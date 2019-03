Ut for å berge mat

Jeg fikk selvsagt ikke kjøpe den til full pris heller. Osten skulle kastes. Men nå skjer det en forandring.

Eksperimentet ble gjentatt flere ganger, og svaret var alltid det samme: Nei, jeg kunne ikke få rabatt, og jeg kunne heller ikke få osten. Alltid vennlig betjening, men en av dem presiserte at kontaineren står i et avlåst rom. En gang spurte jeg ikke, men kjøpte to økologiske Norvegia til full pris, begge langt over holdbarhetsdato. De rakk til frokost i mange uker, uten å få grønne flekker.

Her skal jeg ikke utbrodere poenget med at Tine midt i sitt store produktutvalg har bare en eneste økologisk variant av vanlig frokost-ost. Det er et tema for seg. Her kan det ligge en forklaring på at nettopp denne osten blir liggende for lenge i hylla. Tine gjør det ikke lett for oss som helst ikke vil ha mat fra dyr som har fått kraftfôr med pesticider.

Uansett, nå skjer det noe i butikken. Litt tilfeldig gjentok jeg eksperimentet en siste gang. Det var lurt. Nå fikk jeg osten med 40 prosent avslag. Heia Mega som bidrar til litt mindre matkasting. Det popper opp initiativ nå i hele den overmette vestlige verden. Matsentraler. Too good to go. Prisavslag. Matredding skjer via apper.

Tyske SirPlus har i tillegg til nettbasert bestilling tre-fire filialer i Berlin. En av dem ligger i gangavstand når jeg er i byen. Jeg liker å se maten før jeg kjøper den. En hylle er satt av til økologiske grønnsaker. Skrukkete søtpoteter, pastinakk og bittesmå gulrøtter. Grønnsaker som ellers er uselgelige på grunn av form og størrelse.

Det er også mye bearbeidet mat på boks, i glass og i poser. Pålegg, hermetiserte grønnsaker, ferdigsauser. Mange produkter er nærmest ugjenkjennelig som mat, men i fancy pakninger. Hvorfor ble alle disse industriproduktene egentlig laget? Noen er vegan-merket, og i beste fall økologisk. Da går det an å håpe at de inneholder færre tilsetningsstoffer. Jeg berger to små flasker vegan karrisaus som gikk ut på dato i fjor.

Annonse

Utenfor butikken står et skilt som forteller at en hel trailerlast med mat dumpes hvert minutt i Tyskland. Hvert minutt. Mine to sausflasker monner lite. Det er systemet som er absurd. Tenk om all mat som skulle kastes, ble gitt bort. Satt i kasser og åpne kontainere ved butikker og fabrikker, slik at folk kunne forsyne seg. Hele det industrielle matsystemet med fabrikker, trailere og handel ville bryte sammen.

Sentralisert matindustri og fri flyt på verdensmarkedet er oppskrift på matkasting.

Systemet er basert på kasting for å holde det gående og være lønnsomt for industri, transport og handel. Bønder som leverer råstoff til industrien, presses økonomisk til siste dråpe. Samtidig som de forteller hverandre hvor viktig det er å produsere mer for å gi verden nok mat. Samt utvikle enda mer høytytende dyr og planter for å mette verden.

Problemet er ikke mangel på mat. Det lages altfor mye mat. Mat og kjøpekraft er feil fordelt. Systemet med frakt av mat på kryss og tvers innad i land og på tvers av landegrenser øker både skjevfordelingen og kastingen.

Vi skal ikke slutte å berge mat som ellers ville blitt kastet, selv om det er dråper i havet. Det er bra med alle gode tiltak som gjør at maten blir spist. Vi må bare ikke stanse der og redusere matkasting til et spørsmål om moral, hjemme og i butikken. Først og fremst er det et politisk spørsmål: Hva slags matsystem skal vi ha? Hvilke mekanismer fører til matkasting?

Det er for enkelt å si at ungdom (i vår del av verden) ikke har opplevd krig og annen nød og derfor ikke forstår verdien av mat. Ungdom kaster ikke fisk de selv har fisket eller en potet de selv har dyrket, for da får de en bevissthet om at maten ikke kommer av seg selv. Kontakten med maten må på en eller annen måte gjenopprettes slik at vi forstår at det er snakk om dyrebare ressurser vi ikke må sløse med.

Sentralisert matindustri, kamp om markedsandeler, stadig mer fiffige produkter, og fri flyt av mat på verdensmarkedet, er oppskrifter på overproduksjon og dermed på matkasting. Politikere er enige om at mat ikke skal kastes. Meningene deler seg når debatten kommer til spørsmålet om produksjon av og handel med mat. Det industrielle fri flyt-systemet har matkasting som en innebygd systemfeil. Maten må på en eller annen måte igjen forankres i lokalsamfunn og landskap.