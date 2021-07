Hva er dyrt og hva er billig?

Sommer! Lukten av lett-lett sommerregn og lyden av bare bein på svabergene. I åkeren duver korn, raps, potetris, gulrotdusker. Vinden feier over sprø salatblader og knasende kålhoder, jordbærrader og frukttrær. Noe av det beste som lange lyse sommerdager og -netter har å by på. Av smak, iallfall.

Mangelen på sesongarbeidere har Nationen skrevet mye om i vår og sommer. Konsekvensene er store for bøndene og for sesongarbeiderne. Men også forbrukerne vil merke dette, i form av høyere priser på norske varer enn mange har vært vant til.

Ved sesongstart kostet en kurv norske jordbær kroner 89,90. I slutten av juni kostet en kurven 59,90. Rundt det dobbelte av hva norske forbrukere gjennom flere år har vent seg til.

Men er det dyrt?

Det kommer an på husholdningens økonomi, selvsagt. Men også hvilke forventninger man har. Og hva man sammenligner med. For eksempel når man skal kose seg.

120 kroner kiloen er omtrent det samme som melkesjokolade og seigmenn koster i en vanlig norsk dagligvarebutikk. Det er ganske sjelden å se forbrukere reagere sterkt på dét.

Sukkerforbruket blant nordmenn er nå ganske stabilt og prisen virker slik sett ikke avskrekkende. Grensehandel er imidlertid ikke med i statistikken og ettersom både brus og godterier er vanlige varer i handlevogna til grensehandlerne, kan tallene være litt for lave.

Norsk landbruk er blitt helt avhengig av sesongarbeidere. Dette er i all hovedsak arbeidere fra andre land enn Norge. De kommer fra Øst-Europa og Asia og mange av dem har jobbet på norske åkre i mange, mange år.

"En viss prisøkning, i alle ledd" varslet Bama da sesongarbeiderne ikke kom i år. Vi har tidligere reagert på dette i Nationen. For hvorfor skal Bama, ASKO eller dagligvarekjedene for den saks skyld øke sine prispåslag fordi bonden mangler arbeidskraft?

Behovet for sesongarbeidere er ikke realistisk å endre over natten. Men ny teknologi, blant annet roboter, kan trolig mer av arbeidet sesongarbeiderne nå gjør. Men roboter kan neppe gjøre alt.

I overskuelig framtid vil det være behov for mennesker i åker og fjøs. Og i et land som Norge, med det norske lønns- og kostnadsnivået, må dette arbeidet betales så det går an å leve av det.

Vi håper sommerens knapphet på norske nytelser kan gi en større forståelse av prisen på maten, fra jord til bord, og en økt vilje til å betale bøndene mer for maten de produserer. Slik at norsk matproduksjon kan øke i årene som kommer.