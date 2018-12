Ideologisk ensretting av maten

Makta som tar snikende kontroll over forbruksmønstre, samfunnsdebatt, levemåte og livsfølelse, er ofte usynlig.

Internasjonale giganter bestemmer hvordan vi skal kommunisere. Andre giganter bestemmer hva vi skal dyrke og spise. Stadig færre og større konserner har kontroll over verdikjedene for produksjon og forbruk, mens algoritmer sørger for overvåkning av hvordan vi tilpasser oss regimet. Det er en makt demokratisk valgte politikere ikke kan gjøre noe med, eller som de tror de ikke kan gjøre noe med.

Thilo Bode, tysk sosiolog og økonom, kaller det «autoritær kapitalisme». Bode er grunnlegger og var til nylig leder av den matkritiske forbrukerorganisasjonen Foodwatch. En påpasselig vaktbikkje når det gjelder å avsløre juks med mat, som når nye drikke- og yoghurt-produkter markedsføres som sunne for barn, men i virkeligheten er sukkerbomber med kunstig smak. Organisasjonen har også engasjert seg mot frihandelsavtaler som overkjører demokratiet.

I debatten om handelsavtalen TTIP (som foreløpig er lagt på is) skrev Bode bok om «frihandelsløgnen». Han hevdet at bare konsernene ville tjene på avalen.

Nå har han skrevet en ny bok, om konsernenes diktatur – «Die Diktatur der Konzerne». Han tar for seg alle typer globale konserner. De blir færre og større, som mat- og agrarkonserner, banker, forsikringsselskaper, flyselskaper, bilindustri og digitale selskaper som Google, Facebook og Amazon.

Konsernene er mektigere enn stater, mener han, og kan stort sett gjøre som de vil. De er med på å skrive lover, men betaler minimalt med skatt og bryter menneskerettigheter uten å måtte stå til ansvar. Når den økonomiske eliten samles til sitt årlige treff i Davos, står samfunnets og verdens problemer på agendaen.

Konsernene har svaret og løsningene, som er som Bode påpeker, til forveksling lik en løsning de selv kan tjene penger på. Verdens sultproblemer kan for eksempel løses dersom konsernene får slippe til med sine produkter.

Industrimakta rundt mat og landbruk får naturligvis stor plass i en bok av en tidligere Foodwatch-leder. Nestlé og andre multinasjonale konsern driver aggressiv markedsføring i den tredje verden og framstiller sine produkter som ekstra sunne. I virkeligheten er det sterkt bearbeidet mat, full av sukker, fett, salt og smaksforsterkere, som fortrenger tradisjonelt kosthold. Maten blir ensrettet og det oppstår mangelsykdommer, overvekt og diabetes.

For å unngå kritikk, har den internasjonale matindustrien brukt store pengesummer og utviklet en strategi som legger ansvaret for overvekt på manglende bevegelse. Blant andre Nestlé, Unilever og Cargill har finansiert lobbyister som påvirker parlamentarikere, forskere og journalister til å oppfordre folk til mer kroppslig aktivitet. Slik avleder de fra hovedproblemet sukker. Regulering av matindustrien kalles sensur.

Også andre matkritiske forfattere har beskrevet hvordan Coca-Cola bruker lobbyister i en strategi for å legge skylda for overvekt på den enkelte forbruker.

Bode forteller en avslørende historie. I kampen for å unngå ekstraskatt på brus, inviterte Coca-Cola journalister til en rekke arrangement for å informere om overvekt. En av journalistene skrev likevel en artikkel som ikke var tilpasset arrangørens agenda. Ifølge en lekket e-post fra en Coca-Cola-medarbeider til en kollega, skulle de ta seg av denne journalisten og sørge for å «omprogrammere hjernen hennes til vår strategi».

Jeg vil tro det er flere enn meg som har hørt slike historier også i sitt eget nettverk. Journalister, forskere og aktivister blir forsøkt rekruttert for å innta et bestemt syn, gjerne motsatt av det de hadde før.

Heldigvis motstår mange tilbud om et fett engasjement og faglig anerkjennelse. Det går dårlig med demokratiet dersom meningsdannelse, forskning og aktivisme kan kjøpes for penger. Vi må være på vakt når journalistikk får trange rammer, mens PR- og påvirkningsbyråene kan ta seg godt betalt for å lage «drittpakker» som fratar kritiske røster troverdighet.

Boka kaller det svingdørsmekanismer når politikere blir lobbyister i det industripolitiske kompleks, og bidrar til allmenn aksept for at konsernenes interesser samsvarer med fellesskapets interesser. Det skjer en ensretting av tankene som er vanskelig å beskytte seg mot.

Er det mulig å sette grenser for den totalitære kapitalismens maktsystem? Som i andre diktaturer starter motstanden med sivil ulydighet.

Kari Gåsvatn skriver fast i Nationens spalte Helgemat. Du kan lese flere artikler av Gåsvatn her.