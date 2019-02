Et land av middelmådighet?

Så skjedde det altså: Norge er den mestvinnende nasjonen i Bocuse d´Or. I det øyeblikk en litt molefonken Christer André Pettersen klatret opp på seierspallen i Lyon med sin bronse, var Norge samtidig foran den kulinariske stormakten Frankrike på medaljestatistikken i kokke-VM. Vi har rasket med oss 11 medaljer i løpet av de årene dette mesterskapet er blitt arrangert. Fem gull, tre sølv og tre bronse. Det er nesten ikke til å tro.

Det er heller ikke det som skjer i den andre enden av den kulinariske virkeligheten i Norge. Ikke til å tro, altså.

Jeg er redd for at jeg er ett av de mennesker her i landet som i løpet av et år utsettes for mest kulinarisk armod. Ikke at det er så veldig synd på meg. Jeg har godt betalt for å reise land og strand rundt for å spise elendig tilberedt mat. For alle de utenlandske turistene jeg møter på hoteller og «restauranter» er det stikk motsatt. Dette er folk som har reist fra den andre siden av kloden for å betale penger i bøtter og spann for å spise den samme søpla. Gud vet hva som fikk dem til å ta turen.

De siste årene har jeg flere ganger sittet i en hotellrestaurant et sted ute i den norske fjellheimen og ruget ut mine dystre tanker: Hva tenker disse stakkars turistene om oss og vår matkultur? Her har de reist lenge og langt, de siste milene med turistbusser utstyrt med store vinduer. Turen har gått gjennom et panorama av flott natur med rype, elg, rein, ørret, lubne sauer, fiskebåter og småbruk langs veien.

Inne på hotellet blir de budt en buffet fra helvete, med de simpleste, billigste og stussligste råvarene vi i det hele tatt kan komme opp med. Jeg skriver innimellom så utførlig om disse måltidene at jeg ikke orker å gjenta hva jeg opplever. Men det er og blir skammelig at det er «kokkekunst» på dette nivået vi byr på. Blek svensk Falukorv på en buffet midt ute i den norske naturen er bokstavelig talt de 11 VM-medaljenes bakside.

La meg besinne meg litt. Norge er selvsagt også det stikk motsatte av alt dette. I de store byene yrer det av dyktige kokker og restauranter som bokstavelig talt er i stjerneklassen. Og det finnes flere og flere småplasser som også har restauranter der det utøves dyktig håndverk på kjøkkenet.

Det er ikke bare Bocuse d´Or som kjemper for det norske kjøkkenets ære. Rundt om i landet er det fullt av små-Brimier som brenner for de gode råvarer, den enkle tilberedningen og den smakfulle presentasjonen av ekte, norsk mat. Vi opplever stadig at utbrytere fra storbyenes restauranter tar med seg kjeler og panner og etablerer seg i periferien med storslåtte spisesteder. Heldigvis har jeg også disse å skrive om i Mat fra Norge.

Det var tøft, men det var sant da Aftenposten-kollega Joacim Lund forleden skrev en kommentar i egen avis med overskriften «Norge er ingen matnasjon.» De fire ordne ble ekstra brutale fordi de stod rett under et bilde av en jublende norsk kokk som nettopp var blitt kåret til den tredje beste i verden, og samtidig gitt Norge status som kongen på den internasjonale kokkehaugen.

Lund påpekte at det er en desperat mangel på kokker her i landet, og siterte Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv på at «I verste fall vil den lave rekrutteringen til yrket føre til at nordmenn med kunnskaper om norske råvarer og mattradisjoner forsvinner ut av kjøkkenet, og at europeisk arbeidskraft uten kjennskap til dette overtar.»

I et debattinnlegg i den samme avisen leverte Arne Sørvig (han er daglig leder i Bocuse d´Or og selv kokk) en bønn til vår nye matminister om et krafttak for rekrutteringen til kokkeyrket: «Mange kan ta på seg kokkeluen, men å mestre faget krever talent, energi og ydmykhet. Mye kan gjøres på dugnad, men vi trenger hjelp om vi skal holde posisjonen som best i verden også i fremtiden. I vår bordbønn ber vi derfor om at Norges nye matminister tilegner seg kunnskap om vår rolle i dette magiske øyeblikket der tallerkenen går fra kokk til gjest, og maten blir til noe større: gastronomi og måltid.»

Nettopp. Det handler om å tilegne seg kunnskap. Jeg kjenner godt til den jobben som gjøres ved linjene for kokk- og restaurantfag på videregående skoler her i landet. Noen av dem serieproduserer potensielle kokkestjerner, med riktige holdninger og ekstreme ferdigheter.

Det er noe helt annet enn den ufaglærte gjengen som åpenbart herjer, og det ordet er ikke tilfeldig valg, på en rekke kjøkken. Folk som ikke kan stort om hygiene, råvarebehandling, tilberedning og anretning. Og som gir blaffen i Norges potensielle gode rykte som en matnasjon å regne med.