Klima, grådighet og krenkelse

Hvem orker å høre mer om klima? Journalister har ofte følelsen av å snu bunken. Eurokriser, finanskriser, sykehuskriser. Det som kan virke nytt, er gjentagelser og jeg pælmer mine arkiv i papirkurven. I artikler om klimakrisa er det bare å bytte ut navn og dato med Katowice desember 2018. Der Sir David Attenborough nettopp har snakket om sivilisasjonens kollaps og naturens utryddelse. Arnold Schwarzenegger ønsker han var en Terminator som kunne reise tilbake i tid og stanse funnene av fossilt brennstoff.

Når de store kommunikatorene knapt blir tatt på alvor, har en norsk aviskommentator lite å stille opp. Hvordan formidle at kloden er i krise, spurte jeg for nøyaktig ti år siden: For vi vet det jo allerede, og nesten daglig kommer nye fakta om is som smelter, vann som stiger og utsikter til en ubeboelig klode.

Ordrett sitat slutt. Hvorfor skal jeg skrive om klima enda en gang? Det må være for å fortelle om varsleren Angaangaq Angakkorsuaq, inuitleder og sjaman fra Grønland. Han fortalte i FNs hovedforsamling for 40 år siden om isen som smeltet i hans hjemland. Applausen runget: For en veltalende, ung eskimo! Men ingen hørte budskapet, sier han i filmen «Gier» - grådighet – laget av Jörg Seibold, i et samarbeid mellom de tyske kanalene Deutsche Welle og rbb.

For vel to år siden sto den nå aldrende eskimoen på scenen under filmpremieren i Berlin. En fullsatt sal holdt pusten mens han snakket og spilte på sitt sjamaninstrument. I filmen er grådighet forklaringen på at isblokkene styrter. Klimakrisa er et resultat av et økonomisk regime basert på at nok aldri blir nok, at alle vil ha mer og mer, som en besettelse. Teknologi kan i beste fall dempe krisa. Et av filmens budskap er at andre fagområder, som psykologi og filosofi, kan gi svar. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør?

Siri Eriksen, professor i klima og utviklingsstudier, skriver i Klassekampen: «Er ikke klimaendringene bare et symptom på et dypere problem som har med samfunnsutviklingen å gjøre?» Hun sier det ikke hjelper å kjøpe Tesla, bygge vindmøller og dimensjonere rør til økt nedbør så lenge vi ikke gjør noe med samfunnsutviklingen: Hvilke valg har vi? Hva kan god livskvalitet være, utover høyt forbruk?

Det kan være like vanskelig å innstille seg på en ny form for varsom omgang med natur og ressurser som det i sin tid var vanskelig å akseptere at jorda er rund.

Verden er plutselig full av autoritære statsledere som vil satse enda mer på fossil energi og hogging av regnskog. Politikere flest ser fortsatt økt vekst og forbruk som svaret på alle problemer. Det store flertall av befolkningen oppfører seg fortsatt som klimafornektere. Er det likevel en endring på gang, et paradigmeskifte som vil snu opp ned på livsformer og politiske landskap?

En endring som omfatter hvordan vi som mennesker ser vår plass i universet. To profilerte skribenter i Die Zeit mener den økologiske tidsalderen alt har begynt. De trekker inn Sigmund Freuds beskrivelse av menneskehetens tre store krenkelser: den kosmologiske, den evolusjonære og den psykologiske. Først måtte vi tåle å høre at det er ikke universet som kretser om jordkloden, deretter at mennesket stammer fra apene og så at Jeg-et ikke er herre i eget hus. Die Zeit-skribentene føyer til et fjerde punkt: Nå må menneskene erkjenne at vi ikke trosser naturen, men tramper på den.

Det kan være like vanskelig å innstille seg på en ny form for varsom omgang med natur og ressurser som det i sin tid var vanskelig å akseptere at jorda er rund. Krenkelse er kanskje ikke et godt nok ord, men aggressivt forsvar for vekst som målestokk kan forklares som et tegn på at alle klaffer trekkes ned for å unngå å se på verden med nye øyne. Økonomisk vekst har lenge vært trosbekjennelse. Da er det ikke lett å innstille seg på at troen var feil.

Forbruk og livsstil fyrer opp atmosfæren, og fører samtidig til en massiv utryddelse av naturens mangfold. Det grønne skiftet kan ha to helt ulike betydninger. Den ene er å bruke grønne ressurser like aggressivt som verden har brukt fossile ressurser. En annen variant av det grønne skiftet er å være ydmyk overfor livsprosessene i naturen, verne om det som spirer og ta vare på kretsløpene.

En økologisk tidsalder betyr et nytt syn på jord, planter og dyr, og dermed også en ny respekt for maten og det å dyrke mat. Uten grådighet som drivkraft ville livet på kloden bli mye bedre. Klimaproblemene ville løses som en side-effekt, en bonus. Vi kommer ikke tilbake til før-fossil tid. Spørsmålet er om vi i tide kan legge bort grådigheten og hindre at sivilisasjonen kollapser.