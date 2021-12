Nye koronatiltak gir krisestemning før jul. Hoteller og restauranter, reise-, kultur- og uteliv er blant næringene som rammes knallhardt i det som skulle vært de mest innbringende ukene i hele året.

Lønnsstøtteordningen som ble lagt fram av Ap/Sp-regjeringen fredag og forbedret etter forhandlinger med SV, gjør at bedrifter kan søke om lønnskompensasjon i stedet for å permittere ansatte. Ordningen ble utarbeidet meget raskt for å unngå at bedrifter måtte sende folk på dør rett før jul.

NHO og LO er konsultert i arbeidet med ordningen. Finansdepartementet hadde også uformell kontakt med EUs overvåkingsorgan ESA. I ettertid er det oppstått uklarhet om hva som faktisk var beskjeden fra ESA. Det må finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) rydde opp i.

Vi imøteser også Ap/Sp-regjeringens grep for ytterligere å utforske handlingsrommet i EØS-avtalen, slik Hurdalsplattformen legger opp til. Viljen til å se på dette har ikke vært overhengende hos tidligere regjeringer.

Det er fortsatt usikkert om ordningen er god nok for bedriftene som tar den største støyten for koronatiltakene. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) understreker at regjeringen også jobber med løsninger som kan dekke kostnader knyttet til tapt varelager.

Høyre hadde alle muligheter til å innføre en lønnsstøtteordning gjennom sine 18 måneder i regjering under koronapandemien. Det gjorde de ikke.

Tvert imot. Solberg-regjeringen formelig slepte beina etter seg da den jobbet med de første korona-krisepakkene.

Med økende uro observerte den daværende opposisjonen at den blå-grønne regjeringen ikke forsto alvoret. Opposisjonen fryktet økonomisk kollaps. Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bønnfalt Erna Solberg om "å sette på bedre folk". Historien ble dokumentert av VG i Det ukjente dramaet bak kriseforliket. Solberg fulgte ikke rådene.

Frp vendte ryggen til regjeringen partiet forlot måneden før og dannet en uventet flertallsallianse i norsk politikk: Frp, Ap, Sp og SV. Høyre-regjeringen foreslo koronatiltak til 2,6 milliarder kroner i sin første krisepakke. Stortinget - med dagens flertallspartier i spissen - plusset på til 31 milliarder kroner.

Erna Solberg ble reddet av Stortinget, til beste for land og folk. I de neste rundene var Høyre bedre skodd. Og nå, to måneder etter regjeringsskiftet, er Høyre på krigsstien.

Det er opposisjonens rett å kritisere den til enhver tid sittende regjering. Men det hadde ikke gjort noe om Høyre hadde litt bedre hukommelse.