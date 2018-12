En gang har jeg prøvd meg på å skrive dikt. Litt pinlig å lese nå når jeg finner dem i en liten perm som har fulgt uåpnet med på flyttelass siden tenåra. Det er mye natur i de ubehjelpelige strofene, vær, dis og mye gråblå himmel.

Jeg likte nok skumringa da som nå. Følelsene ble plassert i naturen. Det store skriket og den uendelige ensomheten, som utallige poeter og billedkunstnere har gitt et språk, når de hadde lært seg å stryke klisjeer.

Selv ble jeg journalist, også det et håndverk der det ideelt sett gjelder å skrelle bort støy. Men det er et dårligere språk enn poesi til å si noe om naturen. To dager etter at jeg fant diktene fra tenåra så jeg tilfeldigvis Nasjonalgalleriets Harald Sohlberg-utstilling, med det treffende navnet «uendelige landskap». Jeg begynte å tenke mer på forholdet mellom natur og språk, mellom naturopplevelser og bilder av naturopplevelser. Når er naturen en likegyldig kulisse, en falsk idyll, et postkort, naturporno?

Sohlbergs bilder, gjenganger på postkort, ble i den modernistiske kunstforståelse nedvurdert som litt pinlige, som klisjeer, noe det ikke passet seg å like. Nå er han for lengst tatt inn i den kunstkritiske varmen. I tillegg er han folkekjær. Hans vinternetter er nasjonale ikoner. Mye endrer seg når ismene stables oppå hverandre i historiebøkene. Synet både på kunst og natur går i bølger. Nå blir selv de mest abstrakte bilder omtalt som «besjelede landskap», slik også figurativ nyromantikk kan bli forstått.

Vi kjenner oss igjen i landskap i billedkunst og poesi, selv der vi aldri har vært. Den ensomme kloden, horisonten, uendeligheten. En naken kvist, en nyperose mot himmelen, et blått fjell, lyset bak lyset. På vei fra en utstilling har naturen samtidig forandret seg til en ny fantastisk verden. Vi lærer å se. Naturen er ikke selv på høyde med billedspråket. Isbreene skrumper og prestekrageenger finnes knapt, bortsett fra på en Sohlberg-utstilling.

Ingen greier seg uten natur. Vi er avhengige av naturen for å få mat, men også for å ha det bra ut over å spise seg mett. Det bekreftes av utallige studier de siste årene, slik forskningsjournalist Åse Dragland viser i boka «Slik påvirker naturen oss».

Hun ramser opp hvordan naturen reduserer depresjon, gir ny energi, reduserer stress, sinne, frustrasjon og aggresjon. Naturen oppfyller basisbehov som respekt og selvtillit, gir næring til sanser, styrker immunforsvaret, reduserer blodtrykk og får fram følelsen av å være en del av noe større. Mange beskriver ren lykke i kontakt med naturen.

Noen vil si at vi ikke trenger forskning for å fastslå selvfølgeligheter, men rasering av natur, ofte også ved hjelp av vitenskap, gjør det nødvendig med vitenskap som bekrefter at vi trenger natur. Den vi fjerner oss fra. Dragland minner om at vi har brukt flere tusen år på å tilpasse oss naturen, men bare noen få generasjoner på å tilpasse oss et bymiljø. Genetisk sett er vi praktisk talt identiske med steinaldermenneskene som levde i nærkontakt med naturelementene.

I behandling av barn er Nature-Deficit Disorder etablert som diagnose internasjonalt. Dragland oversetter det med «naturunderskuddsforstyrrelse». Barn blir syke av underskudd på natur. Naturen brukes som terapi ved en lang rekke tilstander. Urbanisering og mangel på kontakt med naturen har store kostnader. Barn flest på bygda har fortsatt natur som kilde til et bedre mentalt immunsystem. De har stoff for sine første forsøk på poesi. Jeg prøvde å skrive om blåklokker og fikk det ikke til. Hva skjer når tenåringene ikke har sett blåklokker?

Også mye av landbruket tar fra oss prestekragene, blomsterengene, det biologiske mangfoldet. Utryddelsen av artsmangfoldet i verden er like dramatisk som klimaendringene. Det er to sider av samme sak. Hverdagsnaturen blir borte, de åpne landskapene. Natur er mer enn spektakulær utsikt, store fosser, det som kalles villmark. Det er den kortreiste naturen vi ikke greier oss uten og den forsvinner først.

Hundremeterskogen, jordbærstedet, den steinen du går til gang på gang. Fram til gravemaskinene og snøkanonene kommer og lager løyper for medaljefolket, slik jeg opplevde i min hverdagsnatur.

Poesien i dikt og annen kunst kan gi oss et språk for natur som blir borte, et tillegg til det politiske språket, som vi også trenger. Naturen får sjel igjen når den er på hell. Slik at vi kanskje blir mer varsomme. Mine dikt gav aldri naturen noen sjel. For dem som lurer, klisjeene forsvant i en liten papirball.

