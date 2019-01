Hurra for Hagerup og Hoksrud!

Denne uka så den nye Solberg-regjeringen dagens lys. (KrFs inntreden i regjeringen gjør dette til en fireparti- og flertallsregjering. Det gjør den til en ny regjering, ikke bare en utvidelse, selv om statsminister Erna Solberg (H) insisterer på det motsatte).

Uansett: Da KrF kastet sine øyne på Landbruks- og matdepartementet, ble det slutt på statsrådsfesten for regjeringens blideste. Bård Hoksrud gikk rett hjem og trøstespiste.

Det er ikke den eneste innrømmelsen som har kommet fra den kanten. Hoksrud skal derfor få med seg ros på veien tilbake til Stortinget.

Ja, da: Selvsagt står han for Frps liberalistiske politikk, en politikk som Nationen ikke legger skjul på at vi er uenig i. Men han gikk inn i jobben som landbruksminister med betydelig entusiasme og, viktigst av alt: Et åpent sinn og vilje til å lære. I avskjedsintervjuet med Nationen innrømmer han at han i løpet av fem måneder som statsråd har lært mye om norsk landbruk og han “ser nok på landbruket på en litt annen måte enn før".

Hva har han endret syn på, tro? Jo, Bård Hoksrud har blitt positivt overrasket over hvor framoverlente norske bønder er og hvor langt framme landbruket ligger teknologisk. Han peker på seieren i oste-VM, lite bruk av sprøytemidler og medisiner og god dyrehelse. Han konkluderer “Landbruket her i landet ligger definitivt helt i tet i verden på mange felt”.

Det er ingen nyhet for titusenvis av hardtarbeidende bønder og ansatte i samvirkebedrifter og organisasjoner. De vet hvordan norsk avlsarbeid og innovative nyvinninger som Mimiro og Nofence erobrer verden. De vet hvordan næringa har tatt tak i utfordringer med dårlig dyrevelferd, de vet - og får støtte av Veterinærinstituttet - at også norsk dyrehelse er blitt et eksportprodukt. Bård Hoksrud sier at han vil ta med seg denne kunnskapen videre.

Det samme sier Margret Hagerup. Også hun fortjener ros! Stortingsrepresentanten fra Høyre skrev en bønn til norske bønder i Nationen. Hun innrømmer at hun ikke visste hvor trygg norsk mat er, i forhold til mat i og fra mange andre land. Hun innrømmer at hun ikke visste hvor lav selvforsyningsgraden er. Hun innrømmer at hun ikke visste hvilken stor jobb norske bønder gjør i kampen mot antibiotikaresistens. Hun innrømmer at hun ikke visste hvor mye mindre sprøytemidler som brukes på mange norske grønnsaker i forhold til utenlandske. Hun legger seg flat - og takker norske bønder for maten.

Selvsagt kunne man ønske at denne innsikten var der fra før. Og, hvis du er helt ærlig: Hvor godt kjenner du alle bransjer og tjenester og yrker i Norge? Jeg tror det er mange ufortalte eller for lite kjente suksesshistorier. Og jeg tror ikke man skal undervurdere kraften som ligger i å innrømme at man ikke visste. At politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet, etter å ha satt seg inn i fagfeltet, ender opp som framsnakkere av norsk landbruk, er ekstremt verdifullt.

På sammen måte kan det også være godt nytt for norske bønder at tidligere statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) blir ny styreleder ved Veterinærinstituttet.

På NHOs årskonferanse denne måneden sto kua på scenen. NRF-kua og Geno åpnet konferansen, som samler mye av norsk politisk- og pengemakt. Dét er også et betydelig omdømmeløft for NRF - og velfortjent reklame for et avlsarbeid i verdenstoppen.

Rett før helga takket Norges Bondelag av generalsekretær Per Skorge. Etter nær ti år som bondehøvding slutter han, for å bli administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Skorge har vært en viktig og ikke minst, mektig, mann for norske bønder.

Jeg håper han blir viktig også for skogen. Det grønne skiftet kan ikke skje uten at jorda og skogen er med. Der jordbruket av mange blir sett på som en del av problemet (men er en viktig del av løsningen), blir skogen nesten ikke sett i det hele tatt. Jeg tror trærne må ut av skyggen og bøndene ut av siloen - og én måte å få det til på, er å skaffe seg framsnakkere utenfor næringens egne rekker.

Jeg sier derfor takk - og håper dere alle får en god uke!

