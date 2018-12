Hans Børli: Noe å holde fast i

Dikteren Hans Børli ble født ved Børen sjø i Eidskog 8. desember i 1918: Om du kikker på et kart over Eidskog, vil du finne sjøen som en bitte liten blå flekk inne i skogriket lengst vest i bygda, like på grensen mot Nes og Odalen. Bare en liten skogsjø mellom så mange andre. Men for meg står Børen som selve SJØEN blant sjøer. Jeg er født ved disse bjørkemjuke strender, og har vært barn der.

Børli ble en gang nødet til å forklare hvorfor han skrev: «Enten du går i menneskemylderet i en storby, eller tusler aleine inn på skogen her, så er det lett gjort å tape seg sjøl av syne. Og skrivingen har da for meg vøri en måte å holde meg sjøl fast på. I det indre av oss mennesker, hersker det jo et slags anarki, et forferdelig kaos av følelser, drifter, ukontrollerte tanker. Vi prøver å holde dette kaos i sjakk, prøver å finne en form som kan binde kaos, demme opp for det. Når du som lyriker virkelig får til et dikt, så representerer det nettopp en slik reddende form midt i kaos. Det er noe endelig, noe å holde seg fast i. Jeg tror at jeg alltid har skrevet meir for min egen del, for min egen frelses skyld, enn for eventuelle lesere.» NRKs radioarkiv.

Slik fikk mange av oss noe bestandig å holde oss fast i, som for eksempel det lille, store diktet Ett er nødvendig: Ett er nødvendig – her/i denne vår vanskelige verden/av husville og heimløse:/Å TA BOLIG I SEG SELV./Gå inn i mørket/og puss sotet av lampen./Slik at mennesker på veiene/kan skimte lys/i dine bebodde øyne.

«Lalling fra prekestolene»

Det finnes noe av en sann religiøs følelse i nær sagt enhver menneskesjel. Men når denne universelle gudsbevissthet settes i system, når den stivner til dogmer og paragrafer, åndelig juss, da blir Gud redusert til noe uendelig mye mindre enn han er. Det er ikke Gud fornekteren vender seg mot, men det vrengebildet av Ham som teologien og den gjengse forkynnelse har skapt. Selve frafallet, opprøret, viser bare at menneskehjertet huser langt større tanker om Den høyeste enn de som har blitt lallet fra prekestolene og fakultetene, skrev Hans Børli i Tankestreif, 1991.

100-årsjubileet er feiret av kunstnere som har tolket Børlis tekster med den respekten diktverket fortjener, som for eksempel skuespilleren Anne Marit Jacobsen og musikeren Sinikka Langeland. Jacobsen formidler diktene så levende og direkte til hjerte og sjel at publikum risikerer å stifte nytt bekjentskap med tekster de har kjent i 50 år. Sinikka Langelands Børli-sang, akkompagnert av hennes mirakuløse spill på det finske nasjonalinstrumentet kantele, er antakelig den ypperste musikalske tolkning av Børli. De hedrer Børlis verk – sammen med en rekke andre kunstnere.

Det er noe annet med de som tolker dikterens motiver, nyrer og hjerte. De skal ha farvel uten takk. Det frister å flekke tenner, når presten Morten Erik Stensberg skriver: «En skal ikke lese mange linjene i diktene til Hans Børli, før det lar seg ane et ønske hos ham om å øyne en Jesus som hører hjemme blant småkårsfolk, alminnelige folk», avisa Vårt Land 21. august. Tidligere rektor på Det praktisk-teologiske seminar, Geir Hellemo, knytter på underlig vis Børlis til Det gamle testamente: «Jeg tror Børli har rett i at vi må gjenoppdage den Gud som er bakenfor «den vedtatte virkeligheten». (...) Det er denne Guden som i Det gamle testamente sier om seg selv: Jeg er den jeg er.» Vårt Land 17. august.

Alle veivisere i verden har form som kors eller galger. Og vandringsmannen stanser under dem. Ser med Johannesblikk opp på menneskedrømmen, – den henger på treet under et mørke av ravnevinger. Og vandringsmannen går vilsken videre med en evig korsvei i hjertet. Hans Børli

«Sorry, Hans!»

Kjendispresten Per Arne Dahl skriver slikt som «Jeg får trang til å spørre ham: Si meg, Hans, er du ikke ganske ambivalent? Og det er som om han svarer: Både ja og nei!». Dahl skriver også: «Sorry, Hans! Et oppriktig unnskyld til alle som måtte vende ryggen til kirken for å rette ryggen!» Vårt Land 9. november.

Hva med å vise både Hans Børli og Vår Herre den respekt at de får definere forholdet seg imellom selv? Hva med å la tekstene til Hans Børli få tale for seg selv – uten småfrelsere som løper i veien?

Vi tar en luftetur med diktet Tilståelsen: Jo da - jeg drikker./ Tar gjerne et glass eller ti/ når anledningen byr seg./ For ingen kan i det lange løp/ holde ut å være så til de grader selvbeskuende edru/ som jeg er/ de fleste av årets dager./Av og til er jeg nødt om/ å ta livet med på/ en aldri så liten luftetur./ Leier det med meg i en lenke av kingelvev./ Lar den pjuskete lille kjøteren/ pisse på lyktestolpene/ og flekke tenner/ mot «pene» mennesker på veiene.

