Før var kokebøkene hans fulle av oppskrifter som «hummer med chili, honning og appelsin», «Tomat club med krabbe, tomat, aspargesbønner og avokado», «lammesadel med sneglesmør» og «andelever med glaserte røtter».

Også bildene i Eyvind Hellstrøms første gastronomiske utgivelser var med på understreke at her hadde vi med real matporno å gjøre.

Eksklusive ingredienser og kronglete forklaringer fikk sin utløsning i kunstnerisk danderte tallerkener som fikk tennene til å løpe i vann. Men bare de færreste, modigste og dyktigste tok sjansen på å prøve å gjenskape dette i sitt eget kjøkken.

Stjernekokken ved restaurant Bagatelle i Bygdøy Allé 3 strødde om seg med piggvarkoteletter, hasselnøttolje, fersk trøffel, sitronconcassé, ferske morkler, lardo, sherryeddik og løyrom fra Kalix. Jeg tror at de fleste av disse bøkene står temmelig ubrukte den dag i dag. De ga oss lyst i bøtter og spann, men de fleste følte nok at evnene ikke strakk til. Noe sier meg at begrepet matpornografi faktisk er meget treffende for slike bøker.

I år gikk Eyvind Hellstrøm og kjæresten Anita Rennan til topps i konkurransen om å lage årets beste norske kokebok. Som medlem av juryen er jeg medskyldig i beslutningen, som vi begrunnet slik: «En nyforelsket Hellstrøm snobber ned, og serverer enkel og svært velsmakende mat, men også kreative retter som alle kan greie å lage hjemme hos seg selv. Den velkjente kokken formidler sin brede kunnskap på pedagogisk vis, slik at vi føler at det er noe nytt å lære på hver eneste side.»

Hellstrøms hemmeligheter - mat med kjærlighet, heter årets beste kokebok, og paret bak har sagt til magasinet Apéritif at ideen ble unnfanget under første del av koronapandemien, da de som så mange andre ble tvunget over i en tilværelse med hjemmekontor. En populær Instagram-konto ble gradvis omgjort til fysisk kokebok. «At dette er den kokeboken jeg er mest fornøyd med, handler derfor om tilgjengelighet.

Mat i hverdagen skal ikke være perfeksjonistisk, men smake godt og være lett å lage", sier Hellstrøm i Apéritif-intervjuet.

Selv er jeg ganske overbevist om at akkurat denne Hellstrøm-utgivelsen ikke vil bli stående urørt de neste 20 årene. Mitt eksemplar har allerede fått seg et par eselører (altså en brett, ikke en fisefin og utilgjengelig ingrediens) og en aldri så liten smørflekk. Jeg har allerede testet retten kyllingvinger Asian style (som er supergode og latterlig enkle å få til) og en saftig burger med karamellisert løk.

Det er mange grunner til at dette er en god kokebok. I juryarbeidet har vi en sjekkliste med 20 punkter som alle ideelt sett skal kunne avkrysses som «bestått». Jeg pleier å si at kortversjonen er at en god kokebok gir deg lyst til å lage mat, og som forklarer deg hvordan rettene skal tilberedes uten snikksnakk, unøyaktigheter og faktiske feil.

For mange er bildene et viktig element i kokebøkene. Slik jeg har skjønt det er ikke Anita Rennan fotograf, men en typisk Instagram-bruker med mobiltelefonen som sitt daglige redskap. Det er muligens derfor hun evner å ta bilder som er tydelige, og som faktisk kun viser hvordan den ferdig tilberedte retten skal se ut. For de fleste av oss som er amatører i kjøkkenet er det ganske viktig.

Og denne gang er ikke Hellstrøm ute etter å skremme vettet av oss. Måltidene han vil lære oss å lage er enkle, ingrediensene er få (og lette å få tak i) og mesterens instruksjoner er til å begripe. Tro ikke noe annet enn at det også er duket for fest mellom disse permene, men det meste handler om kurant hverdagsmat som du mekker sammen omtrent like kjapt som det tar å steke en ferdigpizza.

Og ellers? I årets finale fant du Arne Brimi og Arne Hjeltnes, med deres erkehyggelige julebok fra Vianvang. Den nye bølgen med sunn og grønn mat var representert med En skikkelig digg kokebok 2, som forøvrig selger som hakka møkk. Eirik Nilssen kom seg til finalen med sin flotte bok om tradisjonsmat fra bl.a. Lofoten, og finalisten Asiatisk, signert Jan Robin Ektvedt, folkeliggjør maten vi stort sett bare spiser på restaurant.

For meg er årets nedtur det faktum at flere og flere bøker rammes av det samme som vi alle kjenner så godt fra bl.a. avisene. Det kuttes hjørner både i korrekturen og redigeringsleddet. Ingredienser mangler, forklaringer henger ikke på greip. Forfatternes slurv blir ikke fanget opp og rettet.

En god kokebok skal være som en venn. En du kan stole på.