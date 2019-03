Nylig gikk alarmen på nytt. 40 prosent av insektene vil dø ut som art de neste tiårene. En tredjedel av insektartene er i akutt fare. Dersom det ikke kommer mottiltak raskt, vil det skje en katastrofal kollaps i økosystemene, ifølge studien som er publisert i forskningstidsskriftet Biological Conservation.

For om lag et år siden kom en tilsvarende alarm fra Robert Watson og panelet for naturmangfold IPBES. Den tok særlig opp risikoen for tapt matsikkerhet som følge av tap av artsmangfold. Alarmen ble møtt med et skuldertrekk. Hvem tror på dommedag?

Den tause våren kan være der før vi får snudd oss. Insektdøden har sammensatte forklaringer, men industrielle driftsmåter i landbruket er den viktigste forklaringen, ifølge den nye studien: Utstrakt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler og bortfall av blomsterenger, kantsoner og buskas hvor insekter før fant tilhold og mat.

Insektene er nødvendige som bestøvere. De er også basisnæring for fugler, pinnsvin, frosker, fisker og andre dyr. Hele næringskjeden bryter sammen uten insekter. Det er ikke bare landbrukets skyld. Studien peker også på tap av areal som følge av urbanisering og nedbygging, klimaendringer, invasjon av fremmede arter og spredning av sykdommer.

Insektene er i ferd med å dø ut. Vil vi betale prisen for et insektvennlig landbruk?

Alle forklaringene henger sammen med mangel på respekt for samspillet i naturen. «Verden må endre måten maten blir produsert på», sier en av forfatterne av studien, Francisco Sandchez-Bayo. Kravet om intensiv drift er ikke bare bøndenes ansvar. Landbruket er et speilbilde av resten av samfunnet, som forlanger billig mat og effektiv drift. Hele samfunnet må være med og betale regninga for et mer naturnært landbruk.

Spørsmålet er om vi har tid til å vente på politikerne, når verden har så få år til å berge det som er igjen av insekter. I Bayern i Tyskland har et borgerinitiativ nettopp fått et første gjennomslag for et krav om bevaring av artsmangfold og et mer insektvennlig landbruk. «Rettet die Bienen» ble startet av et lokalt grønt parti, ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei. Over 170 organisasjoner sluttet seg til initiativet for å berge humler og andre villbier, sommerfugler, fluer, biller og andre insekter.

Kravet ble fremmet ved hjelp av det tyske systemet for direkte demokrati på delstatsnivå. Dersom et stort nok antall av velgerne krever endring, må politikerne ta kravet på alvor. Det konkrete kravet i Bayern var en endring av naturvernloven, med forpliktende tiltak mot tap av artsmangfold, ved hjelp blant annet av bevaring av blomsterenger og randsoner ved bekker. Initiativet krever også 30 prosent økologisk landbruk.

Velgerne i Bayern har stått i kø ved rådhus og andre stemmelokaler for å underskrive kravet. Det trengtes minst en million underskrifter. Da fristen gikk ut, hadde 1,7 millioner velgere undertegnet. Nå må delstatsregjeringen forhandle og imøtekomme folkekravet på en eller annen måte. Dersom politikerne ikke følger opp, blir det folkeavstemning.

Kan demokratiet berge insektene? Hvem ville for noen år siden ha trodd at villbier, sommerfugler og fluer skulle bli valgkamptema? Det bayerske bondelaget mener borgerinitiativet er mobbing av bønder og synes å glemme at bønder er like avhengig av insekter som alle andre. Bønder har ulikt syn. Som en uttrykker det: Mange forsøk fra bøndenes side med et mer insektvennlig landbruk mislykkes, fordi forbrukerne ikke vil betale merprisen.

Bønder vet at artsmangfoldet ikke er berget med en underskrift. Som samfunn og forbrukere må vi betale for et insektvennlig landbruk. Det blir også trukket fram at nedlegging av bruk fører til tap av insekter. Bayern har mistet over 12.000 bruk de siste ti årene.

Hvor insektvennlig er norsk landbruk? Vil nordmenn flest betale merprisen for matproduksjon med plass for humler, sommerfugler og gjødselfluer? Dersom insektforskernes dramatiske advarsler stemmer, har vi ikke noe valg, dersom vi vil ha mat i framtida, og økosystemer i balanse.

Slik kampen for rovdyr pågår i dag, er det en ren avsporing fra livsviktige spørsmål om balanse i naturen. Det handler ikke om å være motstander av rovdyr. Mange kjenner seg nok igjen i det Nils Jakob Drivdal nylig skrev i en kronikk i Nationen, at det sterke fokuset på ulv og bjørn er som et røykteppe for de store problemene.

