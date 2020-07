Om å anmelde restauranter

I sommer fulgte jeg en svært lokal Facebook-debatt med et halvt øye. Restauratør Tore Namstad var mellomfornøyd med en like mellomfornøyd restaurantanmeldelse i Dagens Næringsliv. Anmelderduoen Salt og Pepper mente at den splitter nye restauranten Centropa i det ennå ikke åpnede Deichman-biblioteket i Oslo manglet personlighet, minnet om en hotellrestaurant, de pirket på deler av servicen, var kritiske til smak og konsistens på noe av maten som ble servert og stilte spørsmål ved et par innslag på menyen, knyttet til valg av råvarer som kanskje ikke var i sesong.

I kortversjon: En uangripelig anmeldelse, gitt at DNs utsendte opplevde nettopp dette, og ga til kjenne sin ærlige mening om måltidet og rammene rundt. Jeg kunne ha skrevet det samme selv, hvis jeg hadde den samme opplevelsen å ta utgangspunkt i. Anmeldelsen oppsummerer de punktene restaurantanmeldere flest er ute etter å si noe om: Menyen, maten, servicen og miljøet. Og selvsagt valuta for pengene. Nå har jeg for ordens skyld ikke besøkt eller spist på Centropa, men jeg føler meg ganske sikker på at den rosa avisen ikke sender uskolerte, imbesile, ondskapsfulle og humørsyke mennesker ut for å bedømme spisesteder.

Er det så allikevel noe problematisk å ta tak i her? Ja. Jeg mener at verkebyllen i den eventuelle konflikten mellom kokker, restauranteiere, restaurantgjester og lesere av anmeldelser er bruken av anonyme anmeldere. Hadde Salt og Pepper blitt til Ole Olsen og Kari Hansen, hadde skuringen vært greiere. Vi hadde kunnet bli kjent med deres bakgrunn og kvalifikasjoner. Og vesentlige ting som alder og eventuelle uheldige bindinger ville blitt offentliggjort. Mennesker med navn og ansikt kan man dessuten polemisere med, selv om munnhoggeri med anmeldere er en ganske dustete øvelse. Uansett om du skriver bøker, lager musikk eller koker suppe.

Jeg aner ikke hvor den paranoide ideen om anonyme restaurantanmeldere kommer fra, men jeg tolker det slik at den navn- og ansiktsløse anmelder mener at vedkommende i ly av sin hemmelige identitet ikke blir behandlet bedre enn restaurantgjester flest. Servicen blir ikke skjerpet, kokken får ikke il-beskjed om å yte sitt beste, porsjonene blir ikke større. Anmelderen får ikke russisk kaviar på tallerkenen, mens nabobordet blir avspist med lodderogn. Det vanker ikke en flaske ekstra god vin på huset og så videre.

En slik virkelighet er heseblesende godt og underholdende beskrevet i boka «Hvitløk og safirer …», med undertittelen «En restaurantkritikers hemmelige liv». Det er Ruth Reichl som her beskriver sin hverdag som nyansatt restaurantanmelder i den mektige avisen New York Times.

En god eller dårlig anmeldelse i denne avisen kan bety kroken på døra eller lange køer utenfor byens restauranter. Derfor henger det plutselig bilder av Reichl på bakrommet i alle restauranter. Det blir utlovet bonuser til de som greier å varsle hennes ankomst, slik at restauranten rekker å rulle ut den røde løperen og sørge for at det beste av det beste blir servert på sølvfat. Det går så langt at Ruth Reichl må ty til flere falske navn og identiteter, bruke stylist, parykker og tung sminke for å få jobbe i fred. Men galskapen fra Manhattan vil aldri spre seg til Bjørvika, Ålesund, Kristiansand, Bismo og Kautokeino. Steder der vi norske anmeldere er satt til å gjøre vår jobb.

For meg og Mat fra Norge er det en selvfølge at anmeldelser og andre artikler som inkluderer vurderinger av mat og spisesteder er signert. Det betyr allikevel ikke at vi signaliserer vår ankomst med pauker og basuner. En god venn av meg er med årene blitt svært dreven i å bestille restaurantbord for to …

Men hva om man blir gjenkjent, tatt på fersken? Jo da, det har skjedd. Ved et par anledningen har jeg hørt setningen «ja, jeg er sikker på at det er han!» bli fremført hvesende inne på kjøkkenet. Jeg vil tro at anmelder Erik Fosnes Hansen (som faktisk er en slags kjendis, skal vi tippe på nivå E?) i VG har opplevd det samme haugevis av ganger. Hva så? Jeg skulle like å se det kjøkken som omstiller seg fra middelmådig til glitrende i løpet av noen minutter. De tusen tingene som avgjør om et måltid blir minnerikt eller ikke, bestemmes timer, dager, uker, måneder og år i forveien av at det er tid for å servere.

De siste, anonyme restaurantkritikerne bør snarest komme ut av skapet. Og restauratører og kokker må samtidig innse at de viktigste kritikerne de noen gang kommer til å møte faktisk er hver enkelt gjest. Alle som en må behandles som om de var viktige restaurantanmeldere. Tusenvis av fornøyde eller misfornøyde gjester utgjør en gedigen jungeltelegraf i dagens digitale samfunn.

Og hørte jeg noe om det urettferdige i å anmelde nyåpnede restauranter? Vi journalister lever faktisk av nyheter, fordi det er nettopp det leserne forventer å få av oss. Og restauratørene har selv valgt å ta imot gjester, pluss at de tar full pris for mat og drikke fra dag én. Da må man finne seg i å få besøk, bli vurdert og få en dom.

Selv om de som roser eller riser deg foretrekker noe som fra restaurantens side åpenbart kan fortone seg som en form for skyggeboksing.