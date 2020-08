Den helvetes plastikken

Forurensning har vært et ganske diffust begrep for de fleste av oss her i landet. Vi lever ikke på en dynge av søppel, kloakken renner ikke åpent langs gatene, sola og den blå himmelen er ikke dekket av smog fra kullkraft eller kjemisk industri. Og vi kan alle som en vanligvis drikke vann rett fra springen.

Men på ett konkret område begynner vår egen forsøpling av planeten vi lever på å bli ubehagelig konkret og visuelt tydelig. Vi er i ferd med å drukne i plastikk!

Én ting er kunnskapen om at det trolig finnes mikroplast inne i blodårene våre. En annen ting er de groteske bildene av mennesker i mer eller mindre fjerne land som dropper lastebillass med plastsøppel i elver som renner til havs. Vi har alle sett bilder av fisk, fugl og hval som dør fordi de har magen full av plastikksøppel.

«Jeg kunne selvsagt gjøre noe med drikkevanene mine, men skjønner allikevel ikke at det skal være nødvendig å plastpakke en sekspakning med halvlitere.»

En helt annen sak er det som skjer i nærområdene våre. Ute på bygda, i skogen, på fjellet og langs strender som ligger milevis unna der folk vanligvis ferdes. Det tyter av plast over alt. I 30 år har jeg jevnlig vært på jakt i Finnmark, på ei øy som ligger langt ute i havet. Både høyt til fjells og langs strendene finner du plastkasser, blåser, kanner, badeender og tannbørster. Dritten kjenner ingen grenser, verken over eller under vann. Det du finner her kan like gjerne komme fra den andre siden av kloden. Verdenshavene er en effektiv distributør av ting vi ikke ønsker oss.

I mitt eget nærområde er kildene til plastsøppel litt enklere å finne. Det er to åpenbare syndere: Dagligvaren og jordbruket. Jeg lever i en tilnærmet enmannshusholdning, men leverer allikevel fra meg minst to store sekker med plastsøppel hver eneste måned. Hva er det jeg tar vare på, til dels må vaske og deretter kaste? Stort sett emballasje.

Dagligvaren emballerer plast med plast. Kjøper du en kurv med jordbær er kurven laget av plast, men du får en plastpose utenpå. Det er ikke mulig å kjøpe en bunt gulrøtter uten at det følger med en god neve plast. Fordi jeg kjøper og drikker øl (som er laget av naturlige ting som vann, malt, gjær og humle, og i tillegg emballert i resirkulerbar aluminium), er jeg med på å generere et lite berg med plastikk. Jeg kunne selvsagt gjøre noe med drikkevanene mine, men skjønner allikevel ikke at det skal være nødvendig å plastpakke en sekspakning med halvlitere.

Du kan dessuten være bombesikker på at all den plasten du kaster, i sin tid var bakt inn i prisen du betalte for det du kjøpte. Og fordi matvarene du kjøper er emballert, har noen andre bestemt hvor mye du skal kjøpe. Til sjuende og sist kaster du halvparten av gulrøttene dine, fordi du ikke får kjøpt dem en og en i løsvekt.

Jeg er gammel nok til å ha hesjet høy, snudd bakketørket gress med høygaffel og lempet blytung silo i en eim av syre. Så jeg er ikke i tvil om at rundballene er en velsignelse for bøndene. Det jeg ikke forstår er at gårdbrukerne lar plastremsene flyte og flagre. Går du en tur i skogen, risikerer du å finne flere kvadratmeter store flak som henger i trærne. Jeg vet om beiteområder for storfe der det tyter av plastsøppel. Bønder som i fullt alvor diskuterer økologi, dyrevelferd og jordvern, kaster rundt seg med avfall som ikke brytes ned på flere tiår.

Ute på bygdene begynner plastforsøplingen å bli visuelt synlig over alt. Det er plast i vannet, i veigrøftene, ute på moltemyrene og i kulturlandskapet. Jeg gikk meg en skogstur ikke langt herfra tidligere i dag, og fant gamle plastrør, bensinkanner etter folk som har brukt motorsag, isoporbokser fra et gatekjøkken, drikkebeger, bæreposer masse annet rask.

Jeg slenger ikke fra meg plastikksøppel i naturen. Jeg er overbevist om at du heller ikke gjør det. Jeg tror ikke en gang noen av oss så mye som kjenner eller er i slekt med noen som oppfører seg så tankeløst.

Allikevel er det åpenbart nok av idioter der som gjør det. Som bidrar til at en oppfinnelse som var ment å skulle være til gagn for mennesket har blitt et globalt problem. Og et større og større problem der vi bor og ferdes, i vår egen «uberørte villmark».

Plast som ikke er på avveie, er ikke noe problem. Problemet er de som velger å strø om seg med plast i naturen.

Slike mennesker fortjener å bli plastpakket. Helst i bunter.