Hvem skal fortelle hva som skjer i nord?

Tema Russland, Finland, forsvar, etterretning, fiskeri, oljeleting i Barentshavet, marin forsøpling, samisk, kvensk, klimaendringer i Arktis, ekstremvær og en voldsom historie. For å nevne noe. Øst-Finnmark er ikke bare Distrikts-Norge.

Øst-Finnmark er et nasjonalt og internasjonalt «episenter» for hendelser som har vært og er svært viktig også internasjonalt. Mer enn koseprat på ni-timen og Koss til kvelds. Mye mer.

Hva mener du med vesentlige nyheter? Spør du kanskje. – Jeg bryr meg vel ikke om sånne store saker, jeg liker kosemusikk og småprat, sier du. Med all respekt, det er det da plenty av i alle kanaler. Det er jo det som er problemet.

Så hvem skal lage vesentlige saker fra utenfor allfarvei? Det blir stadig færre journalister, lokalradioene legges ned og øvrig riksmedier har høy tersket for å sende journalister til grisgrendte strøk hvis det da ikke er virkelig, virkelig viktig.

Så i praksis overlates siste nytt til folks egne mobilopptak og egenproduserte nyhetsoppdateringer på sosiale medier. Det er jo vel og bra, men det er ikke journalistikk.

Nå skal jeg ile til og si at ikke alt er helsvart. Lokalavisene gjør virkelig et godt og iherdig arbeid for å lage saker som er vesentlig for vårt område. Det er der folk flest henter de journalistisk-produserte nyhetssakene.

Landsdekkende medier kommer diltende etter hvis det er interessant nok. Hva de bruker som måleinstrument for å vurdere viktigheten av en nyhetssak. Hvis det ikke er vettet kan det jo hende at de bruker antall klikk på Facebook som måleintsturment for hva de velger å dekke. Det er langt å reise og kostbart å reise så langt nord og øst i landet. Det er like langt for oss den andre veien.

Lokalmedia har altså ikke ansvaret for å være nyhetsdekkende for en hel nasjon. Det er det først og fremst Norsk Rikskringkasting som har. Du vet, den kanalen som folket i Norge betaler for å få reklamefritt og «uhildet» informasjon fra.

Men det forutsetter at de må forstå hvor viktig dette området er. Noe de åpenbart ikke gjør. For en del år siden trakk NRK ut brorparten av sine journalister fra Øst-Finnmark. Skjer det store ting sendes folk fra Alta 6 timers kjøretur unna eller fra Tromsø 10–11 timers kjøretur unna.

Er det skikkelig uvær går ikke flyene og veiene er stengt. Da kommer heller ingen andre journalister og medier fram selv om de er viktige nok i områder som skriker etter å bli sett og hørt. Det er viktig å forstå at andre medier ikke er en lønnet del av det nasjonale beredskapssystemet i Norge. Men det er NRK. Derfor hviler det et større ansvar på dem.

Da et voldsomt uvær rammet Nordkyn i mars i år slo den ut strømmen i flere dager. De som ikke hadde alternativ til strømfyring i husene sine måtte søke ly på samfunnshuset for å få mat, varme og informasjon om hva som skjer. De måtte overnatte på flatseng og bruke mobiltelefonen og nettbrett så lite som mulig for å spare strøm. Folk opplevde det som en unntakstilstand. NRK lokalt og nasjonalt fikk ikke med seg hva som skjedde før de ble oppringt av lokalbefolkninga.

Så med det eksemplet skjønner man hvor skjør folks sikkerhet egentlig er. Det ble ikke noe etterspill etter den episoden. Skulle det samme skje i folkerike områder i sentrale strøk av landet ville det blitt unntakstilstand.

Nå er det ikke sånn at andre nasjonale medier kan skryte på seg at de sender journalister til nasjonens mest spennende områder i hytt og vær. Forskjellen er at NRK har et nasjonalt beredskapsansvar, det har ikke VG.

Journalistikkens rolle ikke bare er å opplyse opinionen om viktige saker for nasjonen Norge. Medias søkelys på ulike hendelser i det ganske land er også en viktig informasjonskanal for politikere og andre beslutningstakere som trenger å vite hvor skoen trykker også for folk som bor lengst unna de store mediehusene. Den kunnskapen trengs for å ta riktige politiske valg og styre hele landet.

Hvis mediedominansen fortsetter å styrke seg i sentrale strøk av landet, risikerer vi at politikerne ikke vet hva som skjer i utkanten. Da oppstår det en demokratisk blindsone som ikke bare er urettferdig for distriktsfolket, den kan i verste fall sette folket i fare og svekke rikets sikkerhet.

Det eneste vi kan håpe på er at internasjonale nyhetsbyrå blir mer og mer interessert i hva som skjer i Øst-Finnmark. I det store bildet er vår del av Norge mer interessant for resten av verden enn av våre egne. Det svir å tenke på.