Et nytt arealtilskudd og en eplemisjonær kan gi et nytt frukt- og grønteventyr.

Innerst i Sognefjorden, med grense til Stryn og Skjåk i nord, til Lom og Vang i øst, til Årdal i sør og Sogndal og Sunnfjord i vest, ligger Luster. Som et smellvakkert postkort, med nærhet til isbreer og vakre fjell. Besøker du Luster, må du ta deg sammen for ikke å måpe.

Bratt ligger bakkene, solvendte og fine. Perfekt for produksjon av frukt og bær. Sånn var det iallfall før.

Brakk ligger bakkene nå. For mange ble det for hardt å drive smått.

Luster har en stolt fortid på bær og eple. De fjordnære arealene er rike på sol og varme. Nylig var eplemisjonær Kari Sigrun Lysne på besøk. Lysne er bonde i Lærdal og styremedlem i Sogn Frukt og grønt.

Nå vil hun samle sognebygdene om frukt og grønt og får entusiastisk støtte av ordfører Ivar Kvalen. – Me må slutta å gje opp ei gard fordi han er for liten, då er tida kanskje inne for å byta produksjon, sier ordføreren til Sogn Avis.

Små teiger kan gi stor verdi. Men det krever kanskje en annen produksjon, og ikke minst, et annet samarbeid. Det kan også kreve et tilskuddssystem som i større grad premierer bønder som driver tungdrevne arealer, slik Bonde- og småbrukarlaget foreslår i Nationen.

1,5 millioner dekar jordbruksareal er ute av drift i Norge i dag. Tallet er svimlende, når vi også vet at vi bare har 3 prosent matjord. Skal målet om økt selvforsyning nås, må både avlinger og areal i drift øke.

Et finmasket tilskuddssystem krever bedre kart og data, som også må inkludere jordsmonnskartlegging og klimadata. Der er det en jobb å gjøre.

Utfordringene er ikke uoverstigelige. Og i andre enden er det store muligheter: Det har vært en regelrett eksplosjon i salg av norsk sider på Vinmonopolet. Vi tror sider-eventyret bare er i sin spede begynnelse.

Det er mer å hente for norske frukt- og grøntprodusenter: De tre store dagligvarekjedene i Norge har forpliktet seg til å øke norskandelen på grønt med 50 prosent fram mot 2035. I dag er langt over halvparten av det vi spiser av frukt, grønt og bær produsert i utlandet.

Norskandelen av poteter lå i 2020 på 72 prosent. For frukt var tallet 2,2 prosent, bær hadde en norskandel på 25 prosent. Bedre lagring av norsk frukt og grønt kan gi helt andre tall.

I fjor endte dagligvarekjeden Meny på en norskandel på hele 87,2 prosent for poteter. Det er verdt å merke seg kategoridirektør Einar Gundersens uttalelse til Nationen: – Landbruket er en viktig bidragsyter til verdiskaping, bosetting i hele Norge og ikke minst sysselsetting. Kortreist er bra i et bærekraftsperspektiv. Meny heier derfor på alle tiltak som bidrar til at norsk matproduksjon økes.

Vi håper Luster reiser seg som ny storprodusent av herlig frukt og bær. Ifølge ordfører Kvalen er første mål å nå ryggen på fruktbygdene Lærdal og Hardanger. Men norske ganer har plass til dem alle.