Jeg vet ikke helt hvordan denne karamellen ser ut eller smaker, men at det å vanskjøtte norsk selvforsyning av mat får store konsekvenser, er jeg ikke det minste i tvil om lenger.

Mange har allerede slaktet dyr og bestemt seg for å redusere produksjonen mer eller mindre. Man går ned på dyretallet, kutter i gjødsling, produserer korn til dyrefôr, slakter dyr før de er slaktemodne og så videre.

I sum kan dette redusere selvforsyningsgraden av landbruksprodukter temmelig mye. Normalt ligger den på rundt 40 prosent, mens regjeringen vil øke den til 50. Hvordan det skal gå for seg, når man ikke rekker ut en hjelpende hånd til bønder som sliter, er for meg en stor gåte.

Fagre ord er ikke gangbar valuta, verken i banken eller hos gjødselselgeren. De vil ikke ha noe annet enn håndfaste norske kroner som betaling, naturlig nok.

Er det noe man ønsker å bygge opp, bør man ikke la det forfalle enda mer først, for så å være nødt til å bygge det opp igjen, helt fra bunnen av.

Forsvaret får nå sårt tiltrengte midler, men det er i seneste laget.

– I etterpåklokskapens lys tror jeg politikerne bør innrømme at man burde har strekt seg lengre tidligere, uttaler Torbjørn Bongo, leder for Norges Offisers- og spesialistforbund til NRK. Han peker på at forsvaret vi har i dag ikke er tilstrekkelig.

Strikken er strukket like langt på flere andre områder, som helse og matproduksjon.

"Fagre ord er ikke gangbar valuta, verken i banken eller hos gjødselselgeren. De vil ikke ha noe annet enn håndfaste norske kroner som betaling, naturlig nok." Økonomi

Vi er mange som har advart om at også Norge kan få en matvarekrise, selv om vi aldri har opplevd tomt kjøleskap. Det er vi flere som har messet om i flere tiår, men blitt latterliggjort og oversett hver eneste gang.

Dommedagsprofetier har de kalt det. Politikerne og de fleste nordmenn har ansett sjansen for en slik krise som temmelig lik null. For maten er jo alltid lett tilgjengelig i butikken, som flyter over av alt du måtte ønske deg.

Ja, selv Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, har ikke sett på mulig matmangel som noen reell trussel.

Ifølge DSBs rapport ”Analyser av krisescenarioer 2019”, så var det kun 0,2 prosent årlig sjanse for en verdensomspennende matvarekrise, og 20 prosent sjanse i et hundreårsperspektiv.

Men når vi nå har den perfekte stormen, hvor flere kriser flettes inn i hverandre, så blir det spennende. Håndbrekket settes på, og alt man før har tatt som en selvfølge, er i ferd med å bli mye mer usikkert.

Foreløpig er det ganske rolig i stormens øye, for her i landet så blir vi kanskje ikke like hardt rammet som i andre deler av verden, med et dårligere økonomisk utgangspunkt. Noe kan vi nok kjøpe oss ut av med penger på bok, men hva om andre er villige til å by mer, eller eventuelt legge press på selger?

Norge er faktisk ikke verdens navle, selv om vi nordmenn gjerne tror vi er viktigst av alle. Og vi er veldig få. Ja, nærmest som en liten dråpe i havet, i konkurranse med folkerike land som Kina, som pleier å kjøpe svært mye av kornet som selges på verdensmarkedet.

At de ikke vil gjøre det samme dette året i solidaritet med resten av verden, har jeg liten tro på. 5,4 millioner sultne nordmenn, gjør ikke like mye av seg, som 1,4 milliarder kinesere uten mat i magen.

Vi går mot spennende tider. Jeg tenker av og til at det hadde vært behagelig å leve i en annen tid enn denne, og bare lest om alle krisene og krigen i en historiebok, på trygg avstand fra det hele.

Vi har levd i en forholdsvis ukomplisert og forutsigbar verden, men får nå stadig nye overraskelser. Ingenting er sikkert lenger, for mye endrer seg fra dag til dag. Ja, nesten fra time til time.

Helt ulikt slik vi har vært vant til å leve, men dette er nå vår nye virkelighet, som vi må tilpasse oss. Og det må vi, enten vi vil det eller ikke.

Annonse

Vi får gjøre det beste ut av situasjonen, og produsere mat i kjøkkenhagen, alle som har mulighet til det. Både for vår egen beredskap, men ikke minst av solidaritet med de som er fattigere, og som nå vil slite enda mer enn før.

Dagene var våre

Vi tok dem for gitt

De dagene som kom og gikk

Dager med solskinn og glede

Vi skummet fløten

Spiste dessert

Krydret tilværelsen

Og manglet ingenting

Himmelen skyet til

Horisonten ble mørkere

Skyer tårnet seg opp

Og dagen i morgen kunne ingen spå lenger

Alt har en ende

Også desserttiden

Men vi kan leve gode liv

Selv uten dessert

M. Dolpen 2022