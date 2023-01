2023 vil kreve mye av oss. Vi som har sterkest rygg, må ta ei tyngre bør.

Vi kjenner det på kroppen at tidene er blitt tøffere. Renta stiger. Prisene har gått i været. Europa opplever den verste flyktningekrisa siden 2. verdenskrig.

Noen ganger er det vanskelig å løfte blikket høyt nok, tidlig nok. 2022 er et tidsskille. Året vil skrive seg inn i historien på linje med siste verdenskrig, Cuba-krisen som brakte verden på randen av atomkrig i 1962 og Berlinmurens fall i 1989.

Da statsminister Jonas Gahr Støre snakket om fare for krig på en pressekonferanse i desember 2021, var det svært få, om noen, journalister som forsto hvor nær krig Europa faktisk var. To og en halv måned etterpå var det ikke lenger noen tvil.

Terroren mot den ukrainske befolkningen er uakseptabel. Krigen er brutal og blodig. Motstandskampen er heltemodig.

Før 24. februar 2022 bodde rundt 44 millioner mennesker i Ukraina. Ifølge FN er mer enn 12 millioner nå på flukt. 5,2 millioner har flyktet til utlandet, over 7 millioner er internt fordrevne. Over en million sivile er evakuert til Russland. Vi vet ikke hvor mange mot sin vilje.

Mer enn 89 millioner mennesker er på flukt i verden, viser tall fra Flyktninghjelpen. Lidelsene er enorme.

Libanon har 6,8 millioner innbyggere, skyhøy arbeidsledighet, en kollapset valuta – og har tatt imot rundt 1,5 millioner syriske flyktninger.

Også vårt naboland Sverige, samt Hellas og Tyskland, har tatt imot svært mange flyktninger senere år. Som nære naboer til krigen i Ukraina har også Polen, Ungarn og Slovakia tatt imot mange mennesker på flukt.

Norske kommuner har i 2022 bosatt 30.784 flyktninger – sju ganger så mange som i fjor og like mange som de fem foregående årene til sammen. I en rørende reportasje fra Utsira forteller Aftenposten i romjula om hvor godt det kan gå.

Ytterligere 40.000 flyktninger vil komme i 2023, anslår UDI. Samtidig øker andelen fattige i vårt eget land.

Nesten alle i Norge har fått dårligere råd i 2022, ifølge en rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, gjengitt i avisa Vårt Land. 5 prosent av Norges befolkning befinner seg nå i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Det utgjør hele 130.000 husholdninger.

11 prosent sliter økonomisk, en dobling fra 2021. En av tolv husstander står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter NAV for å få hjelp til å betale for mat.

Krig og priskrise krever mye av oss, økonomisk og menneskelig. Bare i Oslo, som har bosatt rundt 2000 flyktninger i 2022 og venter samme antall i 2023, er det satt av 300 millioner kroner til å skaffe flyktninger tak over hodet.

Om få dager møtes 1500 politikere og næringslivsledere på NHOs årskonferanse. De skal diskutere mat- og energisikkerhet, klimakamp og demokratiske verdier. Vår tids utfordringer kan bare løses i et samspill mellom politikk, næringsliv og sivilsamfunn. Vi håper og forventer at næringslivet vil snakke om hva de vil bidra med, i de enorme utfordringene i vår tid.