«Je hater så voldsomt»

Hans Børli tok selv oppgjør med stengslene i sin tid, slik som en novemberkveld i 1972, i et viseprogram med Erik Bye på tv. Jeg ble tidlig rammet av Børlis diktverk og satt som et tent lys foran skjermen sammen med far – som hogg tømmer i de samme skogene som Børli fra han var 14 år. I studio satt altså selveste Hans Børli.

Når han Hans snakket, kjente både far og jeg oss igjen i dialekta og språket – og i metaforene. Når Børli skrev, åpnet han dører til universet, verden og sjelen – også hos ei småjente på 11 år.

Det startet da Erik Bye sa: «Du blir gjerne kalt skogens dikter, Hans Børli, men det liker du jo ikke så godt...».

Hans Børli nølte ikke: «Her i landet er det gjerne slik at alt skær settas på bås, vet du. Og når du først er kommi på en bås i detta landet, så skær e voldsomt mye tel for å komma sæ ut igjen.» Slike begreper som «skogsdikter» og «naturtalent» innskrenker og begrenser, forklarer dikteren. «Alt som er inngitt av evne i et menneske, er av natur. Et talent er nødt til å være et naturtalent, enten du bor i bygd eller by. Je hater så voldsomt alle de der begrepene! Skogsdikter! Men hva ER en skogsdikter da? Er det liksom er hårete avart av en dikter?! Tel i dag har je da aldri hørt begrepet «bydikter»... Min metaforikk går på skogen. Der henter jeg mine bilder – for det er jo den verkeligheta jeg kjenner ut og inn.»

Like før gikk det et fornøyd drag over Børlis ansikt, da komponisten Finn Ludt fra Bergen svarte på hvorfor han hadde satt melodi til flere av Børlis tekster. «Det er noe der som treffer meg», svarte Ludt. «Skogsdikteren» traff tonekunstneren på andre sida av langfjellene. Han hadde lest Børli på egne premisser, slik vi alle fortjener. Slik Hans Børli fortjener. Han skrev i diktet Aurora: ...Og ordene skulle sette seg på hjertet ditt./ Vippe sakte med vingene av morgenrøde.

«Fernisskulturen burde skamme seg», som dikteren Harald Sverdrup skrev i forordet til sin samling av Børli-dikt (Når menneskene er gått heim - utvalgte dikt av Hans Børli).

Gjenklang i India og Japan

Sinikka Langeland har tatt med seg Børli på fem turneer i Japan. Børlis syn på – og bruk av – den besjelede naturen har gjenklang i både shinto, den tradisjonelle religionen, og i buddhismen, ifølge musikeren fra Grue Finnskog. Hun har hatt med seg Børli til India også, til Keralaskogen. «En palme kan godt utgjøre et furutre», sier Sinikka Langeland, som også kombinerer det skogfinske og Børli.

Ti tusen mål skog står og svagar i vind og tenker og er som et levende sinn. Og hjertet mitt banker, aleine med alt som hvisker så stilt og som huier så kaldt langt innpå skoga, langt innpå skoga, – ho-ho ho. Je står her og lyer meg sorgsam og rar, for alt det je spør om, får skogsus til svar. Og aldri i evighet vil det vel skje en mann blir så vis som et susende tre langt innpå skoga, langt innpå skoga, – ho-ho ho. Men hugsamt er det nå likevel å høre på grana og vinden i kveld. De prater sammen som søster og bror og bruker så vakre, vindville ord langt innpå skoga, langt innpå skoga, – ho-ho ho. Og bakenfor høgda, den borteste blå, skal gåtene alle vel løsningen få når hjertet er jord under villgraset blakt, når lengslen er lys i en grenseløs trakt høgt over skoga, høgt over skoga, – ho-ho ho. Hans Børli

Ti tusen mål skog står og svagar i vind/ og tenker og er som et levende sinn. Finnskogen, de store skogområdene der skogfinnene slo seg ned, strekker seg fra Åsnes og Grue til Børlis Eidskog (Hedmark) og mitt eget Nes (Sør Finnskog, Akershus). Kjerneområdet for den norske finnekulturen ligger i Grue og Åsnes. Oppistun Børli, Hans Børlis barndomshjem, ble trolig ryddet av finner på 1700-tallet.

«Børlis diktning er universell og internasjonal», sier Sinikka Langeland til Nationen. Scenekunstneren Anne Marit Jacobsen stemmer i, og går til kjernen av Børlis diktverk – og storhet: «Hans Børli er så allsidig. Det er så mye i diktene! Og det er så lett å være til stede i dem.»

Under jubileumsforestillingen ved Josefine Visescene i Oslo denne uka, utbrøt Anne Marit Jacobsen, tilsynelatende like rørt og berørt som hele publikum var: «Jeg bare elsker Børli!»