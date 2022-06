"Vor ære og vor magt/har hvide seil os bragt", skrev Bjørnstjerne Bjørnson, og selv om seilskutetiden langt fra var så ærerik – i alle fall ikke for de hardt prøvete sjøfolkene – som dikterhøvdingen hevdet, er det ingen tvil om at seilskutene gjennom mange århundrer preget verden, og på mange måter var selve blodårene i økonomien.

Vinden var en kraft som overgikk all annen kraft som menneskene hadde temmet, og selv en beskjeden skute fraktet hundrevis av hestelass.

For rundt hundre år siden var det slutt. Dampskipene og senere mer moderne motorskip utkonkurrerte de hvite seil. Igjen et enormt framskritt, men også denne gangen hadde medaljen en baksiden. Transport ble så billig at alle jordas arbeidere kom i et konkurranseforhold, og like ofte som det ble en konkurranse oppover, ble det en konkurranse nedover: i arbeidsforhold, lønninger og miljø.

Selv om dagens sjøtransport med tankskip og containerskip er mer klimavennlige enn annen transport, gjør omfanget (over 80 prosent av internasjonal varetransport) at det haster med å finne mer miljøvennlig energi enn diesel og tungolje. Forurensingen av lufte i havner og kystnære strøk er også et økende problem for både helse og miljø.

Løsningsforslagene er stort sett veldig konvensjonelle: erstatte fossil energi i motorene med mer miljøvennlig energi som elektrisitet eller hydrogen. Ennå er ikke fullgode alternativer på plass for annet enn kystflåten, og både hydrogenframstilling, elektrisitetsproduksjon og batterier skaper nye miljø- og ressursproblemer.

Hva om vi tenkte nytt og mer radikalt? Hva om vi angrep hele systemet og erstattet motorene med seil? Nederlandske, tyske og engelske forskere, redere og skipskonstruktører arbeider med denne spennende tanken, og konkluderer med at det er fullt mulig.

Ideen er å ta utgangspunkt i de gamle seilskutenes svake punkter: behovet for et stort mannskap og manglende regularitet. "Problemet med vinden er at den ikke alltid er der", sier skipsreder Lucius Bunck til den fransk-tyske fjernsynskanalen Arte, og legger til: " Dagens transport er basert på 'just in time'. Å avhenge bare av vinden ville være vanskelig".

De nye seilskipene som prøves ut har ikke bare mer optimaliserte seil enn de gamle, men naturligvis også hjelpemotor. Kombinert med avanserte meteorologiske modeller og varsler, gjør dette det mulig å velge og justere den beste kursen mellom to havner, og nøyaktig vite på hvilke strekninger man må sette inn hjelpemotoren. På denne måten kan seilskipet bli like presist som motorskipet.

Diane Gilpin, en økonom som har arbeidet med utvikling av seilskip i over 20 år, prøver å forene tekniske muligheter med økonomiske krav. Hun sier: "Vi prøver hver gang å finne den mest rentable løsningen. Hver del av båten vurderes ut fra sin ytelse og kostnad". 100 års fravær av teknisk utvikling må tas igjen på få år for å gjøre sjøfarten miljøvennlig.

"Brede seil over Nordsjø går", skrev Bjørnson i et av sine andre kjente dikt. Skal vi igjen få seilene i synsranden? Ny og gammel teknologi kan klare dette i forening. Vinden må fortsatt fanges i seilene, men der det før måtte et stort mannskap til for å reve og heise seilene, kan dette i dag fjernstyres uten mer arbeidsinnsats enn det kreves å holde en motor i gang.

Det er lov å drømme. At drømmen er vakker, gjør den ikke mindre realistisk.

På tross av grundig arbeid, gode forsøksresultater og en innlysende miljøfordel, sliter fortsatt seilskipene i motvind – i overført betydning. Bare tanken på at seil på ny skal krysse havene, kan synes for omveltende for mange.

Konservatisme kan fungere som skylapper, man ser bare det man alltid har sett, man klarer kanskje å se for seg detaljendringer, men ikke systemendringer. Ikke desto mindre er de fleste store endringer i verdenshistorien kommet som system- og ikke detaljendringer: demokratiet er ikke et forbedret enevelde, slåmaskinen er ikke en forbedret ljå, og all moderne medisin hviler på et fullstendig brudd med de medisinske teoriene som hersket i to tusen år.

Å ta i bruk vinden direkte i seilene for å drive skipet framover, er jo helt genialt. For hva er alternativet? Vindmøller som produserer strøm, som lagres som enten hydrogen eller batterier, som igjen kan brukes som drivstoff for å drive skuta framover... Vi bør ikke gå over bekken etter vann, eller lete etter vinden der den ikke er.

"Ære det evige forår i livet", skrev også Bjørnson. Han var en framskrittets mann, og han legger til:

Oppstandelsens morgen det minste er givet,

kun former går tapt.

Slekt føder slekt,

stigende evne den når;

art føder art

i millioner av år.

Verdener forgår og oppstår.

Stiger våre evner? Er vi på høyde med vår egen tids utfordringer? Klarer vi å unngå at det som slekter før oss har bygd opp, forgår? Klarer vi å videreutvikle sivilisasjonen uten at den forgår i olje og røyk? "The answer, my friend/is blowing in The Wind", som en annen stor poet uttrykte det.