Unge kokker, gamal ost

I seiersrusen etter høstens Oste-VM i Bergen bestemte jeg meg for å sjekke hva slags forhold den oppvoksende garde egentlig har til meieriprodukter i fast form. På oppdrag fra Mat fra Norge plukket Vestby videregående skole i Akershus ut fire elever fra første klasse på linjen for kokk- og restaurantfag som skulle være mine prøvekaniner.

Oppdraget var enkelt: Hvilken type ost faller best i smak hos de unge? Jeg forholdt meg til de seks ostekategoriene som er gjeldende latin. Vi snakker om ferskost, gulost, blåmuggost, hvitmuggost, kittmodnet ost og smelteost. Brunost regnes faktisk ikke som en ekte ost, og fikk ikke være med. Seks oster ble handlet inn, pluss to ekstra godbiter som en liten overraskelse til de unge og håpefulle.

16-åringene Marthine Susann, Susanna, Jonatan og Håkon tok oppgaven som smakere på fullt alvor, men det var ikke veldig mye entusiasme å spore under deler av seansen. Det er selvsagt riktig at en gulost ikke nødvendigvis smaker all verden, at en smelteost ikke smaker som en «ekte ost» og at en kittmodnet ost godt kan være kjedelig.

De tre ostetypene som kom best fra smakstesten var ferskost (i form av en Snøfrisk naturell), som to av de kommende kokkene mente at var «veldig god» og «kjempegod.» Terning fire. Blåmuggosten Selbu blå kraftig var både «overraskende god» og «rik på smak», og hanket også inn en firer.

Det var ikke akkurat en gorilla en av ost som stod igjen øverst på seierspallen.

Vinneren kom fra kategorien hvitmuggost, i form av Tines Snøhetta. Her landet terningen på en femmer, basert på vurderinger som bl.a. «rund, lukter lite, lite smak, mild og ikke påtrengende.» Det var ikke akkurat en gorilla en av ost som stod igjen øverst på seierspallen.

Så langt alt vel. Men det er først nå at moroa begynner. Jeg ville nemlig teste de ungdommelige ganene på litt barskere saker. Hvordan stiller kommende kokker seg til de norske tradisjonsbærerne gamalost og pultost? De fikk smake gamalosten fra Vik og pultosten fra Løiten. Den siste først etter å ha forsikret seg om at ostens navn ikke har noe som helst med snuskete aktiviteter å gjøre.

Kortversjonen er at tenåringene ikke vil ha noe som helst med de to ostetypene å gjøre. De hadde aldri smakt dem før. Susanne holdt rett og slett på å brekke seg da hun fikk sitt livs første korn pultost i munnen. Spontane utsagn som «smaker som hestemøkk» og «lukter ekkelt» tyder ikke på at Tine behøver å øke kapasiteten ved sine ysterier i Sogn og Hedmark med det aller første. En siste sjekk avslørte at firkløveret hadde brie, Norvegia, mozzarella og Babybel som sine personlige favoritter. Altså oster uten særlig smak.

Det er selvsagt ingen grunn til å beskylde de fire ungdommene for noe som helst. De er vokst opp med sine milde oster, og det ville vært rart om de hadde omfavnet de tross alt ganske sære ostene jeg utfordret dem med. Selv er jeg vokst opp med pultost på skiva. I dag leter jeg etter de sterkeste av de sterke innen denne sjangeren. Pultosten merket «XO» fra Monssveen Gaard i Brøttum på den gale siden av Mjøsa er en foreløpig favoritt i jakten på kulinarisk midtskill.

Apropos jakt. Jeg ble nylig sittende å lese boka En suppe i solen, skrevet av Leif Borthen og utgitt i 1961. Borthen var VGs matjournalist i en årrekke, han skrev under navnet Don Segundo. I boka forteller han om besøket av den gamle vennen Sebastiao fra Portugal. Han kom ens ærend til Norge for å få hjelp til å lete etter gamalosten han hadde smakt for mange herrens år siden, en gave fra en norsk forretningsforbindelse.

Vi er på 1950-tallet, og Borthen nøler med å fortelle sannheten. Nemlig «At våre dagers nordmenn ingen sans har for sine ekte opprinnelige nasjonale verdier. At de forakter denne ost som er så enestående i verden.» Borten la stille til at gamalosten har en bakteriefamilie med aner tilbake til vikingtiden, og «som nådde sin rike modning i den lune varmen fra store seterjenterumper i sengehalm av fjelltørket bygghalm.»

De to fant gamalost som ikke var laget ved et meieri, blant annet på en seter oppe i Sveindalen ovenfor Hodnaberg i nærheten av Voss, der Steffine Gjukastein holdt til med sine 12 kyr. Budeia forteller at osten har fått sitt navn fordi den er gammel, ikke fordi den lagres spesielt lenge. Osten er nevnt både i Njåls saga og i reisebeskrivelser fra 1500-tallet.

Njåls saga er fra rundt år 1300. Tar vi de 718 årene siden den gang og plusser på vårt eget årstall, havner vi i år 2736. Jeg setter ikke penger på at nordmenn fortsatt spiser gamalost når den tid (kanskje) kommer.