer om en superbillig, bitteliten sak som gjør jobben uten nevneverdig kostnad. Man må sette tæring etter næring. Foreløpig blir investeringen en ny ljå.

Jeg lurer på hva det er MDG mener vi skal leve av? Da jeg vokste opp var det sauer og kyr på hver gard, hjemme hadde vi 60 vinterfora sau. Det ga en liten inntekt i kombinasjon med skogsdrifta. Nå er det ingen som lever av 60 sau.

Det ble sendt 1000 sauer ut på beite i fjellet hver sommer i grenda mi. Nå er det ingen sauer i fjellet. MDG-erne påstår i Nationen at det er svært lave tapstall i ulvesonen. Min erfaring er at det skyldes at sauene mange steder er borte, både i og inntil ulvesonen. Du kan ikke miste noe som ikke finnes.

Jeg tenker en del på hva som er forskjellen på de andre, de som har drift, og meg. Landbruksopprøret har tydeliggjort for meg at vi er et mangfoldig landbruks-land med store forskjeller. Noen steder er landbruket levende, innovativt og moderne. Noen steder er det store fjøs med mange dyr. Stor produksjon og inntekter. Noen steder ligger det til rette for landbruk. Ikke alle klager, eller har grunn til det.

Det er så store forskjeller innen norsk landbruk, fra de som har enorme, nye fjøs og flotte maskiner (disse blir ofte trukket fram som et bevis på at bøndene har det for godt), til slike som meg som ikke har traktor og heller ikke har råd til å kjøpe en. Men slike som meg snakkes det fint lite om.

Jeg kunne ha slått med ljå. Men hva hvis ingen vil ha graset? Han som slår nå får ikke avsetning på rundballene han produserer. Hvis det koster han rundt 500 kroner å produsere en rundball, 120 kroner bare i plast pr rundball, hvem har råd til å produsere mange hvis de ikke blir solgt? Når dieselprisen snart er 20 kroner literen, hvem vil kjøre 30 mil til Gnukkedalen for å hente gras?

"Jeg kunne ha slått med ljå. Men hva hvis ingen vil ha graset?"

Miljøpartiet MDG ønsker å bli et parti også for landbruks-Norge. De forsøker å gjøre seg til talsmann for det miljøvennlige, urasjonelle landbruket. De elsker, i likhet med meg, humler, markblomster og slåtteenger i fjellet.

Løsningen til MDG blir bare en lyseblå drøm. Insentivene de skisserer er at pengepotten må økes, noe landbruksoppgjør etter landbruksoppgjør har vist at det ikke er noe politisk flertall for.

Hvis jeg kunne fått støtte til ei tohjuls-slåmaskin eller en traktor fra 1950-tallet ville jeg slått til. Hvis noen ville hatt graset mitt ville jeg gitt det bort.

Dagens landbrukspolitikk blir en slags sosial dumping av bønder. Landbruket er et godt eksempel på hvordan ulike typer eiendommer og næringsmuligheter skaper vinnere og tapere.

Hos meg har eiendomsretten tapt, miljøet har tapt og arbeidsfolk har tapt.